Voto 10...al gesto di Chiellini

Non servono tante parole. A 35 anni, con le stampelle, il crocato rotto e la stagione compromessa. Dopo il fischio finale Giorgio Chiellini si fionda in campo per consolare e abbracciare Kalidou Koulibaly, reo dell'autogol all'ultimo secondo che ha deciso lo spettacolare Juventus-Napoli. Applausi e stima. Questo è il calcio, questo è il senso profondo dello sport.

Le pagelle di Juventus-Napoli 4-3: Koulibaly e De Ligt disastrosi, Douglas e Lozano super

Voto 9...al Torino, che rimonta la Dea ed è a punteggio pieno

Probabilmente avvantaggiato da un inizio di preparazione precoce, il Toro di Mazzarri vola in vetta alla classifica con Juventus e Inter. E se la vittoria interna sul Sassuolo potesse sembrare agevole, il successo in rimonta sull'Atalanta al Tardini aumenta notevolmente la considerazione sull'avvio di campionato dei granata. Mazzarri soddsfatto, Torino gagliardo e forte. Lo spirito è quello giusto.

Le pagelle di Atalanta-Torino 2-3: Zapata non basta, Izzo la decide

Izzo - Atalanta-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 8...a Domenico Berardi, solita illusione o rinascita definitiva?

Tripletta d'autore, con il terzo gol da catagolare alla voce prodezze. Domenico Berardi, assente nella prima giornata, si presenta così alla Serie A 2019/20. Un giocatore con colpi pazzeschi che da un paio di stagioni non trova la continuità dei primi anni alla ribalta. La tecnica e il talento restano immutati, che sia un anno magico? Presto sapremo se sarà stata una nuova mera illusione o se il primo passo di un percorso che potrebbe anche portarlo all'Europeo.

Le pagelle di Sassuolo-Samp 4-1: Berardi e Caputo, che intesa! Murillo e Colley, difesa colabrodo

Voto 7...al bel Genoa di Andreazzoli

Con Kouamé in copertina, Schone in regia, l'insospettabile Ghiglione nelle vesti di uomo-assist. Il Genoa di Andreazzoli dà seguito al 3-3 di Roma, battendo al Ferraris la Fiorentina. Una formazione che mixa perfettamente esperienza e sfacciataggine. Attenzione al Grifone, che è partito fortissimo. Gennaio (con le solite mosse di mercato di Preziosi) per adesso è distante.

Le pagelle di Genoa-Fiorentina 2-1: Kouamé felino, Dragowski salva i viola da un passivo peggiore

Cristian Zapata - Genoa-Fiorentina - Serie A 2019/20LaPresse

Voto 6...al Milan, che deve lavorare ma inizia a vincere

Un 1-0 casalingo sul Brescia che sarebbe tranquillamente potuto diventare 2-0 nel finale. Il Milan trova i primi tre punti della stagione, mette da parte le ansie di Udine e si affaccia alla sosta con moderato ottimismo. Qualche piccolo passo in avanti e l'arrivo di Rebic a rinforzare un attacco un po' troppo leggerino. Lavori in corso.

Le pagelle di Milan-Brescia 1-0: bene Suso e Paquetá, delude Tonali, imbarazzo André Silva

Voto 5...alla Fiorentina di Montella che non brilla

Nella prima giornata aveva sorpreso il Napoli e palesato euforia. A Genova perde una partita in modo abbastanza netto e senza mostrare segnali incoraggianti. Dal suo ritorno Montella non ha ancora vinto in campionato: sette sconfitte e due pareggi. Un po' di malumore si respira, ma il calendario non aiuta. Se il mercato non regalacolpi di scena, potrebbe mancare qualcosina a questa Fiorentina, soprattutto davanti.

Le pagelle di Genoa-Fiorentina 2-1: Kouamé felino, Dragowski salva i viola da un passivo peggiore

Gervinho in gol in Udinese-Parma - Serie A 2019/20LaPresse

Voto 4...alla fase difensiva, questa sconosciuta

65 gol segnati in due giornate, oltre tre di media a match, nessuna squadra "immacolata", 4-3, 3-2, 2-1 in serie, pioggia di reti e di contemporanee amnesie. Nel derby di Roma sei pali (6!!!). Lo show è divertente, il risultato meno. Perché ok la fase propositiva, ok lo spirito d'iniziativa, i modulo offensivi e le partite ricche di colpi di scena, ma pare che nessuno abbia più voglia di difendere. Il dna italiano è scomparso, non c'è equilibrio. Che sia solo colpa di agosto e di tante squadre ancora in allestimento? Lo vedremo.

Le pagelle di Udinese-Parma 1-3: grande gara di Gervinho, bene De Paul

Voto 3...a una SPAL che sembra arrancare

Piú che le due sconfitte, arrivate entrambe nel finale, Leonardo Semplici deve essere preoccupato da alcuni segnali negativi. La SPAL condede tantissmo ad ogni avversario, non è legata tra i reparti, esprime enormi difficoltà quando viene attaccata. Anche in attacco le soluzioni scarseggiano. Insomma, i presagi non sono quelli migliori...

Le pagelle di Bologna-Spal: 1-0: Soriano fa impazzire il Dall'Ara

Matteo Pessina - Lecce-Verona - Serie A 2019/20Getty Images

Voto 2...al Lecce, unica squadra a secco di gol

Dopo la debacle contro l'Inter, ecco la prova negativa interna con il Verona. Non sono bastati i 25 mila del Via del Mare a trascinare la modesta formazione di Liverani. Avvio in salita per un campionato che si annuncia tormentato. Serve pazienza, ma é necessario pretendere piú qualitá. In questo modo si torna subito da dove si é venuti.

Le pagelle di Lecce-Verona 0-1

Voto 1...alla Sampdoria di Di Francesco

Un disastro. una mezza tragedia. Sette gol presi in due giornate. Uno 0-3 e un 4-1. Da Lazio e Sassuolo. Una Sampdoria umiliata per due partite di fila. Eusebio Di Francesco traballa? Forse è prestino, ma una partenza del genere non se la aspettava nessuno. Urgono rinforzi in una sosta dove l'ex tecnico della Roma dovrà lavorare parecchio, anche a livello mentale. Così non ci siamo.

Le pagelle di Cagliari-Inter 1-2: Sensi incanta, Lukaku prezioso, Nainggolan lotta

Voto 0...agl ennesimi epiteti razzisti di Cagliari: basta!

Dopo Matuidi e Kean, ecco il bersaglio Lukaku. Al momento del rigore calciato dal belga, i soliti ululati, le consuete offese razziste. Non se ne può più. E fa specie che sia ancora la Sardegna Arena ad essere recidiva. Le pene esemplari quando le adottiamo? Che vergogna.