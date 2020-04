Coronavirus: Lautaro Martinez dona guanti e camici agli ospedali di Bahia Blanca

Anche Lautaro Martinez scende in campo per sostenere medici e infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus. L'attaccante argentino dell'Inter, blindato in casa nella sua Bahia Blanca, ha deciso di donare un grosso quantitativo di materiale sanitario agli ospedali della città in cui è nato. A rendere noto il gesto di Lautaro è stato il sindaco di Bahia Blanca, Hector Garay.

" Ringrazio Lautaro, la sua compagna e la sua famiglia. Abbiamo ricevuto una prima parte di aiuti per il personale medico: 3350 litri di alcol, 100mila guanti di lattice, 5mila camici e altrettante cuffie. E sappiamo che altro è già pronto per la città di Mendoza "