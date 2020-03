Continua la “fuga” dei giocatori stranieri dall’Italia. Aggiorniamo, in questo caso, il conto di casa Juventus. Sì perché dopo Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa, anche Danilo e Alex Sandro hanno lasciato Torino per fare ritorno dalle rispettive famiglie in Brasile.

Terminato dunque il periodo di isolamento forzato obbligatorio dopo la positività al COVID-19 di Daniele Rugani (primo contagiato alla Juventus, sono seguiti poi Matuidi e Dybala), Danilo e Alex Sandro hanno deciso di tornare in Brasile.

D’altra parte la società bianconera non ha ancora fissato una ripresa degli allenamenti; così come la Serie A, in teoria pronta a ripartire il prossimo 4 aprile, attende quello che di fatto sarà uno slittamento assolutamente scontato a data da destinarsi.

Le misure del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte verranno certamente estese; e dunque la Serie A proseguirà il suo stop. Uno stop che visti i numeri dei continui contagi in Italia, Europa e in tutto il mondo, andrà avanti ancora per un po’. Lasciando in qualche modo come sempre più improbabile la ripartenza della stagione. E anche per questo forse, in fondo, alla Juventus, non hanno mai fatto ostruzionismo per la partenza dei propri tesserati.