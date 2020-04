Cuadrado: "Taglio stipendi? Spero che la Juventus sia di esempio per tutti"

A differenza di nove compagni stranieri (Ronaldo, Higuain, Khedira, Pjanic, Rabiot (Francia), Szczesny e i tre brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro) Juan Cuadrado ha scelto di vivere la propria quarantena in Italia. Una scelta responsabile in un momento in cui anche ai professionisti del calcio si chiede di stare a casa e soprattutto decurtarsi lo stipendio e venire incontro alle società, che senza partite vedono schizzare le spese. I bianconeri da questo punto di vista sono stati i primi a trovare un accordo coi propri tesserati della prima squadra per risparmiare quasi 90 milioni di euro. Una decisione che Cuadrado, intervenuto a Sky Sport 24, spera altri club possano prendere al più presto, accontanando magari le dispute fra Lega Serie A e vertici AIC.

" È normale in un momento difficile come questo che ognuno di noi dia il suo contributo. Il capitano Chiellini ha parlato con la società e ci ha contattato, ne abbiamo parlato sulla chat di gruppo, ci siamo sentiti e abbiamo discusso di quello che sta accadendo - prosegue il colombiano -. Speriamo di essere d'esempio per gli altri "

Disegni e famiglia: la mia quarantena

Il calciatore bianconero ha poi raccontato la propria quarantena...

" Sono rimasto qui a Torino e sono contento di questo era da tanto tempo che non passavo così tanto tempo con la famiglia. Ci dedichiamo ai disegni, coloriamo, facciamo di tutto: è un momento bello perché stiamo in famiglia e stiamo conoscendo ancora meglio i nostri figli giorno dopo giorno. "