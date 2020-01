Da 0 a 10, il Pagellone della 21a giornata di Serie A: Dea gratias, male Juve e Inter, 0 a Mazzarri

Voto 10... All'Atalanta che incanta

Dea gratias. Sette gol, un gioco ancora spumeggiante, la zona Champions avvicinata. L'Atalanta non ha limiti, non ha confini e continua a stupire. Se la squadra di Gasperini é in serata e i giocatori chiave girano (Ilicic su tutti), arriva la goleada. Ormai é sistematico. I nerazzurri anche contro il Torino non si sono fermati e hanno collezionato la loro miglior vittoria in Serie A. Un ennesimo attestato in un quadrienno, quello del Gasp, fino ad ora stupefacente.

Le pagelle di Torino-Atalanta 0-7: Ilicic è sublime, segna anche da metà campo

Voto 9... A Verona e Parma, che sentono profumo d'Europa

La provincia al potere. L'Hellas rifila tre sberle al Lecce e si piazza al nono posto, il Parma batte 2-0 l'Udinese e aggancia il Cagliari al sesto. 29 punti gli scaligeri, 31 i ducali. Si respira aria d'Europa. Due squadre solite, probabilmente le due vere sorprese di questo campionato. Applausi a Juric e D'Aversa, che continuano a sfruttare il potenziale a disposizione e a regalarsi gioie. Un bel modo di fare calcio.

Le pagelle di Parma-Udinese 2-0: ottimo Scozzarella, Sepe para tutto, male Musso e Becao

Voto 8... Al Napoli di Gattuso, che rinasce e mette sotto la Juventus

La reazione piú attesa in una partita che per il Napoli rappresentava una possibilitá di riavvicinamento con i propri tifosi. L'orgoglio partenopeo é rinato contro la capolista Juventus, messa sotto nel secondo tempo e colpita con Zielinski e Insigne. Una vittoria che magari non cambierá le sorti del campionato azzurro, ma che galvanizza un ambiente depresso e disinnamorato. Il Napoli c'é, Gattuso puó lavorare con piú fiducia.

Voto 7... Alla Roma, che meritava di vincere il derby

La stracittadina capitolina é terminata 1-1, ma, come si dice in questi casi, ai punti avrebbe vinto la Roma. La squadra di Fonseca ha interpretato il derby nel modo giusto, é passata in vantaggio ed è stata punita da un grave errore di Pau Lopez. Le tante occasioni avute e un modo di giocare aggressivo e al tempo stesso fluido avrebbero meritato maggior fortuna. La formazione giallorossa si mantiene comunque in zona Champions, anche se ora il vantaggio sull'Atalanta è di un solo punto.

Le pagelle di Roma-Lazio 1-1: Spinazzola vince il duello con Lazzari,

Voto 6... Al Brescia, che meriterebbe maggior fortuna

Le super parate di Donnarumma, la girata di un soffio a lato di Torregrossa e infine la rete di Rebic. Il Brescia perde un'ennesima partita in cui avrebbero dovuto raccogliere di più. Una costante di questa stagione per le Rondinelle, che con un pelo di buona sorte avrebbero sicuramente un'altra posizione di classifica. Bisogna insistere, perché prima o poi il periodo buono, se vanti giocatori come Tonali, Balotelli, Romulo o Torregrossa, arriva.

Le pagelle di Brescia-Milan 0-1: Donnarumma insuperabile. Ibra luci e ombre, che bravo Tonali!

Voto 5... All'Inter, che rallenta e viene ripresa dal Cagliari

Ancora un pareggio, dopo quello di Lecce. L'Inter rallenta la sua corsa contro il Cagliari dell'ex Nainggolan, ma paradossalmente guadagna un punto sulla Juventus e non ne perde nessuno dalla Lazio. Resta un'occasione mancata e Conte lo sa benissimo. Anche perché per la seconda volta la formazione nerazzurra si é portata in vantaggio e poi é stata recuperata nel finale. Non é un periodo brillante, ma la vetta resta lí, alla portata. Azzerare e ricominciare, con un Eriksen in piú.

Le pagelle di Inter-Cagliari 1-1: subito ottimo l'impatto di Young; Godin continua a deludere

Voto 4... A una Juventus senz'anima e senza stimoli

Atteggiamento incomprensibile, poca verve, scarsa determinazione. Una Juventus inedita, una delle piú brutte versioni della Vecchia Signora in stagione. Sarri si é preso qualche responsabilitá a livello motivazionale, ma resta inspiegabile una tal superficialitá per una squadra abituata a dominare e a chiudere in anticipo il discorso Scudetto. La sensazione é che ci sia qualcosa che ancora non vada nel verso giusto. All'occhio.

Voto 3... All'ingenuitá di Lautaro

Non stiamo qua ad analizzare perché ad alcuni giocatori viene mostrato il rosso diretto e ad altri il famoso "vaffa" viene tollerato. Probabilmente dipende dal gradodi permalositá dell'arbitro. In ogni caso Lautaro Martinez, che sta vivendo una stagione da sogno, non puó permettersi reazioni del genere. Sono ingenue e penalizzino tutta la sua squadra. C'é modo e modo di protestare e quello che prevede offese al direttore di gara continua a rivelarsi il più controproducente.

Voto 2... Ai mille errori di Mandragora

L'Udinese, sconfitta a Parma, ha avuto più volte l'occasione di riaprire il match. Peccato che un paio di chance colossali siano capitate sul mancino di Rolando Mandragora, che ha confermato il suo scarso feeling con il gol. Da un giocatore pagato certe cifre e di questa categoria ci si aspetta ben altro.

Voto 1... Alla SPAL, che continua a deludere in casa

Un altro ko, stavolta nel derby con il Bologna. La SPAL, dopo aver vinto a Bergamo, è tornata a deludere in casa. Il Mazza, fortino dei tempi che furono, in questa Serie A si sta rivelando un terribile stadio maledetto. E per Semplici e i suoi ragazzi il cammino verso la salvezza si complica.

Le pagelle di SPAL-Bologna 1-3: fulmine Barrow, Soriano imprendibile, male Igor

Voto 0... A Mazzarri e al suo Torino

Prestazione difficile da giustificare. Risultato imbarazzante e umiliante. Per di piú davanti ai propri tifosi. Alcuni allenatori si sarebbero dimessi, Mazzarri ha optato per un ritiro punitivo. Bah...