Da 0 a 10, il Pagellone della 20a giornata di Serie A: Rebic super, Inter ahi, Napoli da film horror

Voto 10...alla Lazio dei record e a Ciro Immobile

11 vittorie di fila. Strapazzata la Sampdoria con un rotondo 5-1. La Lazio di Ciro Immobile (che ha segnato 23 dei 46 gol totali dei biancocelesti) si porta a due punti dall'Inter e rimane a sei dalla Juventus. In attesa di recuperare il match con il Verona, la squadra di Inzaghi conferma il magic moment e si candida seriamente ad essere la terza incomoda nella corsa Scudetto. Il derby della prossima giornata chiarirà ancora di più le reali ambizioni biancocelesti, ma per quanto visto tra novembre, dicembre e gennaio, la Lazio ha giá dimostrato di avere i mezzi, il gioco e i giocatori per mettere in difficoltá qualunque avversaria.

Voto 9...a Cristiano Ronaldo, in vero stato di grazia

CR7 si è preso la Juventus sulle spalle e ha iniziato il suo decollo. 11 gol nelle ultime sette giornate, in cui è andato sempre a segno. La doppietta al Parma, oltre che regalare al portoghese nuovi record, certifica il suo superlativo stato di forma. In una serata con poche luci e tante ombre per la squadra di Sarri, messa alle strette da un ottimo Parma, ci pensa lui a trascinare la capolista alla prima mini fuga stagionale. Troppo presto per cantare vittoria, ma con un Ronaldo così, i tifosi bianconeri possono dormire sogni tranquilli. Cristiano c'é sempre.

Video - Sarri: "+4 sull'Inter? Non parlatemi di Serie A chiusa. Ronaldo animale che si nutre di gol" 01:11

Voto 8...alla reazione di Leonardo Spinazzola

"È stata una settimana bella intensa. Volevo giocare una grande partita e vincere. Sono successe entrambe le cose. Io sto bene. Gioco in Nazionale, ho girato belle squadre, adesso sto alla Roma, mi sembra una follia pensare che io sia rotto". Leonardo Spinazzola, migliore in campo nella vittoria giallorossa al Ferraris e protagonista in occasione dell'autogol di Biraschi, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Una reazione sportiva la sua, dopo una settimana agitata e il tormentato affaire Politano. Una risposta da professionista a delle voci che potevano lederne l'autostima. Così si fa.

Voto 7...al Milan dell'inaspettato Rebic e alla Fiorentina di Iachini

Aspetti Ibrahimovic e spunta...Rebic. A sorpresa l'eroe di giornata per il Milan è il fin qui oggetto misterioso croato, che con una doppietta (il secondo gol al 93') permette alla squadra di Pioli di battere l'Udinese e di dare continuità al successo di Cagliari. Bene lui e benissimo la Fiorentina che, trascinata dai gioiellini Chiesa e Castrovilli, espugna al San Paolo e centra la seconda vittoria consecutiva. Ossigeno puro sia per il Diavolo che per la Viola. Il peggio pare alle spalle.

Voto 6... a un Verona che non molla mai

Stavolta ci ha pensato il neo acquisto Borini, in gol su cross di Lazovic nell'1-1 del Dall'Ara. Ma la sensazione, vedendo giocare il Verona di Juric, è quella di una squadra assatanata, viva e incapace di accettare la sconfitta. Un plauso ai veneti, decima forza del campionato e giunti al quarto risultato utile consecutivo. Questo Hellas non molla davvero mai.

Fabio Borini - Bologna-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Voto 5...all'Inter di Lecce, poco brillante e poco convincente

Lo ha ammesso lo stesso Antonio Conte nel post partita: "Se non andiamo sempre ai 200 all'ora, siamo una squadra normale". E l'Inter di Lecce è sembrata proprio una squadra normale. Prevedibile in zona offensiva e meno sicura del solito dietro. Al Via del mare ha pareggiato anche la Juventus e la Roma ha vinto di misura. Quindi nessun dramma e nessun allarmismo. L'Inter rimane una formazione solida e in questo mercato di gennaio si rinforzerà. Questo è magari un piccolo momento di appannamento, nel quale bisogna limitare i danni e provare a rimanere in scia di chi è davanti.

Voto 4...al gioco del Torino, che non soddisfa i tifosi granata

La scorsa settimana Walter Mazzarri ha dichiarato di non capire cosa ci fosse dietro alle lamentele di parte del popolo granata. Dopo Sassuolo e una rimonta subita per un modo di giocare fin troppo conservativo, avrá le idee più chiare. Il punto è che il Torino avrebbe anche giocatori di qualitá, ma non riesce a dare brillantezza al proprio modo di attaccare. Pare una squadra con il freno a mano tirato, in costante fase di controllo, che non cambia mai passo. E il ko del Mapei Stadium ne è solo la conferma. Qualcosa non funziona.

Voto 3...al Genoa, tradito anche da Perin

Ancora una sconfitta, stavolta in casa e per mano di una Roma nettamente superiore. Il Genoa perde 3-1 e viene tradito anche da uno dei suoi elementi migliori, quel Perin che scivolando ha dato il via alla rete di Dzeko, rete che di fatto ha chiuso il match. Il penultimo posto, una situazione complicata, un mercato che non si sblocca e troppi elementi in una stagione negativa. Salvarsi, in questo modo, diventa davvero molto difficile. Il calendario ora dice: trasferta a Firenze e trasferta a Bergamo. Mani nei capelli.

Lo scoramento di Mattia Perin, peggiore in campo contro la roma, Getty ImagesGetty Images

Voto 2...a Mario Balotelli e a un rosso evitabile

Nessuna morale e nessun dito puntato. Perché è pur vero che tanti arbitri non fanno caso ai giocatori che li mandano a quel paese, ma se dopo un fallo in ritardo e da ammonizione, tu ti metti a protestare in modo plateale, muovendo le braccia e urlando un paio di volte il tipico "Vaffa", quel direttore di gara è legittimato a mandarti fuori. E se ti chiami Mario Balotelli, sei nella squadra della tua città, ti stai giocando la salvezza e hai un'attenzione mediatica particolare, in atteggiamenti del genere non devi più cadere. Perché va bene giustificare tutto, ma la maturità calcistica è un'altra cosa.

Voto 1...al momento del Napoli, che si è totalmente perso

Gattuso eguaglia Zeman: quattro sconfitte nelle prime cinque gare di campionato alla guida del Napoli. La classifica dice 24 punti: undicesimo posto, dietro al Verona e al Torino e a meno 14 dalla zona Champions. L'umore generale più o meno recita: salviamoci il prima possibile e poi vediamo. Il Napoli è definitivamente crollato, ha mollato mentalmente e ora rischia davvero di vivere una stagione paradossale. Urge una scossa, un fremito, un moto d'orgoglio. E nella prossima giornata al San Paolo arriva la Juventus...basterá a rianimare una squadra in totale stato vegetativo?

Voto 0...alla coppia difensiva Colley-Chabot

Con tutto il rispetto e tutte la dovuta eleganza: loro due insieme, in una stessa linea difensiva, durante una partita di Serie A, mai più.