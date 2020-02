Da 0 a 10, il Pagellone della 22a giornata di Serie A: ciclone Lukaku, capolinea Mazzarri, Lazio wow

Voto 10...alla Lazio, che mercoledì può andare a meno due

Volo perpetuo. Cinque gol alla SPAL, disorientata giá nel primo tempo, con Immobile e Caicedo coppia super. 49 punti, 52 gol fatti. Una squadra forte e matura, che mercoledì battendo il Verona può superare l'Inter e andare a meno due dalla Juventus. Che stagione.

Ciro Immobile implacabile, consolida il primato nella corsa alla Scarpa d'Oro

Gol Presenze IMMOBILE (Lazio) 25 21 Lewandowski (Bayern) 22 20 Werner (RB Lipsia) 20 20 RONALDO (Juventus) 19 19 Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) 23 17

Voto 9...al Lecce, unica tra le ultime cinque a vincere

Barak, Deiola e Saponara. Tre nuovi acquisti subito protagonisti. Liverani gongola, rifila quattro gol al Toro e guadagna punti su tutte le dirette rivali per la salvezza. Il Lecce, magari meno attrezzato di altre, non molla e anzi rilanci. Un all-in che dovrà durare per tante altre giornate, in cui i salentini saranno chiamati a dare tutto quello che hanno per mantenere la categoria. In bocca al lupo.

Voto 8...a Romelu Lukaku, dominatore in trasferta

Big Rom c'è sempre. Un'altra doppietta decisiva. Altri due gol in trasferta: fanno 12 nelle prime 11 fuori casa, un record. Il belga sta tenendo in alto l'Inter e si sta rivelando uno degli acquisti più decisivi dell'intero campionato. Ora il derby, dove ha già messo il timbro un girone fa. No limits.

Video - Conte: "Handanovic giocherà il derby? Dobbiamo chiederlo ai medici, sono contento per Padelli" 01:09

Voto 7...al Napoli, guarito, di Gattuso

Le medicine hanno fatto effetto. Un poker a Genova, pur dopo aver subito una rimonta di due gol. Rino Gattuso si gode un Napoli guarito, nel quale vanno a segno anche il nuovo acquisto Demme, il redivivo Elmas e il recuperato Mertens. Gli azzurri danno continuitá alla vittoria sulla Juventus e mettono nel mirino una incredibile risalita in zona Champions. Nove punti sono tanti, ma la squadra è forte.

Voto 6...a Cagliari e Parma, con serie ambizioni europee

2-2 grazie alla doppia rimonta ducale. Prima Kucka, poi all'ultimo respiro il solito Cornelius. Il Parma si conferma in forma, il Cagliari piano piano si sta ritrovando. Due realtà solide, che hanno serie ambizioni europee e che hanno i mezzi per restare nella top-7 fino al termine del torneo. Menzione di merito per D'Aversa, che tra un caso Gervinho e un infortunio di Inglese, ha sempre permesso alla sua squadra di essere competitiva.

Fattore Cornelius, solo in 5 hanno una media gol/minuti giocati migliore del danese in Serie A

Gol (Presenze) Media gol/minuto Immobile (Lazio) 25 (21) 1 gol ogni 70' Muriel (Atalanta) 12 (20) 1 gol ogni 74' Caicedo (Lazio) 7 (16) 1 gol ogni 85' Ronaldo (Juventus) 19 (19) 1 gol ogni 88' Ilicic (Atalanta) 14 (18) 1 gol ogni 89' CORNELIUS (Parma) 8 (15) 1 gol ogni 92'

Voto 5...all'occasione sprecata dal Milan (senza Ibra)

Chance persa. 1-1 con il brillante Verona, che a San Siro avrebbe anche meritato qualcosa in più. Il Milan senza Ibra non vibra e non riesce ad accorciare il gap (sette punti) con la zona Champions. Un successo avrebbe dato carica e morale in vista del derby. Saranno sei giorni molto caldi.

Video - Pioli: "Non posso rimproverare ai miei la voglia di vincere. Spero di avere Ibra per il derby" 01:15

Voto 4... alla crisi di Musso, che ha perso sicurezza

Cosa sta succedendo? Altro che Musso volante. Imperfetto anche contro l'Inter: sorpreso sul primo gol di Lukaku, in ritardo nell'uscita su Sanchez che provoca il rigore del 2-0. Una settimana dopo la debacle di Parma, altri errori gravi. Uno dei migliori portieri del campionato si è totalmente perso.

Voto 3... al Brescia e alle rimonte subite

Quanti sprechi. Come nella gara d'andata, come in tante altre gare di questa stagione. Il Brescia parte bene, si porta avanti con l'ottimo Torregrossa, ma poi viene recuperato e rimontato anche a Bologna. Una squadra insicura, che non riesce a reggere sui 90 minuti e che pare destinata alla Serie B. A meno che Balotelli non si inventi qualcosa di speciale. Potrebbe essere giá troppo tardi.

Brescia e il problema rimonte subite, è la sesta gara persa dopo essere stato in vantaggio

Brescia-Bologna (3^ giornata) da 3-1 a 3-4 Brescia-Juventus (5^ giornata) da 1-0 a 1-2 Genoa-Brescia (9^ giornata) da 0-1 a 3-1 Brescia-Lazio (18^ giornata) da 1-0 a 1-2 Sampdoria-Brescia (19^ giornata) da 0-1 a 5-1 Bologna-Brescia (22^ giornata) da 0-1 a 2-1

Voto 2... alla prestazione di Gianluca Mancini

Probabimente la sua peggior prestazione in Serie A. Seduto da Caputo, dribblato in continuazione da Berardi, in ritardo su almeno due gol subiti. La Roma al Mapei Stadium è stata travolta anche per la serataccia di Mancini, lontano parente del difensore ammirato nel girone d'andata. Occhio, che così si perde l'Europeo.

Voto 1...alle parole di Commisso

Possiamo comprendere la rabbia post partita, la volontá di farsi sentire e di difendere la propria squadra. Ma un presidente di Serie A deve pensare bene a quello che dice. Sostenere che in Italia “tutte le partite sono decise dagli arbitri” significa lanciare messaggi e accuse pericolose. Significa attaccare la credibilità del gioco. Ne pagherà le conseguenze.

Video - Commisso attacca la Juve: "Nedved? Se lo beva lui il té. Questo schifo di arbitraggio deve cambiare" 01:44

Voto 0...a Walter Mazzarri e Urbano Cairo

Collezione di figuracce. Sette gol dall'Atalanta, quattro dal Milan in Coppa, quattro a Lecce. 15 gol subiti in una settimana disastrosa. Walter Mazzarri, ostinato e cocciuto, non si è voluto dimettere. Cairo è corso ai ripari fin troppo tardi. Il cambio in panchina pare essere l'unico rimedio per risvegliare da questo incubo un Torino irriconoscibile e fragile. Notte fonda.