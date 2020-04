33% in meno, sullo stipendio lordo annuale, se la stagione sportiva 2019-2020 non sarà portata a termine, riduzione pari a due mensilità, sul salario lordo annuale, se si tornerà in campo e si concluderà regolarmente il campionato.

L’assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità le linee guida sul taglio dei compensi a calciatori, allenatori e tesserati. La formula studiata dal presidente Franco Dal Pino e dall’ad Luigi De Siervo ha compattato i club, cosa che accade di rado su temi così delicati ed economicamente rilevanti. Il tempo delle chiacchiere però è venuto meno ed è necessario tamponare gli effetti di questa crisi di proporzioni così importanti e per questo c’è stata amplissima convergenza sui sacrifici che i tesserati saranno chiamati a fare in questa fase. L'intervento prevede una riduzione di un terzo della retribuzione totale annua lorda se non si riprenderà l'attività, e di un sesto se nei prossimi mesi si completerà la stagione. I club, evidenzia la Lega, definiranno gli accordi con i tesserati.

Il comunicato della Lega Serie A

" In linea con le azioni volte a diminuire il costo lavoro adottate a livello nazionale e internazionale, la Lega Serie A ha deliberato oggi, all’unanimità con esclusione della Juventus che ha già raggiunto un accordo coi propri giocatori, una comune linea di indirizzo per contenere l’importo rappresentato dagli emolumenti di calciatori, allenatori e tesserati delle prime squadre, si legge nel comunicato della Lega Serie A. Questo intervento, necessario per salvaguardare il futuro dell’intero sistema calcistico italiano, prevede una riduzione pari a 1/3 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 4 mensilità medie onnicomprensive) nel caso non si possa riprendere l’attività sportiva, e una riduzione di 1/6 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 2 mensilità medie onnicomprensive) qualora si possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019/2020. Resta inteso che i Club definiranno direttamente gli accordi con i propri tesserati". "

"Ripartenza senza rischi quando sarà possibile"

Nella nota ufficiale la Lega Serie A conferma anche la volontà di portare a termine la stagione, nel rispetto delle decisioni governative lo consentiranno.

" E stata confermata la volontà di portare a termine la stagione e di tornare a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. L’Assemblea riunita oggi ha inoltre analizzato le raccomandazioni per la ripresa di gare e allenamenti delle varie discipline sportive prescritte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. A tal proposito entro fine settimana la Federcalcio emanerà le relative norme medico sanitarie "