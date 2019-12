Da 0 a 10, il Pagellone della 15a giornata di Serie A: la Lazio vola, il Milan cresce, male la Juve

Voto 10...a una Lazio matura, forte e di qualità

Un'aquila nel cielo. Settima vittoria di fila, 3-1 in rimonta alla Juventus, un volo inarrestabile, tra tabù sfatati e giocate memorabili. La Lazio di Simone Inzaghi, trascinata da due dei quattro moschettieri (Luis Alberto e Milinkovic-Savic), non si pone più limiti. Gioca bene, è matura, ben amalgamata, ha qualità e temperamento. Potrà concorrere per lo Scudetto o si scioglierà (come spesso accade) in primavera inoltrata? Troppo presto per capirlo e per dirlo. Ma resta una delle più belle realtà di questa prima parte di stagione. Bravi tutti.

Video - Inzaghi: "Ci godiamo il momento, i ragazzi mi regalano gioie da quattro anni" 02:00

Voto 9...a un Milan finalmente quadrato e organizzato

Tre risultati utili consecutivi. Per la prima volta in questo campionato. Tre gol segnati in uno stesso match. Per la prima volta in questo campionato. Due dati che certificano progressi e continuità. Il Milan. Dopo la vittoria last minute di Parma, la prova convincente di Bologna. Due trasferte, sei punti e top-10 conquistata. Non è ancora ammesso guardare il quarto posto, ma Pioli sta facendo un ottimo lavoro, ha rigenerato Bonaventura, ha puntato su Bennacer e si sta godendo un grande Theo Hernandez. Il Milan ora c'è.

Kessié, Piatek - Bologna-Milan - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Voto 8...al sensazionale campionato di Joao Pedro

João Pedro (per la prima volta in doppia cifra in stagione in un massimo campionato) è il secondo giocatore nella storia del del Cagliari a segnare almeno 10 gol in una singola Serie A nelle prime 15 gare, dopo Luigi Riva nel 1968/69 e 1973/74 (dato Opta). Il brasiliano, dopo la doppietta alla Samp, trova un'altra rete contro il Sassuolo, utile alla rimonta sui neroverdi. 10 gol, capocannoniere di una squadra che continua a sorprendere e la consapevolezza di vivere una stagione magica. Joao meravigliao.

Joao Pedro - Sassuolo-Cagliari - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Voto 7...allo spirito di un Lecce che può salvarsi

Altra rimonta, stavolta su una diretta concorrente. Lo spirito del Lecce di Liverani è quello giusto. Quello di una squadra che vuole mantenere la categoria e può sfruttare la forza del gruppo e la qualitá di alcuni singoli (Falco, ad esempio) per riuscirci. La classifica per ora dice 15 punti in 15 giornate ed è in perfetta media salvezza. Lu Salentu ci crede.

Andrea Tabanelli e Filippo Falco in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

Voto 6...a un Balotelli più umano

"Non penso all'Europeo ma a salvare il Brescia". Boom. La prima dichiarazione giusta negli ultimi 10 anni? Non sappiamo se sia frutto del caso, ma Mario Balotelli pare aver finalmente capito quale debba essere la via per tornare ad essere considerato un giocatore di livello. La rete alla Spal, la sua cinquantesima in Serie A, è valsa la vittoria alle Rondinelle e la copertina a un attaccante che non ha mai saputo cogliere fino in fondo le opportunitá avute in carriera. Non è mai troppo tardi, caro Mario.

Voto 5... al Napoli, che non sa più vincere

L'ultima vittoria in tutte le competizioni é datata 23 ottobre contro il Salisburgo. Da allora, nonostante ritiri forzati, polemiche su rinnovi, comunicati e smentite, il Napoli ha raccolto sette pareggi e due sconfitte. Un andamento sconfortante, un campionato praticamente compromesso e la sensazione di aver chiuso in anticipo un ciclo che non si é mai rivelato vincente. Il pareggio du Udine ha mostrato tutti i limiti di una squadra che pare essersi smarrita e che non crede più in quello che fa. Ora c'é la Champions, per fortuna.

Video - Ancelotti: "Non ci sono spaccature, solo la preoccupazione per un momento difficile" 02:01

Voto 4... a una Juventus perforata e perforabile

15 gol subiti in 15 giornate, cinque nelle ultime due, in cui sono di fatto arrivate due rimonte dopo il vantaggio iniziale. Solo 26 reti messe a segno, quinto attacco del campionato. Juventus, what happens? I bianconeri stanno vivendo il momento peggiore della loro, fin qui abbastanza positiva, stagione. Un paio di passaggi a vuoto che sorprendono, più per le modalità che per i risultati in sé. La Juve di Sarri ha un grande difetto da migliorare: dà la sensazione di essere perforabile. Chi la attacca, qualcosa raccoglie. Un brutto segnale (mentale), in controtendenza con il recente passato, che non puó essere sottovalutato. L'Inter è lí a +2, nulla é ancora deciso, ma urge una bella strigliata.

Video - Sarri: "Per le caratteristiche dei nostri attaccanti fatichiamo a giocare in 10" 01:52

Voto 3...alla Fiorentina, a Chiesa e a Montella

Giù, sempre più giù. In picchiata. L'aeroplanino perde le ali e plana in basso, controllato da un Commisso per nulla soddisfatto. Chiesa si rispecchia nella sua controfigura più brutta. La Viola crolla anche a Torino. Quarta sconfitta di fila e un poco sereno +5 sulla zona retrocessione. Senza le guide Pezzella e Ribery, i ragazzini della Fiorentina si stanno perdendo. O cambia la rotta, o cambia il pilota.

Voto 2...a una Samp che non è tranquilla

Il ko interno con il Parma, il rigore sbagliato da Quagliarella, la traversa di Gabbiadini. I blucerchiati perdono ancora e tornano a respirare una brutta aria. La cura Ranieri si è fermata e la qualità media della rosa è bassa: la Samp non pare al momento attrezzata per vivere un campionato sereno. Gennaio è vicino, ma ci sarà modo di intervenire? Risponderà Ferrero.

Voto 1... ad Agudelo, che penalizza il Genoa

In breve. Gol sbagliato, a tu per tu con Gabriel, per il possibile 3-0 e seconda ammonizione sciocca per fallo in area di rigore avversaria. Rosso e Genoa rimontato da 0-2 a 2-2. Kevin Agudelo, la grande scoperta di Thiago Motta, ha tradito Thiago Motta e il Genoa tutto. Voto in pagella bassissimo.

Voto 0...ai finali della SPAL e a Petagna

Il gol subito dalla Sampdoria nel recupero, il rigore sbagliato a Udine, quello sprecato contro il Brescia. La SPAL e in particolare Andrea Petagna stanno vivendo un campionato ai limiti del tragicomico. Ultimo posto in classifica, con scontro diretto perso e una partenza che promette incubi. In questo modo e con questo ritmo, non ci si salva. Sia chiaro.