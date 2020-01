Cutrone-Fiorentina, manca l'intesa sulla formula. Commisso: "Non voglio giocatori per 6 mesi"

Patrick Cutrone è ormai a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante comasco ex Milan, che ha appena compiuto 22 anni, non ha trovato molto spazio nel Wolverhampton in questa prima parte di stagione e sembra in procinto di tornare in Italia. A parlare del possibile nuovo acquisto dei viola è il presidente Rocco Commisso, intervenuto in conferenza stampa per parlare di mercato e delle prospettive future di squadra e società.

Iachini e il mercato

" Iachini ha bisogno di tempo, la squadra deve dimostrare di essere più decisa e determinata. Ho dato l'ok per gli investimenti e ho detto che non voglio giocatori per 6 mesi, ma a lungo termine. Vogliamo una squadra più forte, di sicuro stare nella parte sinistra della classifica. Ma senza giocatori è difficile occupare la posizione di Juventus, Inter o Roma "

Sullo stadio

" Abbiamo cominciato fin da subito a fare qualcosa con il Franchi. Credevo fosse la cosa giusta, volevo fare qualcosa che si potesse fare subito e che rimanesse nella storia della Fiorentina. Ci hanno fatto sapere verbalmente, tramite i giornali, che le curve non si possono abbattere e dunque abbiamo guardato altre cose. I problemi dell'Italia sono la burocrazia e l'impossibilità di fare cose fast "

"Il Franchi di oggi è una porcheria"

" Serve uno stadio che porti certi ricavi, il giorno della partita e non solo. Andate a vedere cosa succede intorno agli stadi di Juventus, Liverpool, Barcellona e Manchester City. Continuo a sperare che si possa fare a Firenze, ma a cose giuste. Ho fatto tre richieste: fast, controllo e costi giusti. Non voglio stare qui ad aspettare 5-10 anni per fare lo stadio. Questo stadio Franchi oggi è una porcheria per come è mantenuto, con tutto il rispetto del Comune "