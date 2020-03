Controlli speciali allo stadio Via del Mare di Lecce per i tifosi dell'Atalanta che hanno deciso di seguire la squadra. Ai tornelli di ingresso del settore ospiti i sostenitori provenienti da Bergamo sono stati passati al termoscanner per verificare l'eventuale sussistenza di sintomi riconducibili al Coronavirus. Lecce-Atalanta è una delle partite che si sono disputate regolarmente a porte aperte.

