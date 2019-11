Da 0 a 10, il Pagellone della 12a giornata: Cagliari show, Barella e Dybala con colpi da Scudetto

Voto 10...al Cagliari di uno strepitoso Nainggolan

Il "Ninja" con tre assist e una prodezza da fuori area é stato l'indiscusso protagonista del match della Sardegna Arena. Si sta rilanciando nella terra che lo ha lanciato nel grande calcio. Un 5-2 roboante sulla Fiorentina, che manda i sardi al terzo posto in compagnia della Lazio. Un'altra vittoria nitida, di una squadra che ormai é convinta dei propri mezzi, gioca bene e in estate ha arricchito la propria rosa di giocatori utili e intelligenti come Rog o Nandez. La coppia Joao Pedro-Simeone continua ad andare a segno, tutto funziona a meraviglia e la squadra di Maran si gode un andamento da vertici. Mai smettere di sognare.

Le pagelle di Cagliari-Fiorentina 5-2: Nainggolan devastante, Chiesa sottotono

Voto 9...alla Lazio, che infila la quarta vittoria di fila

I biancocelesti hanno ingranato. Il sigillo di Immobile, la vena realizzativa inaspettata di un Correa finalmente concreto (lo avevamo criticato dopo Bologna-Lazio, gli porgiamo le nostre scuse ora), la brillantezza di una squadra che quando é in forma segna, diverte e vince. Inzaghi é consapevole che la strada é lunga e che il sogno Champions spesso é sfumato nel finale. Quindi entusiasmo contenuto e concentrazione massima. La Lazio c'é e vuole esserci.

Le pagelle di Lazio-Lecce 4-2: Correa e Milinkovic-Savic su tutti; si rivede il miglior Lazzari

Voto 8...alle magie di Barella e Dybala, che infiammano la lotta Scudetto

Un destro da fuori meraviglioso al minuto 83 dell'ex Cagliari, una serpentina impreziosita da un destro all'angolino per l'argentino al minuto 77'. Entrambe le reti davvero eccellenti. Inter e Juventus, pur con prestazioni nettamente differenti, piegano Verona e Milan e creano giá il vuoto sulle inseguitrici. 32 e 31 punti, con due sole partite su 12 a "sporcare" la striscia di entrambe (per i nerazzurri una é lo scontro diretto perso a San Siro). Siamo a novembre, ma abbiamo giá capito tutti cosa ci aspetta.

Le pagelle di Inter-Verona 2-1: Lukaku e Lautaro poco incisivi, bene Verre e Zaccagni

Voto 7...al Parma, che scala posizioni e si conferma tosto

2-0 alla Roma, altra vittoria e 17 punti in classifica, curiosamente gli stessi raccolti nello scorso campionato a questo punto della stagione. Il Parma di D'Aversa, trascinato dalle giocate di un imprendibile Kulusevski e dalle reti di Sprocati e Cornelius, si prende la scena e interrompe l'imbattibilitá in trasferta della Roma di Fonseca. Un successo che dá respiro e stimoli agli emiliani e che permette di recuperare con più calma i tanti infortunati dell'ultimo periodo (Inglese in primis). Tutto in gestione.

Le pagelle di Parma-Roma 2-0: bene Kulusevski e Kucka, male Fazio e Dzeko

Voto 6...al Milan, che tiene testa alla Juventus e cede solo nel finale

Una media tra la prestazione allo Stadium (da sette) e il punteggio finale (insufficiente), che lascia l'amaro in bocca. Il Milan di Pioli ha messo in difficoltá la Juventus, ha sfiorato il vantaggio in almeno tre occasioni, ha provato a contrastare la corazzata di Sarri, ma alla fine é tornato ancora una volta a mani vuote. E 13 punti in 12 giornate sono davvero pochi. Il lavoro del nuovo tecnico si era giá intravisto con la Lazio, ma da dopo la pausa dovranno arrivare obbligatoriamente i risultati per uscire da questa situazione poco serena. Guardare avanti e non voltarsi indietro.

Le pagelle di Juventus-Milan 1-0: Dybala super, Ronaldo e Piatek flop. Finalmente De Ligt

Voto 5...a un'Atalanta stanca, che arriva alla sosta con il fiato corto

Probabilmente quella del Ferraris é stata la peggior versione della Dea 2019/20. Al di lá di qualche recreminazione arbitrale e dell'espulsione di Malinovskyi, l'Atalanta é sembrata molle e affaticata, dopo l'ennesima settimana europea. Ora é tempo di rifiatare, visto che dopo la sosta a Bergamo si presenterá la Juventus. Gasp la preparerá come solo lui sa fare.

Le pagelle di Sampdoria-Atalanta 0-0: Quagliarella anonimo, Gomez non incide

Voto 4...a una Fiorentina in evidente affanno

Una vittoria nelle ultime cinque giornate, tre delle quali giocate senza il leader Ribery. La Fiorentina di Montella é stata tramortita a Cagliari e, dopo un periodo abbastanza negativo, é scivolata al nono posto. Una squadra in affanno, che dipende dallo stato di forma di Chiesa e che fatica a trovare i giusti equilibri. Sosta provvidenziale.

Voto 3...alla SPAL, che sta vivendo un'annata nera

Minuti di recupero contro la Sampdoria: gol del neoentrato Caprari e zero punti. Minuti di recupero contro l'Udinese: Petagna si fa parare il rigore e finisce 0-0. La SPAL ha lasciato per strada tre punti in pochi giorni. Punti pesanti, per una formazione che pare vivere un'annata veramente storta. Penultima in classifica e con il morale sotto i tacchi. Ci sará del lavoro extra per Semplici durante la pausa.

Le pagelle di Udinese-SPAL 0-0: Musso salvatore dei friulani, Petagna spreca il rigore al 98'

Voto 2...all'esordio di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia

0-4 in casa, con un espulso, con delle polemiche per la sostituzione all'intervallo di Balotelli, con i tifosi contrariati per l'esclusione iniziale di Donnarumma. L'esordio di Fabio Grosso in casa contro il Torino non lascia presagi troppo ottimistici. Diciamo che se Cellino si auspicava un cambio di rotta esonerando Corini, é rimasto deluso. Il Brescia é ultimo e si ritrova in casa giá diversi problemi. No good.

Le pagelle di Brescia-Torino 0-4: Balotelli abulico, Berenguer caldissimo

Voto 1...alla situazione in casa Napoli, una bomba ad orologeria

Un minuto di fischi con i giocatori increduli a testa bassa al centro del campo. L'immagine che riassume tutto. Dopo lo 0-0 contro il Genoa é scoppiata la contestazione in casa Napoli. Squadra in crisi totale, di gioco e di risultati. La classifica recita: "Settimo posto, a 13 punti dalla vetta e a cinque dalla zona Champions". Alla ripresa del campionato il Milan a San Siro. Il crocevia della stagione? Sí.

Le pagelle di Napoli-Genoa 0-0: Lozano non ne azzecca una, tra i rossoblù brilla Agudelo

Voto 0...al comportamento di Ronaldo, qualsiasi sia il motivo

Non conosciamo i reali motivi della sua reazione. Se sia dovuta a un'insofferenza di fondo per le due sostituzioni consecutive, a un malessere per una condizione poco ottimale o semplicemente a del nervosismo per un periodo non troppo positivo. Ma un campione come lui, quando esce, deve farlo in un altro modo. E un campione come lui non abbandona lo stadio prima del fischio finale. Si chiama "rispetto per la squadra e i compagni", anche se ti chiami Cristiano Ronaldo.

Sarri: "Caso Ronaldo? Lui ha dato tutto e ci sta che si arrabbi. Sarei sorpreso del contrario"