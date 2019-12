Da 0 a 10, il Pagellone della 17a giornata: volano Inter, Roma e Atalanta. Milan disastroso!

Voto 10…all’Atalanta e alla Roma, che giocano bene, vincono e divertono

1-4 a Firenze venerdì sera per i giallorossi e 5-0 al Milan nell’anticipo domenicale per i bergamaschi. Il calcio verticale di Fonseca e quello spumeggiante di Gasperini esaltano le rispettive tifoserie e permettono a Roma ed Atalanta di chiudere l’anno nel migliore dei modi. La sensazione è che entrambe si giocheranno fino alla fine un piazzamento per la partecipazione alla Champions League. La prima parte del campionato le conferma come realtà solide e divertenti. Applausi.

Voto 9…a Romelu Lukaku, leader di un’Inter rinvigorita

Un 9 al nove. Doppietta, assist e il gesto generoso verso Esposito. Romelu Lukaku si porta a quota 14 reti stagionali (12 in campionato), zittisce ancora una volta le critiche nei suoi confronti e si conferma leader dell’Inter di Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente in estate. Il belga sta ancora cercando gli acuti contro le grandi squadre, ma intanto ha mostrato un adattamento immediato al nostro calcio e sta segnando gol utili a mantenere i nerazzurri incollati alla vetta. Attaccante vero.

Voto 8…al Bologna, che vince ancora ed entra nella top-10

Tre vittorie nelle ultime quattro giornate, 22 punti e top-10 raggiunta. Il Bologna, sontuoso a Lecce per 75 minuti, si prende un altro successo, trascinato dal suo poker offensivo: Orsolini, Sansone, Palacio e Soriano. Mihajlovic può ritenersi soddisfatto dopo queste prime 17 giornate: gli emiliani si candidano al ruolo di mina vagante del campionato, esattamente come preventivato dal suo tecnico in estate.

Voto 7…a SPAL e Napoli, che si rilanciano in trasferta

1-2 a Torino, in rimonta, proprio nel momento più difficile della stagione. La SPAL è viva, lotta e grazie al successo sui granata abbandona l’ultimo posto della classifica. Il Napoli regala il primo successo a Gennaro Gattuso, anche in questo caso in rimonta, ma all’ultimo minuto sul difficile terreno del Sassuolo. Una speranza condivisa in vista della ripartenza di gennaio. I ferraresi credono nella salvezza, gli azzurri nella rimonta verso la zona europea. Gran carattere per entrambe.

Voto 6…al Parma che non molla mai

Un punto in casa, ripreso all’ultimo contro il Brescia, grazie al neoentrato Grassi. Premiamo lo spirito dei Ducali, che chiudono il 2019 al settimo posto della classifica. Ora gennaio diventa un mese decisivo e non tanto per le ultime due gare del girone d’andata contro Atalanta e Lecce, quanto per la possibile partenza del corteggiatissimo Dejan Kulusevski. Con lo svedese in campo, il Parma sale di livello e vanta un’arma che può mettere in difficoltà chiunque. E se lui dovesse partire? Vedremo…

Voto 5…al Cagliari, che accusa il colpo

Campanello d'allarme: due sconfitte consecutive. Non accadeva dai primi due turni di campionato contro Brescia e Inter. La rimonta subita dalla Lazio nel finale della scorsa giornata ha avuto ripercussioni anche a Udine. La sorpresa della prima parte di stagione é parsa meno sicura, meno convinta, soffocata dall'organizzazione friulana. Si é salvato il solito Joao Pedro , giá arrivato a 11 gol. La pausa arriva nel momento ideale: calma, riflessione e ripartenza. Maran é preparato.

Voto 4…al Torino, che non trova continuità

Grosso limite di quest’annata per la truppa di Mazzarri. Il ko con la SPAL ferma nuovamente la corsa dei granata, che non riescono a trovare ritmo. La classifica parla comunque di 21 punti, di un decimo posto condiviso con il Milan, ma i rimpianti restano. Il Toro non diventa mai grande, proprio perché spesso si perde sul più bello.

Voto 3…agli sprechi del Sassuolo

Sia chiaro: non alla squadra e alla sconfitta con il Napoli. Solo al ciclico ripresentarsi della solita sinfonia. Occasioni su occasioni su occasioni, sprechi colossali, ripartenze mal gestite e alla fine si perde la partita. Se la squadra di De Zerbi fosse piú cinica, avrebbe almeno 6/7 punti in più.

Voto 2…a Thiago Motta e al suo Genoa ultimo in classifica

Ore contate per l'italo-brasiliano. Contro la sua Inter, la peggior versione stagionale del Grifone. Inerme, confuso, scoraggiato, impacciato, anche nelle uscite palla a terra richieste da un mister che per allenare in Serie A forse (eufemismo) deve fare ancora un pochino di esperienza. Situazione tragica per il Genoa che dopo 17 giornate si ritrova a chiudere la classifica del campionato. Strada per la salvezza decisamente in salita.

Voto 1…alla Fiorentina e all’esperienza di Montella

Quattro vittorie su 24 partite di campionato dal suo ritorno in viola al piú che mai meritato esonero. Un andamento da zona retrocessione, intollerabile per Rocco Commisso e per la tifoseria della Fiorentina, stanca di vedere uno scempio dietro l'altro. La zona retrocessione dista solo tre punti, un vantaggio risicato che impone cautela. Chiunque subentri avrá un compito arduo: rianimare una squadra giovane che ha perso la propria identitá. In bocca al lupo.

Voto 0…al Milan, che chiude in modo vergognoso il suo pessimo 2019

5-0. Cinque a zero. Netto, rotondo, senza alibi. Al Milan non succedeva da 21 anni in Serie A. Annichilito e umiliato, da una squadra superiore in tutto. Che fine per il Diavolo e per i suoi tifosi. La classifica é amara, l'atteggiamento di molti giocatori incomprensibile, la gestione generale pessima. Senza aggiustamenti o cambi di rotta, l'annata rischia di diventare un incubo piú di quanto lo sia giá.