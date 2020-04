Coronavirus, la Serie A e la fase 2: allenamenti dal 4 maggio, in campo entro il 7 giugno

Iniziamo con una data da cerchiare in rosso sul calendario: lunedì 4 maggio. Sarà molto probabilmente questo il crocevia della Serie A 2019-20, o meglio della fase 2: gli ultimi dati relativi all'emergenza Coronavirus, ancora angoscianti ma che rivelano un leggero miglioramento del quadro generale, lasciano aperto uno spiraglio per iniziare a programmare la ripresa, quando ormai dall'ultima partita giocata è già passato un mese (Sassuolo-Brescia, era il 9 marzo). E, in attesa del nuovo decreto del governo Conte, due calcoli si possono già fare come sottolinea la Gazzetta dello Sport: una volta archiviate le festività del 25 aprile e dell'1 maggio, si spera di poter tornare almeno ad allenarsi. Per poi scendere in campo (ovviamente a porte chiuse) magari nel weekend del 24 o del 31 maggio o, al massimo, entro quello del 7 giugno in modo da completare la stagione ai primi di luglio (mancano 12 giornate piene più diversi recuperi). Il tempo stringe e c'è un altro calcolo - molto importante - da tenere in considerazione.

La quarantena obbligatoria per gli stranieri di ritorno

Manca un mese scarso al 4 maggio, ma occorre accelerare i tempi. Soprattutto devono darsi una mossa gran parte delle società di Serie A che hanno consentito ai propri stranieri di fare ritorno in patria in piena emergenza Coronavirus. Si pensi ai casi più eclatanti di Cristiano Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic, ma il problema è trasversale e riguarda 11 club su 20. Tra Pasqua e Pasquetta, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, scatterà il piano di rientro per tutti, e per tutti scatterà l'isolamento obbligatorio di ulteriori 14 giorni: diventa quindi indispensabile fare ritorno in Italia a metà aprile in modo da farsi trovare pronti per il fatidico 4 maggio. Diverse società, tuttavia, non hanno ancora ufficialmente richiamato i propri tesserati all'estero.

Serie A: chi ha lasciato l'Italia

Squadra Giocatori Juventus Ronaldo, Szczesny, Khedira, Pjanic, Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa, Higuain, Rabiot Inter Moses, Romelu Lukaku, Handanovic, Brozovic, Godin Milan Calhanoglu, Ibrahimovic, Kessie, Leao, Paquetà, Rebic Lazio Lulic, Jordan Lukaku, Proto Fiorentina Ribery Bologna Krejci Cagliari Olsen Genoa Schone, Lerager, Eriksson, Ankersen, Ichazo Parma Cornelius, Gervinho, Kulusevski, Kucka, Kurtic Sampdoria Vieira, Yoshida, Askildsen SPAL Zukanovic

* fonte Gazzetta dello Sport

Le precauzioni sanitarie e...mediatiche

A prescindere dalla data, è chiaro che la Serie A si dovrà preparare a una ripartenza molto difficoltosa e lenta, e soprattutto tra mille precauzioni. Niente sarà come prima. Verranno creati dei "percorsi sanitari" diversi per i giocatori che sono risultati positivi al Covid-19, per chi ha solo accusato sintomi sospetti e per tutti gli altri. L'auspicio è quello di procedere con la massima cautela anche dal punto di vista mediatico: in questo momento nel Paese - soprattutto nelle zone più colpite dalla pandemia di Covid-19, il calcio non esercita alcun tipo di trattativa. Anzi.