D'Aversa avverte: "Juve di qualità, ma in 8 minuti il Parma recuperò la partita lo scorso anno"

Dopo il 3-1 al Venezia, e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia, il Parma si prepara al gran debutto in campionato con la Juventus. Nella scorsa stagione i ducali misero in serie difficoltà i bianconeri, sia all’andata che al ritorno: al Tardini finì 2-1 per la Juve ma con molte occasioni per gli emiliani, al ritorno ci fu il clamoroso 3-3 dello Stadium. L’allenatore del Parma avverte la Juventus, il Parma è lo stesso e può far ancora faticare i bianconeri...

Juventus stai attenta

" Non sempre dipenderà da noi, visto e considerato che giocheremo contro una delle più forti. Mi viene in mente l’anno scorso dove in 8 minuti abbiamo recuperato la partita, giocando nella loro metacampo. Dipende dalla lettura dei momenti, è chiaro che bisogna sempre essere collegati poiché la Juventus ha qualità importante, il baricentro dipende da altre dinamiche "

Poi un commento sulla partita contro il Venezia

" Fino al 2-0 la squadra ha interpretato bene la partita in entrambe le fasi, poi ci siamo un po’ scollati. Il secondo tempo è andato meglio quando abbiamo cambiato modo di difendere e sotto quell’aspetto abbiamo concesso poco. Stiamo cercando di crescere. Nel complesso sono molto soddisfatto. Il rigore sbagliato? Se si considerano i km fatti da Inglese possiamo aspettarci che sbagli un rigore per stanchezza nel finale. Mi è piaciuto molto per l’atteggiamento. Quando la condizione crescerà, migliorerà anche la qualità tecnica "