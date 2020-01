Dopo l'accordo trovato nelle scorse ore dai club, ecco l'ufficialità: Patrick Cutrone lascia il Wolverhampton dopo appena sei mesi e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina, che può dunque abbracciare il suo nuovo centravanti. Operazione confermata dal club viola sul proprio sito e sui propri account social. L'attaccante classe '98 arriva con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto da parte del club fiorentino.

Sei mesi fallimentari

Cutrone torna così in Serie A, dopo una prima parte di stagione fallimentare con la maglia dei Wolves. Nonostante l'entusiasmo dei tifosi inglesi al momento del suo acquisto dal Liverpool, l'italiano non è mai riuscito a inserirsi in maniera ottimale nella colonia portoghese capeggiata da Nuno Espirito Santo, trovando poco spazio sia in Premier League che nelle coppe. 12 presenze e due reti in campionato, 10 senza segnare in Europa League: dati negativi, specialmente per un cecchino dell'area di rigore come lui. Inevitabile, o quasi, il ritorno a casa. E la Fiorentina, che nel ruolo di centravanti può contare solo su Vlahovic e che sta per rispedire Pedro in Brasile, non si è lasciata scappare l'occasione.