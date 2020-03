Coronavirus: l'Inter lancia una raccolta fondi a favore dell'ospedale Sacco di Milano

L'Inter scende di nuovo in campo per contrastare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Il club nerazzurro ha infatti promosso, tramite Facebook, una raccolta fondi per sostenere l'ospedale Sacco di Milano, in particolare il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche. "L'obiettivo - come si precisa in un comunicato diffuso dalla società - è il finanziamento delle attività di ricerca dell’ospedale milanese, che sta svolgendo un ruolo fondamentale a livello internazionale nello sviluppo del vaccino per il Covid-19. Un aiuto non solo per l’Italia ma per tutti i Paesi colpiti da questa emergenza sanitaria". L'Inter ha già contribuito alla raccolta fondi: tra giocatori, staff tecnico e dipendenti del club sono già stati raccolti 500mila euro. L'iniziativa viene ora estesa a tifosi e appassionati di tutto il mondo.

