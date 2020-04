Coronavirus, la sottosegretaria Zampa: "Stadi pieni solo quando ci sarà un vaccino"

La ripartenza della Serie A, lo slittamento di Euro 2020 e delle Olimpiadi di Tokyo. Sono questi i temi principali affrontati dal presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso di un'intervista ai microfoni di DAZN.

Sulla ripartenza della Serie A

" Vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento, è il momento di decidere. Tutti devono perdere qualcosa, l'ideale sarebbe trovare insieme il modo per non avere né vincitori né vinti e per far ripartire il calcio il prima possibile e a prescindere da questa stagione "

Il rinvio degli Europei

" Decisione sacrosanta, pensate cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico. Mancini? Il ct non è uno di tantissime parole, ma quando le dice sono pesate e ponderate. Trasferisce il giusto entusiasmo ma al contempo ha già individuato le opportunità nascoste da qui a un anno perché la nostra è una squadra giovane, che deve amalgamarsi. Un anno in più di esperienza potrebbe essere importante e utile "

Le Olimpiadi nel 2021

" Le reazioni sono state diverse. Noi sappiamo di avere già 208 atleti qualificati. Ci sono tre o quattro atleti che, indubbiamente, per età, per acciacchi fisici, per una serie di problemi, anche di vita famigliare, faranno probabilmente uno sforzo supplementare. Ma io credo che alla fine a Tokyo ci saremo tutti, e saremo a bordo. Anche quelli che pensavano che tra pochi mesi avrebbero concluso la loro carriera: sarà per loro uno stimolo ulteriore per fare bene a Tokyo 2021 "

Il presidente del Coni Giovanni MalagòGetty Images

Le parole della sottosegretaria Zampa

Ai microfoni di RaiNews24 è invece intervenuta Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute del governo Conte. E le sue parole non sono certo improntate all'ottimismo in merito alla ripartenza del calcio: "Vedo molto difficile la riapertura e non vedo questo dibattito come prioritario, penso si possa rinunciare per un altro mese. Gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino".