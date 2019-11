Da 0 a 10, il Pagellone della 11a giornata di Serie A: Cagliari da sogno, Lukaku top, basta razzismo

Voto 10...a un Cagliari formato Champions, solido e con personalità

Per trovare una partenza migliore dei sardi in Serie A bisogna tornare agli anni '70 e a Gigi Riva. Il Cagliari di Maran espugna Bergamo, aggancia l'Atalanta in quarta posizione e inizia a cullare il sogno un clamoroso piazzamento europeo. Certo, é presto per farsi prendere dai facili entusiasmi, ma la formazione sarda sembra essersi perfettamente calata in un'annata speciale. Nainggolan, Simeone e Pisacane sono i leader mentali di un guppo affamato, unito, equilibrato. Squadra forte, non solo sorpresa.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Atalanta-Cagliari 0-2: Nainggolan dominante, Maran lavoro super

Voto 9...a Paulo Fonseca, che ha sistemato una Roma ora convincente

Ha perso per strada Zappacosta, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Diawara e Kalinic per infortunio. Ha reinventato Mancini mediano (grande mossa), dato fiducia a Kluivert e rivitalizzato Pastore. E ora sono arrivati anche i risultati. La Roma di Fonseca, soprattutto considerando situazione di partenza e calamitá fisiche, é una delle più belle realtá di questa Serie A. La vittoria sul Napoli, avvalorato da un ottimo secondo tempo, conferma il livello raggiunto dai giallorossi, seri contender per la zona Champions. Terzo posto momentaneo in classifica meritato.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Roma-Napoli 2-1: Zaniolo, Veretout e Meret da applausi. Disastro Mario Rui

L'abbraccio fra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, Getty ImagesGetty Images

Voto 8...a Romelu Lukaku, che zittisce i più scettici a suon di gol

Nove gol in 11 partite. Anzi nelle sue prime 11 giornate nerazzurre. L'ultimo a riuscirci? Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo. La doppietta del belga regala un altro successo all'Inter, in un campo complicato come quello di Bologna. 28 punti in classifica, incollata alla Juventus. La squadra di Conte si sta aggrappando al suo gigante nei momenti difficile. E lui, piano piano, con dedizione alla causa, sta demolendo chi in estate era scettico. Good job.

Inter: gol segnati dopo 11 giornate dall'introduzione dei tre punti (1994/95), solo Romelu come Ronaldo

Lukaku (2019/2020) 9 gol Ronaldo (1997/1998) 9 gol Milito (2009/2010) 8 gol Branca (1995/1996) 7 gol Kallon (2001/2002) 7 gol Vieri (1999/2000) 7 gol Eto'o (2009/2010) 6 gol Pazzini (2011/2012) 6 gol Ibrahimovic (2006/2007) 5 gol Icardi (2013/2014) 3 gol

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Bologna-Inter 1-2: Lukaku devastante, sorpresa Lazaro; Orsolini sciagurato

Video - Conte: "Grande stima per Mihajlovic, come me preferisce dire una brutta verità che una bella bugia" 01:37

Voto 7...a Luis Alberto, a Immobile a una Lazio viva

Il trequartista spagnolo ha incantato San Siro, tra un filtrante e un colpo di tacco. L'attaccante ha segnato il suo gol numero 100 con la maglia biancoceleste. La Lazio di Inzaghi vince a Milano (non ci riusciva in casa dei rossoneri in Serie A dal 1989), si gode i suoi giocatori più rappresentativi e si iscrive all'albo delle candidate per la zona Champions. Squadra viva, tenace, rodata. In corsa.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Milan-Lazio 1-2: Luis Alberto incanta, bene Acerbi, deludono Leao e Duarte

Video - Inzaghi: "Abbiamo sfatato un tabù, siamo molto contenti" 02:00

Voto 6...a un Lecce che gioca bene, diverte e puó salvarsi

Milan, Juventus, Sampdoria, Sassuolo. Quarto pareggio consecutivo, tutti arrivati contro squadre di ben altre potenzialitá. Il Lecce di Liverani inizia a dimostrare il suo valore anche nel massimo campionato. Gioca un calcio frizzante, é coordinata nei movimenti, pericolosa quando attacca e in grado di mettere in difficoltá qualsiasi rivale. La parola "salvezza" non é così proibitiva come qualcuno ipotizzava prima del via.

Le pagelle di Lecce-Sassuolo 2-2: Falco al top, prima rete in Serie A per Toljan

Voto 5...al Milan di Pioli, imprigionato nella sua mediocritá

Analizziamo i distacchi siderali dopo 11 turni. Meno 16 dalla vetta, meno 15 dai "cugini", meno otto dalla zona Champions, meno cinque da quella Europa League. Il Milan di Pioli, dopo aver giocato almeno un'ora discreta, si arrende anche alla Lazio. Sei sconfitte, 15 gol subiti, incapace di reagire ai momenti delicati. Una squadra frustrata, che ha depresso un intero ambiente e che non esce più da una crisi infinita. Urgono rimedi o quantomeno miracoli.

Le pagelle di Milan-Lazio 1-2: Luis Alberto incanta, bene Acerbi, deludono Leao e Duarte

Video - Pioli: "Chi fa i calendari dovrebbe rispettare il Milan: un giorno di riposo in meno non è giusto" 01:53

Voto 4...al modo di giocare del Torino

Tralasciamo le polemiche di un derby sempre molto sentito, perso per 1-0 contro una Juventus di livello nettamente superiore. A preoccupare in casa granata sono le prestazioni di una squadra che subisce troppo e produce poco. Con un Verdi corpo anonimo, uno Iago Falque sempre infortunato e diverse incertezze in tutti i reparti. Mazzarri pare aver perso il filo. Il Toro deve ritrovare in primis compattezza per provare a reagire a un momento molto difficile. Ora il Brescia, al Rigamonti, prima della sosta. Puó giá essere un momento cruciale della stagione granata.

Le pagelle di Torino-Juventus 0-1: Higuain decisivo, Ronaldo delude. Sirigu para quasi tutto

Video - Mazzarri: "Sono orgoglioso, d'ora in poi i miei ragazzi devono vedere sempre bianconero" 01:26

Voto 3...alla classifica del Napoli, settimo e a 11 punti dalla vetta

Sfortunato anche all'Olimpico, dove ha centrato due pali nella stessa azione e ha dovuto incassare la terza sconfitta stagionale. Il Napoli di Ancelotti si ritrova al settimo posto, distante 11 punti dalla Juventus e 10 dall'Inter, le altre due principali candidate allo Scudetto. Squadra demoralizzata e spesso vittima di distrazioni evitabili. Fin qui gli azzurri hanno dovuto pagare dazio con gli episodi, che nei momenti clou sono sempre stati negativi. Certo é che la rimonta diventa complicata e che le avversarie per i piazzamenti Champions sono aumentate.

Le pagelle di Roma-Napoli 2-1: Zaniolo, Veretout e Meret da applausi. Disastro Mario Rui

La delusione di Dries Mertens: il Napoli è a 11 punti dalla Juventus dopo 11 giornate, Getty ImagesGetty Images

Voto 2...a un Brescia ancora sconfitto, Corini ha finito i bonus

Altro ko, stavolta contro una diretta concorrente per la corsa salvezza. Il Brescia di Corini, che aveva cominciato il campionato vincendo a Cagliari, perde anche a Verona, infila la terza sconfitta consecutiva e rimanda ancora l'attesa per una vittoria che ormai manca dal 21 settembre (0-1 a Udine). Balotelli non basta a salvare la panchina di Corini, ormai esonerato. Bonus terminati, classifica deficitaria, cambio inevitabile.

Le pagelle di Verona-Brescia 2-1: Salcedo brilla, Balotelli non basta

Video - Corini: "Cori a Balotelli? Mario ha sentito qualcosa, bravi compagni e arbitro a consigliarlo" 00:56

Voto 1...alle scelte folli di Thiago Motta

Quattro difensori, un play e cinque uomini d'attacco. Situazione poi peggiorata ulteriomente con delle sostituzioni folli sul risultati di 1-1. Thiago Motta gioca a fare il Guardiola, con risultati decisamente differenti. Una squadra che si deve salvare ha bisogno, oltre che del coraggio, anche dell'equilibrio. C'é tanto lavoro da fare, ma intanto la sconfitta contro l'Udinese di Luca Gotti (Voto 8 per le parole post partita che ne certificano l'umiltá) é in archivio. Volare basso.

Le pagelle di Genoa-Udinese 1-3: De Paul e Sema devastanti, Thiago Motta sbilancia la squadra

Voto 0...agli ingiustificabili e intollerabili cori razzisti di Verona a Balotelli

Prima di tutto una banale, ma semplice, premessa per il presidente Setti: non esiste "ironia" in nessun "buuuu". Ci dispiace che Juric non li abbia sentiti, ma i video dal Bentegodi testimoniano dei nuovi, riprovevoli epiteti razzisti nei confronti di Mario Balotelli, giustamente furibondo e seriamente intenzionato a lasciare il campo. Non ne possiamo piú. Pene esemplari? Sí. Servirebbero. Anche perché questi stolti rovinano le prestazioni e le immagini di un grande Hellas, che ha 15 punti e si ritrova nono in classifica. "I razzisti devono avere vita breve, questi soggetti non devono più far parte del nostro mondo" ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina dalle pagine de IlMessaggero. Ma quando si passa dalle parole ai fatti?