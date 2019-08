Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato di Serie A 2019/2020 procede velocemente. Nel weekend del 24-25 agosto avrà inizio il torneo nazionale che vedrà la Juventus favorita numero per confermarsi campione d’Italia. La Vecchia Signora, forte dei suoi 8 scudetti consecutivi, può contare su una rosa molto competitiva, rafforzata dagli arrivi di grandi calciatori come l’olandese Matthijs de Ligt, il gallese Aaron Ramsey e il francese Adrien Rabiot. Altra novità importante in casa bianconera è il nome del tecnico, visto l’avvicendamento tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Una compagine che dal punto di vista economico si avvicina ai 300 milioni di euro (lordi) nel monte ingaggi, a testimonianza di un predominio non solo tecnico ma anche in fatto di risorse.

Non è un caso che nella classifica degli stipendi dei calciatori più ricchi in Serie A la presenza degli juventini sia quasi totalitaria e al vertice indiscutibilmente ci sia il campione portoghese Cristiano Ronaldo, con i suoi 31 milioni di euro netti annuali. “Mosche bianche” nella predominanza bianconera sono il nuovo attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, degni della top-15. Di seguito la graduatoria citata.

La classifica degli stipendi più ricchi – Serie A 2019/2020

Cristiano Ronaldo (Juventus) – 31 milioni di euro

– 31 milioni di euro Romelu Lukaku (Inter) – 8.5 milioni di euro

– 8.5 milioni di euro Matthijs de Ligt (Juventus) – 7.5 milioni di euro

– 7.5 milioni di euro Aaron Ramsey (Juventus) – 7 milioni di euro

7 milioni di euro Adrien Rabiot (Juventus) – 7 milioni di euro

7 milioni di euro Paulo Dybala (Juventus) – 7 milioni di euro

– 7 milioni di euro Gonzalo Higuain (Juventus) – 6,5 milioni di euro

– 6,5 milioni di euro Miralem Pjanic (Juventus) – 6,5 milioni di euro

– 6,5 milioni di euro Gianluigi Donnaruma (Milan) – 6 milioni di euro

– 6 milioni di euro Kalidou Koulibaly (Napoli) – 6 milioni di euro

– 6 milioni di euro Douglas Costa (Juventus) – 6 milioni di euro

– 6 milioni di euro Sami Khedira (Juventus) – 6 milioni di euro

– 6 milioni di euro Emre Can (Juventus) – 6 milioni di euro

– 6 milioni di euro Leonardo Bonucci (Juventus) – 5,5 milioni di euro

– 5,5 milioni di euro Mario Mandzukic (Juventus) – 5 milioni di euro

