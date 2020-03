Distanza fra le parti e un sostanziale nulla di fatto. Si è conclusa con un riaggiornamento al fine settimana la riunione fra i rappresentanti della Lega Serie A e quelli dell’Assocalciatori, definita dall’Ansa cordiale nei toni ma interlocutoria nei fatti. La Lega Serie A per risolvere l’impasse ha convocato un’assemblea straordinaria per venerdì 3 aprile alle ore 15. All'ordine del giorno l'ipotesi addendum di accordo collettivo Aic-Lnpa, in merito alla sospensione degli stipendi e un aggiornamento sugli scenari del calendario per portare a termine la stagione

La richiesta della Lega A: congelamento stipendi per 4 mesi, l’AIC dice no

Secondo quanto ricostruisce l’Ansa la Lega nel vertice ha formalizzato una proposta per sospendere l’erogazione degli stipendi per 4 mesi, un’eventualità non presa in considerazione dall’AIC che ha controreplicato con un congelamento di un solo mese. L’assocalciatori non gradirebbe nemmeno l'idea di rinunciare alla messa in mora fino a luglio. Le parti si sono aggiornate all’assemblea straordinaria di venerdì pomeriggio.

Calcagno (AIC): Anche a costo di sforare il calendario, i calciatori vogliono terminare la stagione

Intervistato da Tuttomercatoweb, il vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno ha voluto puntualizzare un punto: se ci sarà anche una minima possibilità di tornare in campo e chiudere la stagione, i calciatori non si tireranno indietro.

" Stiamo studiando tutte le norme, facendo tutti i passaggi per poter tornare in campo, se ci sarà anche una minima possibilità, la volontà dei calciatori è chiara e lo dico espressamente. Vogliamo giocare. Certo, la salute e la sicurezza di tutti, nessuno escluso, al primo posto ed è quasi ridondante sottolinearlo. Giocare ad agosto? Non vedo l'ora di potermene interessare direttamente, vorrà dire che saremo usciti dalla crisi. Se l'unico problema sarà arrivare in là con la stagione, lo risolveremo. Troveremo il modo, siamo uomini di sport, di campo, non vediamo l'ora di giocare e più di altri pensiamo a quello come obiettivo. La volontà dei calciatori, se ce ne sarà la possibilità, è quella di terminare la stagione. "