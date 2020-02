Coronavirus: rinviata anche Torino-Parma, salgono a 4 le partite cancellate

Torino-Parma, match valido per la 25a giornata di Serie A in programma pomeriggio alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino, non si giocherà a causa dell'allarme Coronavirus. Si tratta della quarta sfida rinviata in questo turno di campionato dopo Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Le partite, a quanto si apprende, sono state rinviate a data da destinarsi anche perché in questo momento è praticamente impossibile ipotizzare una data per i recuperi.

Lega Pro: rinviate 4 partite in programma mercoledì

Caos Coronavirus, arriva una nuova decisione e un nuovo rinvio dal mondo sportivo. Ad attivarsi, questa volta, è la Lega Pro, che ha comunicato ufficialmente come le quattro gare previste in Lombardia per mercoledì 26 febbraio saranno ufficialmente rinviate a data da destinarsi. I match in questione, Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese e Pro Patria-Olbia sono dunque ufficialmente annullati.

Questo il comunicato diramato dalla Lega Pro:

" Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l'attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio p.v. nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare a data da destinarsi le seguenti gare: Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese e Pro Patria-Olbia "