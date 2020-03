La Roma si conferma una società attivissima sul fronte della solidarietà. Il club giallorosso ha infatti deciso di regalare agli operatori sanitari fino a 5mila biglietti gratis per la prossima partita a porte aperte che si disputerà all'Olimpico una volta superata l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna Heroes lanciata dal club capitolino nei giorni scorsi sui propri profili social ed è finalizzata a rendere omaggio all'incredibile lavoro di medici e infermieri.

Biglietti a prezzi speciali per medici e infermieri

L'iniziativa della Roma non finisce qui. Sempre nel corso della prima partita a porte aperte all'Olimpico, il club ricorderà tutti gli operatori sanitari che hanno perso la vita durante e a seguito della pandemia. In vista della prossima stagione, infine, saranno previste tariffe speciali per medici e infermieri per l'acquisto dei biglietti per le partite ufficiali dei giallorossi. "Non ci sono aggettivi adeguati per mostrare tutto il nostro apprezzamento nei confronti del lavoro che sta svolgendo lo staff medico in Italia e nel mondo", dice il presidente della Roma James Pallotta, che nel frattempo ha donato altri 25mila euro a sostegno della campagna del club, oltre ai 50mila già versari per lanciare l'iniziativa.