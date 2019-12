Cristiano Ronaldo miglior giocatore della Serie A 2018-19: è lui il re del Gran Galà AIC

Va a Cristiano Ronaldo il premio di miglior giocatore della Serie A 2018-19. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha ricevuto il premio a Milano durante la cerimonia del Gran Galà del calcio AIC. Una consolazione per CR7, arrivato solo sul gradino più basso del podio del Pallone d'Oro che - per la sesta volta - ha visto trionfare Lionel Messi. Importante riconoscimento anche per Gian Piero Gasperini, nominato miglior allenatore della passata stagione grazie alla straordinaria cavalcata che ha consentito all'Atalanta di qualificarsi in Champions League per la prima volta nella sua storia.

Ronaldo: "Un premio che mi rende orgoglioso"

" Provo a parlare in italiano... Per me è un orgoglio essere il miglior giocatore della Serie A. Ringrazio i miei compagni della Juve e tutti i giocatori che mi hanno votato. Lo scorso è stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile però sono molto contento. E voglio far sì che quest'anno sia uguale allo scorso [@Sky Sport] "

Tutti i premi del Gran Galà AIC 2018-19

Miglior giocatore: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Juventus) Miglior portiere: Samir Handanovic (Inter)

Samir Handanovic (Inter) Miglior allenatore: Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Gian Piero Gasperini (Atalanta) Miglior squadra: Atalanta

Atalanta Gol più bello: Fabio Quagliarella (Sampdoria) - Sampdoria-Napoli 3-0 (3a giornata, 2 settembre 2018)

Fabio Quagliarella (Sampdoria) - Sampdoria-Napoli 3-0 (3a giornata, 2 settembre 2018) La Top 11 (4-3-3): Samir Handanovic (Inter); Joao Cancelo (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aleksandar Kolarov (Roma); Nicolò Barella (Cagliari), Miralem Pjanic (Juventus), Josip Ilicic (Atalanta); Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta)

Samir Handanovic (Inter); Joao Cancelo (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aleksandar Kolarov (Roma); Nicolò Barella (Cagliari), Miralem Pjanic (Juventus), Josip Ilicic (Atalanta); Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta) Miglior arbitro: Gianluca Rocchi

Gianluca Rocchi Miglior giovane di Serie B: Sandro Tonali

Sandro Tonali Miglior calciatrice 2018-19: Manuela Giugliano (centrocampista Roma)

Manuela Giugliano (centrocampista Roma) La Top 11 femminile: Laura Giuliani (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina), Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Elisa Bartoli (Roma), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus)

Laura Giuliani (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina), Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Elisa Bartoli (Roma), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus) Premio alla carriera: Gennaro Gattuso

La soddisfazione di Gasperini

" Grandissimo riconoscimento che ritiro e condivido con i giocatori e con la società, e con il mio staff e tutta Bergamo. Abbiamo fatto qualcosa di molto bello e lo abbiamo fatto tutti insieme. Noi vogliamo che la nostra tifoseria sia orgogliosa per come interpretiamo le partite e affrontarle con coraggio "

L'albo d'oro recente del Gran Galà AIC

Edizione Vincitore e club di appartenenza 2011 Zlatan Ibrahimovic (Milan) 2012 Andrea Pirlo (Juventus) 2013 Andrea Pirlo (Juventus) 2014 Andrea Pirlo (Juventus) 2015 Carlos Tevez (Juventus) 2016 Leonardo Bonucci (Juventus) 2017 Gianluigi Buffon (Juventus) 2018 Mauro Icardi (Inter) 2019 Cristiano Ronaldo (Juventus)