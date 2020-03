Sampdoria-Verona, match valido per la 26esima giornata di Serie A in programma lunedì sera a Marassi alle 20.45, è stato ufficialmente rinviato a mercoledì 13 maggio. La decisione è arrivata al termine di un'altra giornata di ordinaria confusione. Anzi, straordinaria visto che non è certo la prima e - temiamo - non sarà nemmeno l'ultima. L'emergenza Coronavirus, infatti, continua a tenere in scacco il calcio italiano e l'ultimo intricatissimo caso ha riguardato la sfida tra blucerchiati ed Hellas, una partita che si sarebbe dovuta disputare regolarmente a porte aperte.

La richiesta della Regione Liguria

Poi l'improvviso dietrofront. A rovesciare il tavolo, domenica pomeriggio, è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Abbiamo chiesto che la partita tra Sampdoria e Hellas Verona si giochi a porte chiuse". Da qui la decisione di far slittare la partita di oltre 2 mesi fissandola per il 13 maggio, il giorno in cui sono previste anche le altre 5 gare della 26a giornata fatte slittare a causa dell'emergenza Coronavirus.