Cristiano Ronaldo regolarmente in campo coi compagni dopo la visita alla madre

Cristiano Ronaldo si è regolarmente allenato questa mattina con il resto dei compagni. L’asso portoghese della Juventus è rientrato stamane a Torino, dopo avere trascorso la giornata di ieri a Madeira per sincerarsi delle condizioni della mamma Dolores Aveiro colpita da un ictus cerebrale e ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Funchal. Tranquilizzato dalle parole dei medici, CR7 ha fatto ritorno alla Continassa dove ha svolto l’intera seduta di allenamento agli ordini di Maurizio Sarri.

Il fuoriclasse bianconero nella tarda serata di martedì attraverso i propri canali social aveva chiesto ai propri fan e ai media un po’ di privacy in questo momento particolarmente delicato: "Grazie per tutti i messaggi di supporto destinati a mia mamma. Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare lo staff medico che si è preso cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data un po' di privacy in questo momento".