Alla sua seconda stagione con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo si sta confermando la consueta macchina da gol. Il suo bottino stagionale prima dello stop imposto dall'emergenza Coronavirus parlava di 25 reti così suddivise: 21 in campionato (già eguagliato lo score dello scorso anno), 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Nessuno di questi gol, tuttavia, è arrivato su calcio di punizione.

Perché se da un lato è davvero un'impresa titanica andare a scovare il tallone d'Achille di uno dei giocatori più forti sempre, dall'altro lato è altrettanto vero che i numeri a proposito sono una sentenza. Da quando indossa la maglia bianconera, CR7 non è mai riuscito a trasformare una punizione. Il suo bilancio è impietoso: come rivelato da Opta, su 40 tiri complessivi (considerando tutte le competizioni) 25 sono finiti sulla barriera, 11 sono stati parati dal portiere avversario, uno è andato a sbattere sulla traversa e 3 sono finiti fuori dallo specchio.

Ronaldo e le punizioni: 54 gol in 18 anni di carriera

Eppure, fino a poco tempo fa, Cristiano Ronaldo aveva la fama - meritata sul campo a suon di prodezze - di essere una sorta di cecchino implacabile sui calci piazzati. In carriera, a partire dal suo esordio da professionista nel 2002-03 allo Sporting Lisbona, CR7 ha segnato 54 reti su punizione tra club e Nazionale. A livello statistico il suo anno più prolifico da questo punto di vista è stato il 2009-10, durante il quale ha messo a segno ben 6 reti da calcio piazzato con il Real Madrid. Di seguito i gol su punizione di Ronaldo divisi per squadra.

Squadra Gol su punizione Sporting Lisbona (2002-03) 0 Manchester United (2003-09) 13 Real Madrid (2009-18) 32 Juventus (2018-oggi) 0 Portogallo (2003-oggi) 9

* fonte Michel Acosta

Una punizione calciata da Cristiano Ronaldo ai tempi del Real MadridGetty Images

Dall'exploit alla flessione: gli ultimi 10 anni

Detto dell'exploit del 2010, va anche sottolineato che dopo quell'annata d'oro CR7 non è più riuscito a raggiungere gli stessi picchi di rendimento. Ha alternato stagioni molto positive, ma dal 2014 in poi i calci di punizione non sono più stati il suo forte, il suo tratto distintivo. Come evidenziano i colleghi di Eurosport Francia, lo zenit di Ronaldo sui calci piazzati è andato in scena esattamente dieci anni fa: era il 21 febbraio 2010 quando Diego Lopez, che all'epoca difendeva i pali del Villarreal, venne letteralmente incenerito da un siluro scagliato da 30 metri (in posizione leggermente decentrata a sinistra) e che viaggiava alla velocità rilevata di 101,5 km/h.

Fu proprio Ronaldo a fine partita, ai microfoni di Canal + Spagna, a etichettare la sua punizione con l'appellativo di Tomahawk, missile da crociera in grado di raggiungere gli 880 km/h. Da quel momento in poi la parabola è stata discendente. E per ritrovare l'ultima rete su punizione di Ronaldo bisogna risalire addirittura alla stagione 2017-18.

Stagione Squadra Gol su punizione 2009-10 Real Madrid 6 2010-11 Real Madrid 5 2011-12 Real Madrid 4 2012-13 Real Madrid 3 2013-14 Real Madrid 5 2014-15 Real Madrid 2 2015-16 Real Madrid 3 2016-17 Real Madrid 3 2017-18 Real Madrid 1 2018-19 Juventus 0 2019-20 Juventus 0

* fonte Michel Acosta

Un problema fisico o tecnico? L'opinione di Eurosport Francia

I colleghi della redazione di Eurosport Francia hanno cercato di capire i motivi del calo di rendimento di Cristiano Ronaldo sui calci piazzati. E a tal proposito hanno individuato un preciso momento di svolta.

" Laddove la maggior parte degli specialisti - da Platini a Beckham - predilige la precisione, Ronaldo ha deciso di puntare sull'imprevedibilità della traiettoria. Tuttavia, a partire dall'estate 2011 in un'amichevole contro l'Hertha Berlino, ha sviluppato una nuova tecnica dopo avere studiato i suoi precedenti errori. L'obiettivo? Meno potenza (col pallone che viaggia tra i 70 e i 100 km/h) ma un modo di calciare diverso, con l'interno del piede e non più con il collo-punta. Quel cambiamento non ha inficiato il suo rendimento, che è iniziato a calare solo 3 anni più tardi, nel 2014. Si tratta evidentemente di un problema fisico e non di natura tecnica. Ricordiamoci che in quel periodo CR7 aveva rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra oltre a una tendinite rotulea al ginocchio sinistro. Questi infortuni possono avere compromesso la sua tecnica di tiro così ben rodata? "

Cristiano Ronaldo calcia una punizione sotto lo sguardo di PjanicGetty Images

L'eterno confronto con Lionel Messi

Molto interessante anche il confronto numerico con Lionel Messi. Eternamente posti uno di fronte all'altro appena se ne trova l'occasione, i due sono vicinissimi in quanto a gol realizzati su punizione. L'argentino è infatti a quota 52 (tra Barcellona e Argentina), ovvero a -2 da CR7. E analizzando lo score della Pulce, il calo di rendimento di Ronaldo risalta se possibile ancora con maggiore forza. Negli ultimi dieci anni, infatti, Messi ha fatto registrare un clamoroso balzo in avanti: 43 delle sue 52 punizioni vincenti sono state trasformate dal 2010 in poi, con un picco di 8 nella stagione 2018-19. L'ennesimo incrocio pericoloso di due carriere straordinarie, inimitabili e con tanti punti in comune.

Una punizione calciata da Lionel MessiGetty Images