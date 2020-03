Voto 10...a Maurizio Sarri, che si prende una rivincita dopo alcune critiche

Dopo la sconfitta di Lione, sembrava a un passo dal baratro. Criticato per le scelte, per la comunicazione poco efficace, per il "non gioco" della Juventus. E invece Maurizio Sarri si prende la sua rivincita, batte per la seconda volta Conte, e ritrova la soliditá della sua squadra. Il primo posto, con un solo punto di vantaggio sulla Lazio, non è ancora blindato, ma ci sono margini di crescita in questa Juve. Una bella rivincita dopo un momento buio.

Voto 9...a Nicola, che ha ridato speranze al Genoa

Tre vittorie nelle ultime quattro partite, seconda di fila in trasferta. Il Genoa si é rimesso in marcia e ha agganciato il Lecce in zona salvezza. Nicola ha ridato forza e spirito al Grifone, ha rigenerato Sanabria e ha sfruttato il lavoro del club ligure nel mercato di gennaio. In questo momento i rossoblú sono difficili da incontrare per chiunque. Il successo di San Siro é meritato e costruito.

Voto 8...all'infinito Fabio Quagliarella

Un'altra doppietta, che tiene in vita la Samp e sancisce la rimonta blucerchiata sul Verona. Fabio Quagliarella a 37 anni si conferma ancora decisivo. Nove reti in questo campionato non del tutto positivo. Nei momenti importanti, peró, lui c'é sempre. E per Ranieri poter contare un giocatore del genere, nonostante l'etá, é sempre una buona notizia.

Voto 7...alla SPAL, che si risveglia in una domenica anomala

Un rigore di Petagna per battere il Parma e coltivare qualche germoglio di salvezza. Il primo successo da allenatore di Gigi Di Biagio in Serie A arriva in una domenica strana, iniziata con 75 minuti di ritardo e in un Tardini deserto. C'é ancora una montagna da scalare per i ferraresi, ma la strada imboccata é quella giusta.

Voto 6...a Udinese-Fiorentina, il classico " un punto a testa, felici e contenti"

Poche emozioni, tanti sbadigli, un punto a testa e nessun rimpianto. Nella mediocre partita del Friuli hanno la meglio le difese e, considerata la situazione di classifica, il punticino finale si rivela gradito ad entrambe. Pari e patta.

Voto 5...a un Verona spento e poco solido

In vantaggio al Ferraris, ma rimontata nella ripresa. Il Verona di Juric si prende una domenica di permesso e decide di non giocare ai suoi livelli canonici. Luna storta e pomeriggio da dimenticare in fretta. Nell'Hellas davvero poche cose hanno funzionato.

Voto 4...a un'Inter poco grintosa e incapace di reagire

Il voto non é per la prestazione in sé, ma per la mezz'ora finale dopo aver subito la rete di Ramsey. Nessuna reazione, nessun orgoglio, nessuna voglia di rimettere la partita in paritá. L'Inter si é arresa e ha mollato, venendo poi punita anche da Dybala. Un brutto segnale nella lotta Scudetto, che rimane comunque aperta e lunga.

Inter-Lazio 1-0 Serie A (5^ giornata) Barcellona-Inter 2-1 Champions League (2^ giornata) Inter-Juventus 1-2 Serie A (7^ giornata) Inter-B.Dortmund 2-0 Champions League (3^ giornata) B.Dortmund-Inter 3-2 Champions League (4^ giornata) Inter-Roma 0-0 Serie A (15^ giornata) Inter-Barcellona 1-2 Champions League (6^ giornata) Napoli-Inter 1-3 Serie A (18^ giornata) Inter-Atalanta 1-1 Serie A (19^ giornata) Inter-Napoli 0-1 Coppa Italia (semi andata) Lazio-Inter 2-1 Serie A (24^ giornata) Juventus-Inter 2-0 Serie A (26^ giornata)

Voto 3...al Milan, che sta pagando l'incertezza dirigenziale

L'addio a Boban, le voci sul nuovo allenatore, i progetti futuri che non coinvolgono tanti giocatori del presente. Il Milan viene colpito e affondato a domicilio dal Genoa, palesando l'insofferenza di fondo di un gruppo disunito e preoccupato. Pioli non é riuscito a dare sicurezze a una squadra in balía degli eventi. Il finale di stagione non sembra poter regalare troppe gioie.

Voto 2...alla situazione del Torino (anche se non ha giocato)

Il Torino in questo momento ha solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il recupero contro il Parma (quando verrá giocato) diventerá cruciale per la stagione granata. Il Toro ora ufficilamente rischia: la salvezza non é piú cosí scontata come alcuni mesi fa.

Voto 1...allo "show must go no" della Serie A

Porte chiuse, partite disputate nel silenzio, strette di mano evitate prima di entrare in campo e abbracci vigorosi ai gol. Il calcio italiano ignora tutto quello che sta accadendo nel nostro Paese. Incoerente, non uniforme e stonato. I sei match della 26a giornata sono stati prima rinviati, poi recuperati ad ogni costo, in barba ad altri eventi sportivi che (in modo responsabile) si sono fermati. Era davvero impossibile pensare ad una sospensione temporanea? Nel decreto non é stato messo l'obbligo, ma il buon senso a volte non ha bisogno di leggi.

L'auto della Croce Rossa davanti a San Siro, Serie A Coronavirus, Getty ImagesGetty Images

Voto 0...al teatrino del Tardini e ai cambi d'idea repentini del ministro Spadafora

Riscaldamento, squadre in campo, poi richiamate, poi ferme 75 minuti, poi riscaldamento, poi si gioca. Siamo oltre la follia. Ben oltre. Il tutto per uno sciopero richiesto dall'Associazione Calciatori e per un ministro dello Sport che cambia idea cinque volte e non riesce ad imporre la sua autoritá. Figuraccia internazionale, danno d'immagine clamoroso. Parma-SPAL passerá alla storia come "la partita della vergogna"?