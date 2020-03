In attesa di capire quando si potranno recuperare le partite della 26a giornata (Juventus-Inter su tutte), ecco che è arrivato il tanto atteso Decreto governativo riguardo le manifestazioni sportive.

Il Decreto, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, afferma che non potrà essere svolto nessun evento sportivo fino all'8 marzo nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e nelle province di Savona (in Liguria) e di Pesaro-Urbino (nelle Marche) a patto che non sia a porte chiuse.

Nessun club potrà quindi allenarsi in pubblico e, a maggior ragione, giocare in pubblico fino a domenica 8 marzo. Contestualmente a questo decreto, si aggiunge che non sono autorizzate trasferte organizzate di tifosi provenienti da queste regioni. Confermato quindi il discorso che Juventus-Milan di Coppa Italia vedrà la presenza dei tifosi juventini, ma non di quelli rossoneri (se residenti in Lombardia).