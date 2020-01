Da 0 a 10, il Pagellone della 18a giornata di Serie A: CR7 rigenerato, Immobile show. Ibra non basta

Voto 10...all'Inter di Lukaku, Lautaro e De Vrij

Successo in trasferta, su un campo difficile, dove Conte non aveva mai vinto da allenatore e dove l'Inter non trovava i tre punti dal 1997. Una vittoria da grande squadra, che sfrutta le disattenzioni altrui, che concede poco e che trova sempre i gol dei suoi due attaccanti Lukaku e Lautaro (30 reti stagionali in due). Menzione di merito per Stefan De Vrij, che si sta rivelando il miglior centrale del campionato. Un campionato che questa Inter ha intenzione di giocarsi fino all'ultimo respiro.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Napoli-Inter 1-3: Lukaku e Lautaro, che coppia; difesa Napoli che disastro

Video - Conte: "Siamo meno pazzi e più credibili, mi dicevano che c'era la nuvola di Fantozzi ad Appiano" 02:03

Voto 9...a Cristiano Ronaldo e a una Juve rivitalizzata dalla sosta

La prima tripletta italiana del fuoriclasse portoghese, tornato dalle vacanze tirato a lucido, certifica il roboante poker dei bianconeri al Cagliari. Una Juventus ritrovata e piú pimpante di quella vista in Supercoppa e nelle ultime settimane di 2019. Sarri sta lavorando e avrà due mesi per concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato (c'è anche la Coppa Italia). I margini di crescita ci sono eccome.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Juventus-Cagliari 4-0: Ronaldo domina, bene Cuadrado, delude Nainggolan

Voto 8...a Gomez e Ilicic, pilastri della super Atalanta

Dopo il 5-0 al Milan, ecco un altro 5-0 al Parma. Un'Atalanta incredibile, che si diverte e diverte e che non si vuole porre limiti. La Dea può contare poi su due eccellenti interpreti del gioco gasperiniano come Gomez e Ilicic, che da ormai due anni incantano i tifosi bergamaschi. Lo score dice 48 gol fatti e 34 punti (a meno uno dalla Champions, con gli ottavi proprio di Champions da giocare). Numeri eccezionali di una squadra eccezionale. E ora la sfida all'Inter nell'ultimo turno del girone d'andata.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Atalanta-Parma 5-0: Ilicic, Gomez, Freuler e Gosens show. Kulusevski deludente

Gol segnati nei top 5 campionati d'Europa: solo Man City e Red Bull Lipsia meglio della Dea

Gol (Partite) Media gol per partita MANCHESTER CITY 56 (21) 2,66 RB LIPSIA 48 (17) 2,82 ATALANTA 48 (18) 2,66 BARCELLONA 49 (19) 2,58 BAYERN MONACO 46 (17) 2,70 LIVERPOOL 49 (21) 2,33

Voto 7...ai finali della Lazio, che infila la nona sinfonia

Sesto gol nei minuti di recupero per la squadra che segna di più sia nell'ultimo quarto d'ora di gara e proprio oltre il 90' in questo campionato. A Brescia la firma è di Immobile, ma è tutta la Lazio a gioire per l'ennesimo successo al fotofinish. Nono hurrà consecutivo e terzo posto sempre più blindato. Inzaghi ha trasmesso alla squadra quella voglia che rende le annate magiche. Durerá?

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Brescia-Lazio 1-2: Immobile Re Mida, Balotelli promosso

Zona Cesarini chiamatela zona Lazio: nessuno nei top 5 campionati segna come i biancocelesti dal 90' e oltre

Gol LAZIO 6 Atalanta 4 Real Madrid 4 Bologna 4 Villarreal 4 Parma 4 Colonia 4

Voto 6...a Nicola e Iachini, attesi da un compito arduo

Il primo ha vinto, con enorme fatica e diversi episodi favorevoli, contro il Sassuolo. Il secondo si è visto pareggiare all'ultimo secondo dal Bologna. In linea di massima, peró, né Genoa né Fiorentina sembrano attraversare un grande momento di salute, nonostante i cambi tecnici in panchina. Per Nicola e per Iachini sará un duro e lungo lavoro. La salvezza per Genoa e Fiorentina non é affatto scontata e in discesa.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Bologna-Fiorentina 1-1: Orsolini decisivo, Benassi rinato, Vlahovic assente

Voto 5...all'esordio di Ibra, che non basta a rianimare il Milan

Accolto da oltre 60 mila tifosi a San Siro, che hanno inneggiato a lui sin dal riscaldamento. Ibrahimovic non è bastato. Nonostante lo svedese abbia già mostrato nello spezzone contro la Sampdoria un livello tecnico nettamente superiore alla maggior parte dei suoi compagni, il gol non è arrivato e il Milan si è dovuto accontentare di un altro pareggio. 22 punti e dodicesimo posto. Piú che di "effetto Ibra" c'é bisogno dell'Ibra di 4/5 anni fa per risollevare le sorti della squadra rossonera.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Milan-Sampdoria 0-0: Suso irritante, Donnarumma miracoloso. Gabbiadini, quanti errori!

Lo striscione per il ritorno di Ibrahimovic in Milan-SampdoriaGetty Images

Voto 4...alle imprecisioni della Roma, punita dal Toro

30 conclusioni, nessun gol e due regali a Belotti. La Roma di Fonseca inizia male il 2020, perde in casa con il Torino e sente il fiato sul collo dell'Atalanta. Troppo imprecisa e frenetica la formazione giallorossa, senza quel mordente e quella convinzione che nel finale del 2019 le avevano consentito di entrare nella top-4 della Serie A. Urge una reazione immediata, anche se nel turno che conclude questo girone all'Olimpico arriva la Juventus.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Roma-Torino 0-2: Belotti devastante, Sirigu insuperabile. Dzeko impalpabile

Video - Fonseca: "Abbiamo tirato 31 volte ma la palla non voleva entrare, non parlo dell'arbitraggio" 01:19

Voto 3...ai continui errori difensivi del Napoli

Di Lorenzo e Manolas sono solo gli ultimi di una serie interminabile. Il Napoli ha già incassato 25 gol. Davvero troppi rispetto agli standard delle stagioni passati. Il problema è che in tanti casi i gol agli avversari li ha proprio regalati. Giocatori maturi ed esperti che palesano amnesie inspiegabili. É capitato a Koulibaly, capita a Manolas. E i risultati sono sconcertanti.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Napoli-Inter 1-3: Lukaku e Lautaro, che coppia; difesa Napoli che disastro

Video - Gattuso: "Ho sentito dei vaffa. Ai tifosi chiedo di incitarci, poi ci tirino pure arance e patate" 02:00

Voto 2...alla SPAL, che non riesce mai a trovare continuitá

Prima della sosta uno squillo a Torino. Illusione? Sí, visto che contro il Verona in casa è arrivata la sconfitta numero 12 di questo campionato e il nuovo ruolo di fanalino di coda del torneo. La SPAL non riesce ad ingranare, appare spesso in balía delle circostanze e vede tanti suoi giocatori in evidente difficoltà. Leonardo Semplici si giocherà la panchina nella sua Firenze. In caso di ko, un cambio risulterà inevitabile.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di SPAL-Hellas Verona 0-2: super gara di Lazovic, bene Pazzini, malissimo Igor e Tomovic

L'arbitro Guida espelle Nenad Tomovic per un brutto fallo su Faraoni, SPAL-Verona, Getty ImagesGetty Images

Voto 1...all'arbitraggio di Genoa-Sassuolo

L'arbitro Irrati e chi lo ha assistito al VAR ne hanno combinate di tutti i colori. Rigore molto dubbio concesso al Genoa, gol di Djuricic annullato, fallo non sanzionato su Berardi (poi espulso a fine gara) nell'azione del 2-1 ligure. Un disastro totale che non può passare inosservato. Se esiste la tecnologia, va utilizzata nel modo giusto.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Genoa-Sassuolo 2-1: Locatelli lussuoso, Perin subito protagonista

Video - De Zerbi battibecca col giornalista in sala stampa: "Arrabbiato? Mi vuole prendere in giro o cosa?" 02:06

Voto 0...ai razzisti che continuano a offendere Balotelli e il colore della sua pelle

Anno nuovo, vecchie pessime e insopportabili abitudini. Continueremo a dare zero e a denunciare queste patetiche forme di razzismo. In Brescia-Lazio si sono manifestate ancora, tanto da spingere il club biancoceleste a redigere un duro comunicato. Sarebbe davvero ora di finirla.