Da 0 a 10, il Pagellone della 23a giornata di Serie A: Verona da Oscar, Inter da Scudetto, Toro male

Voto 10...al Verona in piena corsa per l'Europa

2-1 in rimonta sulla Juventus, dopo aver pareggiato a San Siro in inferiorità numerica e aver fermato la Lazio all'Olimpico nel recupero. Una settimana magica per l'Hellas di Juric, che si porta al sesto posto e sente reale profumo d'Europa. Una neopromossa terribile, in cui brillano Kumbulla e Amrabat, ma dove ognuno si rivela utile e determinante, come il neo acquisto Borini o l'eterno Pazzini. La più bella sorpresa di questa stagione, il "miglior attore non protagonista".

LEGGI ANCHE: Il report di Verona-Juventus 2-1 I Le pagelle di Verona-Juventus 2-1: Ronaldo non basta, male Bonucci. Kumbulla e Amrabat show

Voto 9...alla rimonta dell'Inter, che questa volta ha un peso diverso

Nemmeno in un film hollywoodiano. La sceneggiatura non originale di questa stracittadina milanese avrebbe meritato una statuetta. Sotto 0-2 all'intervallo, dopo la firma dell'ex Ibrahimovic, vittoria per 4-2 a fine partita. Trionfo totale per l'Inter, che vince il suo quarto derby consecutivo e aggancia la Juventus in vetta alla classifica. Una rimonta da favola per una squadra che ha nel dna il carattere di Conte e che ora si prepara al big match con la Lazio con il giusto entusiasmo. Quattro marcatori diversi, un leader per reparto (De Vrij, Brozovic e Lukaku) e l'appetito perfetto per "mangiarsi" ogni avversario.

LEGGI ANCHE: Il report di Inter-Milan 4-2 I Le pagelle di Inter-Milan 4-2: Ibra non basta, stupendo De Vrij, grande reazione di Brozovic

Video - Conte: "Lo Scudetto è un sogno, ma anche per la Lazio, l'Atalanta e tutte le squadre che sono lì" 02:00

Voto 8...al Bologna, a Musa Barrow e a Sinisa Mihajlovic

Terzo successo consecutivo, stavolta in casa della Roma, con una prova coraggiosa e offensiva. Ispirata dall'estro di Musa Barrow e dalla regia di Sinistra Mihajlovic. Il Bologna ora è settimo e dimostra di avere tutte le chance per giocarsi un piazzamento importante in questa stagione. Un doveroso omaggio al tecnico serbo che, appena uscito dall'ennesimo ciclo di cure all'ospedale, non ha voluto mancare nemmeno in questa partita a Roma. E gli emiliani, con il loro condottiero in panchina, si sentono sicuramente più sicuri.

LEGGI ANCHE: Il report di Roma-Bologna 2-3 I Le pagelle di Roma-Bologna 2-3: Barrow domina, Orsolini senza freni, Perotti non basta

Voto 7...al Lecce di Liverani, che zitto zitto...

In sordina, come quei film che vengono poco considerati e alla fine ricevono l'Oscar senza mai aver avuto i favori del pronostico. Il Lecce di Liverani, dopo aver rifilato quattro gol al Torino, ne mette a referto tre al San Paolo contro il Napoli. Sei punti determinanti, che confermano l'ottima campagna acquisti invernale e la bravura di un allenatore, Fabio Liverani, che facendo di necessitá virtù ha dato gioco e spessore al suo Lecce. I salentini ora, dopo aver fermato in passato anche Juventus e Inter, devono iniziare a far punti anche negli scontri diretti. Sabato al Via del Mare arriva la SPAL...

LEGGI ANCHE: Il report di Roma-Bologna 2-3 I Le pagelle di Napoli-Lecce 2-3: Lapadula e Mancosu da sogno, Di Lorenzo rimandato

Lecce, la matricola ammazzagrandi: che rendimento con le big!

Milan-Lecce (8^ giornata) 2-2 Lecce-Juventus (9^ giornata) 1-1 Fiorentina-Lecce (14^ giornata) 0-1 Lecce-Inter (20^ giornata) 1-1 Napoli-Lecce (23^ giornata) 2-3

Voto 6...all'esordio di Diego Lopez, il Brescia ci deve provare

Una sufficienza di stima. Il Brescia, pur soffrendo un'Udinese creativa, si era portato avanti 1-0 e invece al 90', la rete di De Paul, ha allontanato la gioia del successo. Un'altra beffa, in un campionato che per le Rondinelle pare maledetto. Il terzo allenatore di questa stagione avrá un compito arduo, ma una formazione che vanta gente come Tonali, Bisoli, Balotelli o Torregrossa ha il dovere di provarci. Le qualitá per provarci fino alla fine ci sono eccome.

LEGGI ANCHE: Il report di Brescia-Udinese 1-1 I Le pagelle di Brescia-Udinese 1-1: Okaka preziosissimo per il pareggio finale di De Paul

Voto 5...a Rocco Commisso e a una settimana di sfoghi continui

Da domenica a sabato. La settimana di Rocco Commisso. Più teatrale e chiacchierato del Festival di Sanremo, più rumoroso di un film di Tarantino. Il presidente americano della Fiorentina, evidentemente con ambizioni di miglior attore protagonista del campionato, ha parlato ad ogni tv, giornale, radio italiana, lamentandosi del trattamento ricevuto e dell'arbitraggio italiano. Il tutto mentre al minuto 85 di Verona-Juve veniva fischiato (grazie a un richiamo del VAR) un rigore a favore dell'Hellas per un fallo di mano sfuggito a chiunque stesse guardando la partita e mentre la sua Viola, al Franchi, veniva dominata in casa dall'Atalanta (senza nessun aiuto arbitrale). Uno show eccessivo e atto a nascondere un'ennesima stagione deludente.

LEGGI ANCHE: Il report di Fiorentina-Atalanta 1-2 I Le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-2: bene Ilicic, Chiesa illude, Cutrone non punge

Voto 4...alla Roma, che si sta perdendo

Campanello dall'allarme. Dopo il Sassuolo, ecco anche il Bologna. La Roma scivola in quinta posizione e sta dimostrando di aver accusato decisamente gli infortuni di Diawara e Zaniolo. La squadra di Fonseca, tradita anche dalla sua coppia difensiva Smalling-Mancini, si sta piano piano perdendo. Troppi gol subiti, troppe scelte sbagliate: un vortice di errori che rischiano di compromettere l'ottima prima parte di stagione. Reagire, subito.

Voto 3... a una Juventus fragile e smarrita

Seconda sconfitta in trasferta consecutiva, quarto ko da dicembre ad oggi, includendo la Supercoppa. La Juventus non è più la Juventus. Intrappolata nell'eterno compromesso tra sarrismo e juventinismo, la formazione bianconera si sta palesando come un ibrido in cui i dettami tattici del tecnico toscano non sembrano sposarsi con la forma mentis di alcuni giocatori. La critica inizia a rumoreggiare, il centrocampo non convince, la testa non è quella giusta. Alla cerimonia di fine anno, andando avanti così, le statuette andranno ad altre squadre. E per questa Juve, in cui per adesso incanta il solo Ronaldo, c'é il rischio di non ricevere alcun premio.

Video - Sarri: "Ormai non si vince più per distacco: non c'è possibilità di passi falsi" 02:01

Voto 2... al Napoli, che abbandona ogni speranza

Il moto d'orgoglio si è già esaurito. Il Napoli di Gattuso perde in casa 2-3 con iL Lecce e abbandona i sogni di rimonta europea. Questa squadra giocherá la prossima Champions League solo in caso di vittoria di quella competizione che, salvo miracoli, appare alquanto improbabile in questa stagione. La brutta copia del Koulibaly che fu, la confusione di un centrocampo che non riesce ad ingranare, il costante autolesionimo e anche un nuovo episodio incriminato (poteva starci il rigoresu Milik) rendono vani tutti gli sforzi. Il Napoli ha abdicato e da ora dovrá concentrarsi su altri obiettivi.

Video - Gattuso: "Ancora non trovo la compattezza per il Napoli, Mertens? Lo vedo come punta" 01:48

Voto 1... al secondo tempo del Milan

Il Diavolo è rimasto negli spogliatoi. Dopo un primo tempo scintillante, una ripresa da incubo, terminata 0-4, senza alcun appello. Pioli dovrà farsi un esame di coscienza profondo, i giocatori rossoneri si sono rivelati incapaci di gestire una partita giocata meraviglosamente per 45 minuti.

Video - Pioli: "Bisogna stare sempre dentro la partita: bastano due disattenzioni per perdere il derby" 01:54

Voto 0...al Toro in picchiata, così si rischia grosso

Esonerato Walter Mazzarri, è toccato a Moreno Longo. Il Torino, che nelle ultime quattro gare ufficiali ha incassato 18 gol (follia), perde per la quinta volta nelle ultime tre settimane e inizia a intravedere spettri pericolosi. Il margine sulla zona "pericolo" è ancora ampio (8 punti), ma la squadra granata è totalmente allo sbando, ha perso ogni tipo di certezza e non ha leader carismatici in grado di trascinare il gruppo fuori da questa situazione. L'1-3 subito dalla Samp fotografa alla perfezione l'andamento della stagione del Toro. Non ci siamo per niente.