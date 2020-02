Da 0 a 10, il Pagellone della 24a giornata di Serie A: Lazio da sogno, Rebic che 2020! Disastro Roma

Voto 10...alla Lazio di Inzaghi e del sergente Milinkovic

L'aquila nel cielo sta varcando confini semi sconosciuti. 2-1 in rimonta sull'Inter, ennesimo successo, sorpasso sui nerazzurri in classifica e vetta a un solo punto di distanza. La Lazio non ha nessuna intenzione di abdicare e di mettere fine alla sua cavalcata Scudetto. Una squadra forte, matura, che crede nel suo mister e che sogna unita, trascinata da un sergente di ferro in stato di grazia. Milnkovic-Savic, Luis Alberto, Acerbi e Immobile: quattro pilastri di una formazione che non si pone piú alcun limite.

Lazio imbattuta da 19 giornate: nei Top 5 campionati europei solo il Liverpool ha totalizzato più punti dei biancocelesti

Punti Rendimento Liverpool 55 18 V, 1 P, 0 S LAZIO 49 15 V, 4 P, 0 S Psg 47 15 V, 2 P, 2 S Barcellona 45 14 V, 3 P, 2 S Juventus 44 14 V, 2 P, 3 S

Voto 9...al Genoa di Nicola, ritrovato e ora tosto

La medicina ha fatto effetto. Seconda vittoria di fila, un mini filotto positivo per la prima volta in questo campionato. Lo 0-3 di Bologna certifica la rinascita del Genoa, tornato in piena corsa salvezza e rigenerata dal terzo cambio tecnico della stagione. La personalità e l'esperienza di elementi come Sturaro, Masiello e Behrami stanno facendo la differenza, così come il grande impatto di un'altra new entry come Soumaoro. Il Grifone sta bene, è guarito e non vuole rallentare, anche se domenica prossima al Ferraris arriva all'ora di pranzo la Lazio...buon appetito.

Voto 8...a Simone Colombi, che sfrutta il suo momento

L'arte di farsi trovare pronto. Si infortuna Sepe, la dirigenza corre al riparo acquistando Ionut Radu, ma D'Aversa dà fiducia al secondo portiere e Simone Colombi ripaga la fiducia con una prestazione da urlo. Il Parma sbanca Sassuolo anche grazie alle tante parate del suo estremo difensore classe 1991. Avere una grande occasione e saperla sfruttare, paradigma del "carpe diem".

Voto 7...ad Ante Rebic e al suo magico 2020

È arrivato Ibra, è esploso Rebic. La firma che decide il posticipo con il Torino è sempre quella del croato, la sesta in questo 2020, la quinta nelle ultime cinque partite di campionato (tutte su azione tra l'altro). L'Ante della prima parte di stagione non aveva convinto, l'attuale è diventato un punto di riferimento per Pioli. Il "post" è tutto da scrivere, ma il Milan pare aver trovato una quadratura e un nuovo stoccatore, abile a risolvere anche le partite più intricate. Con Ibra accanto, poi, tutto diventa più facile.

Ante Rebic che 2020: solo CR7, Immobile e Ilicic hanno segnato di più in Serie A dall'inizio del nuovo anno

Gol (presenze) Media gol/minuto RONALDO (Juventus) 10 (6) 1 ogni 54' IMMOBILE (Lazio) 9 (8) 1 ogni 80' Haaland (B.Dortmund) 8 (5) 1 ogni 38' ILICIC (Atalanta) 7 (7) 1 ogni 83' Aguero (Man City) 6 (4) 1 ogni 44' REBIC (Milan) 5 (6) 1 ogni 67'

Voto 6...alla Juventus, che fatica ma che rimane sola al comando

Una punizione di Dybala e un guizzo di Cuadrado. La Juventus non brilla nemmeno contro il Brescia, ma trova altri tre punti importanti e, grazie alla contemporanea sconfitta dell'Inter, si ritrova da sola al comando. La sensazione rimane la stessa: qualcosa non funziona in casa bianconera e per adesso la scomessa Sarri sta assumendo i contorni di un progetto ibrido, molto reazionario e poco rivoluzionario. Durerá?

Voto 5...ad Antonio Conte, che per una volta delude

Per una volta meno colpe alla squadra e ai singoli e dito puntato verso il grande allenatore nerazzurro. Anche Conte può sbagliare. E a Roma, contro la Lazio, ha tardato troppo i cambi, ha sbagliato gestione della partita e non è riuscito a trovare rimedi contro la squadra più in forma del campionato. Una sconfitta che pesa, ma che può essere utile per l'imminente futuro. Conte sa imparare dagli errori e riesce sempre a trasmettere la giusta reazione alle sue formazioni. Se non perde due partite di fila in Serie A dal 2009 qualcosa vorrá pur dire...

Voto 4...agli ultimi due mesi del Cagliari

Da metá dicembre a metà febbraio: tre pareggi e sei sconfitte in nove partite. Il Cagliari perde anche contro il Napoli, allontana la gioia della vittoria (l'ultima è datata 2 dicembre) e conferma le difficoltà incontrate negli ultimi due mesi. Un incubo lungo e che ha ormai condizionato le ambizioni dei sardi, scivolati in undicesima posizione. Il caso Pavoletti ha contribuito a scuotere ancor di piú un ambiente che non è più sereno. Maran deve ora inventarsi qualcosa per reagire e per dare un senso al finale di stagione.

Squadre senza successi nel 2020 in Serie A: solo il Brescia in Italia ha fatto peggio della squadra di Maran

Brescia 2 punti 0 V, 2 P, 4 S CAGLIARI 3 punti 0 V, 3 P, 3 S Spal 3 punti 1 V, 0 P, 5 S Torino 3 punti 1 V, 0 P, 5 S Roma 4 punti 1 V, 1 P, 4 S

Voto 3...alla Roma e alla sua fase difensiva

Che capocciata, altro che Roma capoccia. I giallorossi perdono lo scontro diretto con l'Atalanta, scivolano a meno sei dalla zona Champions e registrano la terza sconfitta di fila. Almeno due gol incassati in cinque delle ultime sette partite, una difesa colabrodo e incapace di ritrovarsi. Le assenze forzate di Diawara e Zaniolo giustificano in parte il tracollo capitolino, ma non bastano a calmare l'ansia dei tifosi della Roma. Fonseca ha perso la squadra e i giocatori hanno smarrito la sicurezza mostrata nella prima parte di stagione. Ora testa all'Europa, unica competizione davvero alla portata.

Voto 2...all'esordio di Gigi Di Biagio e a un cambio in panchina discutibile

Il ko di Lecce é una simil resa. La SPAL, fanalino di coda del campionato, esce sconfitta dall'ennesimo scontro diretto stagionale e scivola a otto punti dalla zona salvezza. Il cambio Di Biagio-Semplici non ha portato alcun effetto, nemmeno a livello mentale. I ferraresi sembrano destinati a una retrocessione lenta e inesorabile, sicuramente non preventivata ad inizio stagione.

Voto 1...ad Ayè, vera meteora in questa Serie A

14 presenze, 0 gol e ora anche un'espulsione. Florian Ayé è una delle scommesse perse dal presidente Cellino. Una vera meteora in questo campionato, un attaccante davvero inadeguato per la Serie A. La doppia ammonizione ricevuta contro la Juventus ha complicatoi piani di un Brescia giá di per sé martoriato dalle assenze. Ahia, Ayé.

Voto 0...a una Sampdoria imbarazzante

Picchiata blucerchiata. 1-5 in casa, dalla Fiorentina, con un'espulsione e diversi svarioni difficili da giusticare in Serie A. Ranieri, stravolto a fine partita, ha chiuso il weekend della Doria con un eloquente: "Dimentichiamo in fretta questa giornata". Azzerare e ripartire, anche perché i cugini genoani ora distano un solo punti e hanno giá azionato la freccia. Il calendario ora dice Inter (fuori), Juventus (fuori), Roma (in casa). Si salvi chi puó.

