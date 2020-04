Le conseguenze a medio e lungo termine della pandemia generata dal coronavirus hanno spinto il sito Transfermarkt a compiere un passo impensabile fino a qualche mese fa, rispondendo all'eccezionalità del caso con una scelta altrettanto fuori dall'ordinario: svalutare quasi tutti i valori di mercato del suo database. Con effetto immediato sui calciatori e, a ruota, sulle principali leghe internazionali. Un cambio epocale ma estremamente necessario per avvicinarsi allo scenario in cui ci si potrebbe trovare alla fine di questo periodo nero.

ll taglio sarà nell'ordine del 20% (10% per i nati dal 1998 in poi) e produrrà una perdita su scala mondiale di circa 9,2 miliardi di euro. Il calo subito dalla Serie A, confermatasi terzo campionato più prezioso dietro alla Premier (-1,8 miliardi, -18,9% del totale) e la Liga (-1,17 mrd, -18,7%), è di oltre un miliardo (-18,75%). Conseguenze minori per la Bundesliga (-908 milioni, -17,9%), ricca di giovani (per loro taglio solo del 10%, nda) e leggermente più vicina alla massima divisione italiana.

Il più colpito dai tagli effettuati in Serie A è Paulo Dybala, sceso di 18 milioni di euro ma comunque il più prezioso del torneo davanti al duo nerazzurro Eriksen-Lukaku, entrambi a 68 milioni (-17 milioni rispetto al precedente valore di mercato). Sempre per effetto del trattamento "privilegiato" dei nati dal 1998 in poi, Matthijs de Ligt è riuscito a perdere solo 7,5 milioni, salendo al quarto posto nella classifica dei "pregiati" d'Italia.

Si leccano le ferite anche i team, dalla Juventus, la più colpita della Serie A (meno 140,8 milioni, -18,6% generale), all'Inter (minus di 132 milioni, -19,3%) e al Napoli (-120 milioni). In percentuale i partenopei calano del 19,7%, leggermente meglio di Torino e Udinese, giù del 20,1%. Pagano il momento anche la Serie B (-60 milioni, -16%) e, in forma minore, la Lega Pro (-10 milioni, -4%). In cadetteria il down maggiore tocca a Pietro Iemmello (-0,9 milioni) scalato a 3,4 milioni, mentre in C dice male a Jose Machín del Monza, che vede il suo valore portarsi da 2,6 a 2 milioni. Le squadre maggiormente colpite sono Empoli (-6 milioni) e Perugia (-4,6 milioni) in B e, una categoria sotto, il Monza (-2,7 milioni).

All'estero un giocatore come Jadon Sancho, il più prezioso della Bundesliga, passerà da 130 a 117 milioni di euro, superando Lionel Messi, a 112 milioni dopo la "rivoluzione" mentre il più caro resta Kylian Mbappé ma ora valutato 180 milioni.

La scelta di Transfermarkt non è stata avventata, ma conseguenza naturale della crisi internazionale e frutto di un'indagine che ha coinvolto il mondo del calcio interrogando procuratori, giornalisti e direttori sportivi, in cui oltre il 70% dei partecipanti (300 figure del settore provenienti da 50 Paesi differenti) si è detto favorevole alla "sforbiciata".