Da 0 a 10, il Pagellone della 1a giornata di Serie A: Lazio e Inter on fire, Milan peggiorato

Voto 10...alla Lazio, rodata e subito competitiva

Immobile, Correa e Immobile. Con gli assist di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. La Lazio di Simone Inzaghi riparte dai suoi uomini chiave, infliggendo un roboante 0-3 alla Sampdoria nel suo fortino Marassi. Stessa squadra, più voglia, stessa determinazione, più brilantezza. Lotito ha tenuto tutti i suoi gioielli e i biancocelesti vogliono puntare decisi su quel piazzamento Champions sfuggito nelle ultime stagioni. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti, la partenza fa presagire un gran campionato. Ora il derby, per iniziare a volare davvero.

L'abbraccio fra Luis Alberto e Ciro Immobile, Sampdoria-Lazio, LaPresseLaPresse

Voto 9...all'Atalanta e a Muriel nelle mani di Gasperini

Un primo tempo da incubo, una ripresa da vecchia Dea. L'Atalanta sbanca Ferrara in rimonta e comincia nel migliore dei modi la nuova stagione. Decisivo l'ingresso di Luis Muriel, uno di quei giocatori che pare disegnato per il gioco di Gasperini. Il plasmatore numero 1 di talenti in Italia potrà puntare sulla verve del colombiano per rimanere nelle zone alte della classifica. L'Atalanta c'è, guai a considerare casuale l'esito dello scorso torneo.

Voto 8...all'Inter di Conte, già assatanata come piace a lui

C'erano pochi dubbi e l'avversario era quello ideale per iniziare nel modo giusto. Ma l'Inter vista a San Siro è sembrata già un'Inter diversa. Affamata, volitiva, organizzata, trascinata da un pubblico entusiasta. "Non dobbiamo essere scintilla, dobbiamo essere dinamite", ha dichiarato il tecnico pugliese a fine gara. La testa, la mentalità, l'approccio: sono queste le basi da cui parte questa nuova Inter. Convincente e ambiziosa. ll messaggio a Juventus e Napoli è già partito.

Antonio Conte - Inter-LecceGetty Images

Voto 7...al gioiello Pinamonti, che si candida ad un ruolo da protagonista

Dopo lo splendido Mondiale Under 20, la fiammata alla prima partita in Serie A con la maglia del Genoa. Andrea Pinamonti, dopo il campionato d'assestamento con il Frosinone, sembra pronto al salto di qualità definitivo. La rete alla Roma premia una prestazione di assoluto livello, per una delle speranze dell'attacco azzurro del futuro. Speriamo sia il primo squillo di un grande torneo.

Voto 6...alla nuova Fiorentina, che può divertirsi

Record di abbonati, alcuni giovani interessanti, Ribery a portare ulteriore entusiasmo. L'era Commisso si é aperta con un pirotecnico 3-4 subito dal Napoli (non senza polemiche), ma la Fiorentina di Montella ha tutte le carte in regola per divertire e divertirsi. I viola non hanno reali ambizioni europee, non hanno obiettivi dichiarati, ma hanno tempo per crescere e provare a tornare nelle parti alte della classifica.

Franck Ribéry lors de Fiorentina-Naples / Serie AGetty Images

Voto 5...a un Cagliari troppo sicuro di sé stesso

La grande campagna acquisti, il ritorno di Nainggolan e una Sardegna Arena gremita a festa. E invece a gioire è stato il Brescia di Corini, che ha sfruttato il rigore di Donnarumma per conquistare i primi tre punti del suo campionato. I sardi sono sembrati superficiali e troppo leziosi. Il contrario di quello che dovrebbe essere una squadra ambiziosa e talentuosa. Bagno d'umiltà e sotto con il lavoro.

Alfredo Donnarumma, Cagliari-Brescia, LaPresseEurosport

Voto 4...a un Milan mediocre e peggiorato

La mano del "maestro" Giampaolo non si è vista. Anzi, il Milan è sembrato addirittura peggiorato rispetto alla seconda parte della scorsa stagione. Squadra lenta, confusa, impacciata, incapace di impegnare Musso e ancora una volta distratta sui calci da fermo. Urge una sveglia, una riscossa, un immediato cambio di rotta. I tifosi rossoneri non possono accettare un'altra stagione deludente. Puntare sui nuovi acquisti potrebbe già essere un inizio.

Voto 3...alla Sampdoria e a Di Francesco

Male, malissimo. E in casa blucerchiata c'è già aria di tragedia. Lo 0-3 subito dalla brillante Lazio rende molto amaro l'esordio di Di Francesco sulla panchina doriana. Una Samp abulica, devastata dalle ripartenze laziali e poco pericolosa davanti. Le perdite di Praet e Andersen non sono state rimpiazzate a dovere. E adesso? Adesso serve tanto lavoro per non incorrere in un campionato negativo.

Domenico Criscito, Roma-Genoa, LaPresseLaPresse

Voto 2...alla fase difensiva della Roma

Tre gol presi in modo surreale. Tre volte in vantaggio e tre volte ripresa. La Roma di Fonseca ha debuttato con un 3-3 ricco di rimpianti. La coppia Fazio-Juan Jesus è già bocciata, la poca copertura del duo Cristante-Pellegrini da rivedere. Il tecnico portoghese deve adattarsi da subito al calcio italiano, dove se lasci spazio in contropiede, vieni sempre punito. PS: C'è ancora una settimana per trovare un difensore di livello.

Voto 1...alla simulazione di Mertens

Vergognosa, inaspettata, ingannevole. Un fenomeno del genere non ha bisogno di questi mezzucci per risultare decisivo. Da Mertens vogliamo i gol e le giocate d'autore, non i tuffi in area.

Voto 0...alle nuove regole sul fallo di mano in area

A Firenze: Zielinski, rigore. A Udine: Samir, nessun rigore. A Cagliari: Cerri, rigore. Come interpretare in modo diverso lo stesso concetto. La nuova regola sul fallo di mano in area sembrava molto chiara, ma dopo la prima giornata (al contrario) sono aumentati i dubbi. L'impressione è che andremo incontro a una serie di polemiche infinite. No good.