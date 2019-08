Giornata mondiale dei mancini: Messi-Maradona-Recoba, la Top 11 dei migliori sinistri di sempre

Il 13 agosto è la giornata mondiale dei mancini, così abbiamo provato a stilare una formazione di calcio coi migliori sinistri della storia. Da Maradona e Messi in attacco, coi vari Riva, Platini e Cruijff sacrificati a centrocampo; educatissimo anche il letale mancino di Giggs, mentre non poteva mancare il romantico Chino Recoba. In porta Casillas, mentre difesa composta da Facchetti, Roberto Carlos e Mihajlovic. Non male eh...

Ovviamente non sarete tutti d'accordo con le nostre scelte, un po' per tifo, un po' per simpatia, un po' per epoche storiche ed età, ma il bello del calcio è qnche questo: qui sotto però avete la possibilità di inserire la vostra Top 11 dei mancini più forti della storia del calcio.