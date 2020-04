" Facciamo tutti il possibile per aiutare. In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda "

E’ questo il messaggio breve ma coinciso del portoghese Cristiano Ronaldo sul suo profilo Instagram. Il campione lusitano della Juventus si rivolge così ai suoi follower, con un’immagine che lo ritrae con una mascherina raffigurante la bandiera portoghese e quella italiana. Un modo per stare vicino al proprio Paese, ma anche all’Italia, ricordando il contributo che CR7 sta dando alla campagna di donazioni per la Croce Rossa, insieme ad alcuni grandi personaggi come il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e Gigi Buffon.

