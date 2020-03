Coronavirus, la mossa di Malagò: riunione straordinaria con tutte le federazioni

Ieri sera dagli studi della trasmissione “Che tempo che fa” era stato molto categorico sulla necessità di uniformare tutte le federazioni degli sport professionistici e questa mattina il presidente del Coni Giovanni Malagò ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Il numero uno dello sport italiano ha indetto alle ore 15 di oggi una riunione straordinaria in videoconferenza per trovare una strategia comune e trovare una strada univoca e coerente in questo momento così delicato per l’Italia.

Al tavolo saranno riunite tutte le federazioni degli sport professionistici (calcio, pallacanestro, golf e ciclismo) e degli sport di squadra (baseball, softball, handball, pallanuoto, pallavolo, rugby, hockey ghiaccio, hockey prato, hockey a rotelle, football americano, cricket e palla tamburello). All'incontro sono state invitate anche le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi).