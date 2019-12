Da 0 a 10, il Pagellone 2019 del calcio italiano: Lazio e Atalanta da 10, stop al razzismo

Voto 10...all'Atalanta del mago Gasp e alla Lazio dei due trofei in bacheca

Nessuna squadra di Milano o Torino. Il 2019 del calcio italiano ha il volto raggiante di Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Voto 10 sia all'Atalanta di Ilicic, Gomez, Muriel e Duvan Zapata che alla Lazio di Immobile, Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. La Dea ha incantato l'Europa, qualificandosi dopo uno strepitoso finale di stagione alla Champions League e superando il girone al primo tentativo, dopo aver perso le prime tre gare. E in tutto questo si sta piano piano costruendo uno stadio di proprietà. La Lazio ha messo in bacheca Coppa Italia (battendo in finale proprio i bergamaschi) e la Supercoppa Italiana. Due formazioni che giocano un calcio brillante e verticale, che hanno qualità ben sopra la media e che rendono viva e appassionante ogni loro partita. Grandi meriti suddivisi tra proprietà, direttori sportivi, allenatori e giocatori. Applausi e standing ovation a entrambe.

LEGGI ANCHE Simone Inzaghi mister 3 trofei in 3 anni: da promesso sposo a bestia nera della Juventus

Gian Piero Gasperini, AtalantaGetty Images

Voto 9...a Daniele De Rossi, ambasciatore italiano in Argentina

Commovente. Un nove pieno, da sottolineare, proprio perché rappresenta una scelta agli antipodi, giustificata dalla passione, dal coraggio e da valori che nel calcio moderno vengono troppo spesso sotterrati. Daniele De Rossi in estate ha lasciato la Roma, dove era cresciuto come uomo e calcisticamente, e ha deciso di rimettersi in discussione oltre oceano, in una delle terre madri del futbol. Destinazione Buenos Aires, maglia storica del Boca Juniors, perfetta incarnazione dello spirito xeneize. Un ambasciatore tricolore in Argentina, accolto come un messia e celebrato per una decisione che ha stupito il mondo intero. Lunga vita a Daniele, persona rara in un calcio dove, a volte, non conta solo il vil denaro.

Video - "Benvenuto Daniele", la clip del Boca Juniors per De Rossi è da brividi 00:38

Voto 8...a Roberto Mancini e a un'Italia giovane che ha ritrovato entusiasmo

Il record di vittorie consecutive, il dominio in un girone molto facile, la qualificazione all'Europeo in anticipo, ma soprattutto un entusiasmo ritrovato, dettato da un nucleo nuovo e abbastanza giovane e da un gruppo che è tornato finalmente ad onorare i colori azzurri. L'Italia s'è desta, grazie al fin qui fantastico lavoro di Roberto Mancini. Speriamo di ritrovarci qui tra un anno a lodarlo: significherebbe aver disputato un gran torneo tra giugno e luglio 2020.

Voto 7...alla crescita del movimento femminile

Lavoro encomiabile della federazione, sostenuta da Sky e da diversi top club italiani come Juventus, Milan, Inter, Roma e Fiorentina. Il calcio femminile sta trovando una sua identità e dopo anni di oblio si sta ritagliando lo spazio che merita. Il grande Mondiale francese (in cui le azzurre hanno centrato i quarti di finale), i passi in avanti per lo status di "professioniste", i continui investimenti. Fattori determinanti in una crescita appena iniziata ma già evidente. Avanti così, senza paura.

Giacinti - Italia-Cina - Mondiali donne 2019 - Getty ImagesGetty Images

Voto 6...a Cristiano Ronaldo e al suo primo anno intero in Italia

Il voto è volutamente provocatorio. Se però analizziamo il 2019 italiano di Cristiano Ronaldo, non possiamo alzare più di tanto il tiro. Resta un fuoriclasse sublime con numeri e colpi che sono i più grandi possono vantare? Indubbiamente sì. Ma ci si aspettava qualcosina di più. Alla fine la sua Juventus ha vinto lo Scudetto (come nei sette anni precedenti), si è fermata ai quarti di Champions, è uscita dalla Coppa Italia e ha perso la finale di Supercoppa. E i suoi gol totali nell'anno solare sono stati nettamente inferiori a quelli del suo rivale storico (Messi) e dei suoi standard nel recente passato. CR6, per adesso. C'è ovviamente tempo e modo di rifarsi.

Voto 5...a una Fiorentina che cambia proprietà, ma non svolta

A giugno il cambio di rotta. Via la famiglia Della Valle, dentro l'istrionico Rocco Commisso. Prima ventata d'entusiasmo a Firenze, poi infiammata dall'arrivo estivo di Franck Ribery. Tutto si è spento in fretta. La salvezza nel finale dello scorso campionato non è servita da lezione e la Fiorentina si ritrova a dicembre con un nuovo allenatore (dopo il fallimento di Montella), con una condizione di classifica insoddisfacente e con tanti punti di domanda sul futuro. Nessuna svolta per adesso, ma solo troppe delusioni.

Federico ChiesaLaPresse

Voto 4...a un Milan che non è più Il Milan

C'era una volta il Diavolo. Il vecchio Milan non ha nemmeno più cuore e naviga a vista, tra figuracce (a Bergamo l'ultima in ordine di tempo) e programmazioni palesemente sbagliate. Gattuso aveva fatto il massimo, ma non è servito. Poi l'esclusione dall'Europa League da parte dell'UEFA, la scelta infelice di Giampaolo e la chance per Pioli, che non pare aver trovato il feeling ideale con l'ambiente rossonero. Alcuni giocatori non sono degni della maglia che indossano e la gloriosa storia rossonera pare ormai un ricordo sbiadito. Non c'è continuità, non si vedono risultati, non si percepiscono progetti vincenti. Dove è finito il Milan?

La delusione di Piatek e Leao dopo una sconfitta del MilanImago

Voto 3...ai cambi continui in panchina, perché nessuno ha mai tempo di sbagliare

Ottavo, quarto, quarto, perdendo prima una finale di Europa League e poi una di Champions. Cosa sono? I risultati di Jurgen Klopp nei primi tre anni alla guida del Liverpool. Poi sono arrivati i trionfi in Europa e nel Mondiale per club e la fuga nel campionato in corso. Ma in club italiano il tedesco avrebbe ricevuto tutta questa fiducia? Domanda retorica, visto che da noi le panchine iniziano a traballare dopo tre/quattro risultati negativi. Gattuso mandato via dal Milan, Ancelotti mandato via dal Napoli, Corini mandato via e poi richiamato dal Brescia. L'elenco sarebbe infinito e anche nel 2019 si è confermata la tradizione. Non c'è tempo di sbagliare, apprendere dagli errori e ripartire. Qua si taglia subito: esonerare è meglio che aspettare. Che mestiere difficile quello dell'allenatore.

Vincenzo Montella - Empoli-Fiorentina - Serie A 2018-2019 - LaPresseLaPresse

Voto 2...alla gestione del Genoa, salvo all'ultimo e ora ultimo

Ballardini, Juric, Prandelli, Andreazzoli, Thiago Motta. Il tutto per salvarsi all'ultima giornata con uno 0-0 a Firenze e per diventare fanalino di coda in questo campionato. Il 2019 del Genoa è uno degli anni più nefasti della storia del club. Avaro di soddisfazioni, con derby persi, tante sconfitte e un'insicurezza di fondo preoccupante. Gestione discutibile, scelte poco lungimiranti e troppe scommesse perse. Male, male.

Voto 1...al caso Icardi, che ha tormentato il mondo Inter per mesi

Ha riempito pagine di giornali, trascinato trasmissioni televisive e polarizzato notizie su siti internet per mesi e mesi. La possiamo definire la "querelle regina del 2019", con protagonisti principali Mauro Icardi, Wanda Nara, Beppe Marotta e l'Inter. Una questione infinita e non ancora totalmente risolta, che non ha fatto bene a nessuno. Ora l'ex capitano nerazzurro gioca (e segna) al PSG, ma la sua compagna/agente continua con provocazioni nei confronti del vecchio club. L'auspicio è quello di un 2020 più sereno per tutte le parti in causa. Ognuno alla fine può trarre beneficio dalla situazione che si è venuta a creare.

Video - Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni 03:13

Voto 0...ai razzisti che ancora si manifestano nei nostri stadi

Una battaglia all'ignoranza che non finiremo mai di fare. Anche in questo lungo anno sono emerse le solite fastidiose, inaccettabili, grette e vergognose manifestazioni di razzismo in diversi stadi italiani. A Cagliari e Verona gli episodi peggiori, con Lukaku e Balotelli scherniti da dei "buuu" o da alcuni epiteti irripetibili. Nessuna tolleranza, nessuna pietà, nessun buonismo e nessun "sono solo pochi tifosi ignoranti". Curve chiuse, daspo e punizioni continue, fino a che non ci accorgeremo davvero tutti che non esiste alcuna differenza nel colore della pelle o nella provenienza di qualsiasi essere umano.