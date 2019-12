Da 0 a 10, il Pagellone della 16a giornata di Serie A: Inter in riserva, che trio nella Juve!

Voto 10...al tridente Dybala-Higuain-Ronaldo, qualità al potere

Salah-Firmino-Mané. Mbappé-Icardi-Neymar. Senza citare il City che ne schiera spesso più di tre. La sostanza non cambia: quando un allenatore ha a disposizione tre giocatori di livello superiore alla media, deve cercare di farli coesistere insieme. Sarri ci sta provando e contro l'Udinese per la prima volta li ha schierati tutti e tre dall'inizio. E il risultato è stato eccellente, esattamente come nei quattro precedenti spezzoni di partita in cui Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo erano scesi in campo contemporaneamente. La questione dell'equilibrio non regge più. La "Joya" da trequartista e da raccordo, il "Pipita" che spesso si abbassa e il "7" che si allarga e taglia dentro. Le prove funzionano, la strada è segnata. Non sarà sempre così, perché Ramsey e Douglas Costa (molto più di Bernardeschi) rappresentano risorse importanti, ma il trio delle meraviglie è sinonimo di qualità. E con la qualità si vincono le partite, i campionati, le coppe.

Le pagelle di Juventus-Udinese 3-1: Dybala, Ronaldo e Higuain al top, i 'Tre Tenori' convincono

Video - Sarri spiega il tridente. Poi su Bernardeschi: "Dopo più di 2 tocchi di un giocatore me ne andrei" 01:49

Voto 9...a una Lazio caparbia e fortunata, trascinata da "provvidenza" Caicedo

Da 0-3 a 3-3 contro l'Atalanta, Immobile all'ultimo a Firenze, Correa nel finale a San Siro, Caicedo al Mapei Stadium e alla Sardegna Arena. La Lazio conquista altri punti pesanti poco prima del fischio finale e rimane in scia di Juventus e Inter, a soli tre punti dalla vetta. La squadra di Inzaghi, favorita a Cagliari dagli errori in ripartenza dei sardi e da un maxi recupero fin troppo generoso, non molla e continua a cullare le sue ambizioni d'alta classifica. La determinazione è quella giusta, la buona sorte anche. La fortuna chi aiuta? Gli audaci.

Le pagelle di Cagliari-Lazio 1-2: Caicedo decisivo, Simeone si conferma, Immobile non brilla

Caicedo - Cagliari-Lazio - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 8...a Ranieri, l'uomo che ha rimesso in ordine la Samp

Il guizzo di Gabbiadini decide il derby di Genova. Nel remake del 2014 (stesso esito, stesso marcatore), la Sampdoria vince una gara fondamentale nella sua corsa per la permanenza in Serie A e torna a respirare aria di salvezza. Gran parte dei meriti vanno a Claudio Ranieri (nove vittorie e un pareggio nelle 10 stracittadine da allenatore, curriculum spaventoso), che ha ridato solidità e certezze a una squadra spesso troppo fragile. Quattro clean sheets in nove partite con lui in panchina, diverse prestazioni gagliarde. La Doria è viva, Sir Claudio lo sa.

Le pagelle di Genoa-Sampdoria 0-1: Linetty impressiona, Gabbiadini decide, male Pinamonti

Video - Ranieri: "Ne passerà di tempo prima che io mi ritiri, faccio questo lavoro per l'emozione che mi dà" 01:04

Voto 7...a Dusan Vlahovic e Dejan Kulusevski, quando giovinezza fa rima con bellezza

Uno è nato a Belgrado e con un'azione personale sontuosa ha costretto la capolista Inter sul pareggio a Firenze. L'altro è nato a Stoccolma e con un gol e un assist ha trascinato il suo Parma nell'impresa del San Paolo. In comune hanno il mancino letale e l'anno di nascita: il 2000, che li rende giovani, sfrontati, predestinati. Vlahovic e Kulusevski (il secondo molto più del primo, per ora) sono le due grandi sorprese di questa prima parte di stagione. Due ragazzi in rampa di lancio con doti sopra la media e il sogno condiviso di diventare campioni. Gioventù grande virtù.

Le pagelle di Napoli-Parma 1-2: i crociati colpiscono ancora grazie al duo Kulusevski-Gervinho

Vlahovic - Fiorentina-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 6...alla Roma, che fa il suo e allunga sul Cagliari

Il massimo con il minimo sforzo. Prima lo spavento, poi la rimonta. La Roma di Fonseca, stizzito dal più classico "può ma non si applica" di gran parte dei suoi giocatori nel primo tempo, cancella il gol su rigore subito da Petagna, rifila tre reti alla SPAL e si posiziona in solitaria al quarto posto, con tre punti di vantaggio sul Cagliari. I giallorossi contro il fanalino di coda del campionato soffrono anche più del previsto, ma grazie alle grandi potenzialità offensive trovano alla fine il successo atteso. Ora a Firenze prima della sosta arriverà un altro esame di maturità: è pronta questa Roma a superarlo?

Le pagelle di Roma-SPAL 3-1: prova di maturità di Pellegrini, Petagna sfata il tabù dagli 11 metri

La Roma festeggia la vittoria contro la SPALGetty Images

Voto 5...agli errori (offensivi e difensivi) di un'Inter stanca e appannata

Skriniar che rincorre Vlahovic per 40 metri senza riuscire a fermarlo. Lukaku che si presenta due volte a tu per tu con Dragowski e non concretizza le grandi chance avute. Parliamo di due colonne, di un difensore di assoluto livello e di un attaccante di fama internazionale. Eppure entrambi hanno responsabilità evidenti sul mezzo passo falso del Franchi. In realtà l'Inter è stanca, ha subito troppi infortuni e chi fino ad ora ha trascinato la squadra, pare avere la spia della riserva accesa e lampeggiante. Conte conta le ore che lo separano dalla sosta, i nerazzurri prendono fiato e trattengono il respiro. Ci siamo quasi.

Le pagelle di Fiorentina-Inter 1-1: Borja Valero di lusso, Vlahovic salvatore, Chiesa non gira

Lukaku - Fiorentina-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 4...a Udinese e Lecce, che devono sempre guardarsi dietro

Occhio a scherzare con il fuoco. I friulani perdono senza lottare a Torino, travolti da una Juventus nettamente superiore. I pugliesi prendono tre schiaffi dal Brescia. E sono proprio i lombardi i principali indiziati a rovinare ulteriormente la settimana di Udinese e Lecce: battendo il Sassuolo nel recupero di mercoledì, sorpasserebbero le squadre di Gotti e di Liverani, lasciandole in zona retrocessione. Che ansia.

Le pagelle di Brescia-Lecce 3-0: Torregrossa è un principe, Gabriel è sciagurato

Brescia-Lecce 3-0 - Serie A 2019Getty Images

Voto 3...alla mira del Milan, che si trova a meno 11 dalla zona Champions

Bonaventura fermato da Pegolo, Kessié impreciso da dentro l'area, Bennacer recuperato da Berardi. Il Milan ha avuto diverse occasioni per battere il Sassuolo e onorare al meglio la festa dei 120 anni, ma ha sprecato le ennesime opportunità di dare continuità alle vittorie su Bologna e Parma. Il distacco dalla zona coppe rimane siderale e a Bergamo, nel turno pre natalizio, serve una prova di squadra per quantomeno dare un senso al campionato. Il rischio che il panettone vada di traverso c'è.

Le pagelle di Milan-Sassuolo 0-0: Pegolo super star, Hernandez incontenibile lungo la sinistra

piatek milan sassuoloGetty Images

Voto 2...al "suicidio" del Torino

0-3. 3-3. Il Torino ha permesso al Verona di fare quello che non era mai riuscito a fare nella sua storia in Serie A. Portare a casa almeno un punto dopo essere stato in svantaggio di tre gol. Tutti segnati nello spazio di 15 minuti. Dallo storico quarto d'ora granata al quarto d'ora scaligero il passo è breve. Mazzarri e il suo orologio non l'hanno ancora superata.

Le pagelle di H. Verona-Torino 3-3: Pazzini suona la carica, Ansaldi bomber. Il migliore? Ivan Juric

Video - Mazzarri: "Cerco di stare calmo ma sono incavolato nero, non fatemi parlare di arbitri" 01:19

Voto 1...alla stagione di Lorenzo Insigne

Tre gol in campionato, di cui l'ultimo datato 22 settembre. Un'altra prova incolore, un altro gol facile sbagliato, il San Paolo che fischia e una nuova sconfitta. Insigne sta disputando una delle più brutte annate della sua carriera. In un vortice di malumore, insofferenza, disagio, dal quale non riesce più ad uscire. Salvate il soldato Lorenzo.

Le pagelle di Napoli-Parma 1-2: i crociati colpiscono ancora grazie al duo Kulusevski-Gervinho

Gabbiadini - Genoa-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Voto 0...al Genoa e a Thiago Motta: così si va in B

2-7-2, gioco offensivo, nuove idee, entusiasmo. Sei punti in otto partite, uno in più di chi lo ha preceduto ed è stato in panchina per lo stesso numero di gare. Il Genoa è penultimo e contro la Samp è regredito anche nella convizione. Thiago, eroe del Triplete, si gioca tutto a San Siro contro la sua Inter. Destino infame.

Le pagelle di Genoa-Sampdoria 0-1: Linetty impressiona, Gabbiadini decide, male Pinamonti