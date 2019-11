Da 0 a 10, il Pagellone della 10a giornata: Lukaku da record, reazione esagerata del Napoli

Voto 10...alla Roma, in crescita, unita e vincente

In 10 uomini, per un'espulsione discutibile, in trasferta, senza il proprio "leader" difensivo. Sembrava l'inizio della fine, è stato l'inizio di un trionfo. La Roma esce da Udine unita, compatta e rinvigorita. Più ambiziosa e più consapevole. Uno 0-4 in cui brillano sia la stella luminosa di Zaniolo che la solidità di Smalling, acquisto finora sottovalutato. La squadra di Fonseca è viva, presenta e lotta per la Champions.

La Roma festeggia il poker di Kolarov contro l'UdineseGetty Images

Voto 9...a Ciro Immobile, alla Lazio e alla corsa Champions

Champions appunto. Si preannuncia una bagarre, con almeno 4/5 squadre coinvolte. Se Inter e Juventus lotteranno per la vittoria del titolo, Atalanta, Napoli, le due romane e forse Fiorentina e Milan sembrano essere le altre candidate agli ultimi due posti d'onore. Una nota a parte la merita Ciro Immobile, che viaggia a una media superiore di un gol a partita (12 reti in 10 giornate) e che sta trascinando la Lazio, splendida contro il Torino, in questa lunga battaglia.

Voto 8...a Nainggolan, che si sta prendendo alcune rivincite

Un'altra vittoria, un altro tassello in una partenza da urlo, un'ennesima soddisfazione. Il Cagliari vola, grazie alle reti di Joao Pedro e Simeone, ma anche alla grinta di un ritrovato Radja Nainggolan. Il belga, punto di riferimento dei sardi, pare essere tornato il giocatore di un tempo. Sereno, volitivo, maturo, convinto. Cagliari vera mina vagante.

Nainggolan, Maran - Cagliari-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 7...a Romelu Lukaku, che eguaglia Ronaldo

L'Inter espugna anche Brescia, pur con qualche sofferenza di troppo, e si fionda a ridosso della Juventus, a più quattro sulle inseguitrici. In tutto questo ci sono dei numeri che parliano chiaro: nell'era dei tre punti a vittoria solo due giocatori dell'Inter hanno segnato almeno sette gol nelle prime 10 giornate della stagione d'esordio: Ronaldo "Il fenomeno" e Lukaku. Numeri importanti, un sinistro magico al Rigamonti e un'altra firma su una vittoria. Romelu c'è eccome.

Video - Conte: "Contento, contento, supercontento, ogni tanto bisogna vedere il bicchiere pieno" 01:53

Voto 6...a Suso e al Milan e a quei piccoli passi in avanti

Una punizione da tre punti. Dalla panchina alla gioia. Basta un lampo di un Suso finalmente decisivo a risollevare il modesto Milan di Pioli. Contro la SPAL qualche piccolo progresso, tre punti e una nuova linfa d'orgoglio. Non è ancora il vero Milan, ma c'è margine per lavorare. Avanti così.

L'esultanza di Jesus Suso, Milan-SPAL, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

Voto 5...alla Samp, salvata solo da Ramirez all'ultimo

Il pareggio all'ultimo secondo non basta. Di fronte a un Lecce solido e affamato, già in grado di fermare Milan e Juventus, la squadra blucerchiata si rende protagonista dell'ennesima prestazione sottotono. Un 1-1 che non può lasciar soddisfatto Ranieri e il suo staff. Samp in enorme difficoltà, con un Quagliarella irriconoscibile e tanti problemi da risolvere. Di questo passo si retrocede.

Voto 4...a Francesco Cassata e ai suoi problemi con i cartellini

Nota a margine di una serata storta per il Genoa. L'errore di Sanabria (sgambetto evitabile su Ronaldo già in tuffo) rovina una buona prestazione del Grifone a Torino. Le responsabilità del ko, però, ricadono in particolare su Cassata, espulso con due gialli molto severi, ma giusti a titolo regolamentare. Per il giovane centrocampista rossoblù un record deludente: unico giocatore con Koulibaly espulso almeno una volta in tutti gli ultimi tre campionati. Problemi nella gestione comportamentale?

Video - Thiago Motta: "Puniti solo dagli episodi, l'arbitro con noi è stato severo" 01:06

Voto 3...all'Emilia Romagna, quattro sconfitte su quattro

Sassuolo? Ko. Bologna? Ko. SPAL? Ko. E Parma? Ko. Quattro su quattro. Da incubo il turno infrasettimanale per le quattro squadre dell'Emilia Romagna. Quattro sconfitte e zero punti complessivi, pur con alcune partite alla portata. Coincidenza? Si, abbastanza sfortunata e di difficile replica.

Amrabat, Barillà - Parma-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Voto 2...al Torino e a Mazzarri, in crisi nera

Altre quattro sberle all'Olimpico. Ancora una sconfitta in trasferta. Il Toro di Mazzarri non esce dalla crisi e viene tartassato anche dalla Lazio. Il tredicesimo posto in classifica è la perfetta fotografia di un inizio difficile, reso ancora più amaro dall'eliminazione in Europa League. Non ci siamo. Granata in crisi totale. Pagherà Mazzarri per tutti?

Walter Mazzarri - Udinese-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 1...alla reazione di Ancelotti e del Napoli

Non giudichiamo l'episodio Kjaer-Llorente, che potrebbe alterare chiunque per modalità e tempistiche. Qui giudichiamo la reazione, in campo e nel post partita, di una squadra che pare sentirsi vittima sacrificale. Le parole di Ancelotti, che alimentano sospetti, non fanno bene a una piazza decisamente insoddisfatta. Il Napoli non è partito come ci si aspettava e sta pagando diversi episodi negativi. Nessun complotto, per cortesia. Nessun "attacco alla professionalitá". Cambiamo subito registro.

Video - Ancelotti: "La VAR non è più un supporto è l’arbitro! Mi sento attaccato nella mia professionalità" 01:51

Voto 0...all'Udinese, seppellita di gol

Dopo i sette con l'Atalanta, ecco i quattro con la Roma (tre dei quali arrivati in superiorità numerica). L'Udinese di Tudor crolla ancora, bersagliata dalle giocate giallorosse. La lezione di Bergamo non è servita. Da Opoku a Samir, fino a Becao: i difensori friulani stanno continuando a sbagliare e a regalare gol agli avversari. Urgono rimedi, per non sprofondare definitivamente. Morale a terra.

