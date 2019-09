Da 0 a 10, il Pagellone della 3a giornata di Serie A: lode al Bologna, Zapata domina, imbarazzo Juve

Voto 10...al Bologna di Mihajlovic, che rimonta, vola ed emoziona il tecnico

3-1 Brescia a fine primo tempo. Poi la scossa, l'espulsione di Dessena, la reazione, la rimonta e la vittoria per 4-3. E infine tutti insieme all'ospedale Sant'Orsola a festeggiare con Sinisa, tra cori e urla di gioia. Il Bologna si è regalato una domenica bestiale, dimostrando ancora la volta la forza di un gruppo legatissimo al suo allenatore. Sette punti in classifica (non accadeva dal 2002/03), una fisionomia ben delineata, il talento Orsolini come uomo in più. Una vera favola, per ora.

Le pagelle di Brescia-Bologna 3-4: Dessena imperdonabile, Donnarumma e Orsolini devastanti

Voto 9...a Dries Mertens e Stefano Sensi, piccoli ma letali

Pocket power. Non sempre nel calcio l'altezza conta. Dries Mertens, centimetri 169, trascina il suo Napoli con una doppietta, arriva a quota 112 reti in azzurro e dimostra a 32 anni di essere il vero leader tecnico del Napoli di Ancelotti, in cui brillano anche i giovani Elmas e Fabian Ruiz. Stefano Sensi, centimetri 168, segna (di testa) il secondo gol in tre partite e conferma di essere il faro della nuova Inter di Conte. Un attaccante e un centrocampista, dotati tecnicamente, molto diversi ma accomunati da una fantasia contagiosa. Il tascabile va di moda.

Le pagelle di Inter-Udinese 1-0: bene Politano, Sensi e Skriniar, disastro De Paul

Voto 8...a Duvan Zapata, devastante e in forma Champions

Progressioni irresistibili, giocate di prima, sponde aerei, duelli vinti. E poi il siluro che al 95' regala all'Atalanta il successo al Ferraris sul Genoa. Lo strapotere atletico e fisico di Duvan Zapata continua ad impressionare. Probabilmente il colombiano, in questo momento, é il centravanti puro più forte della Serie A. Gasperini gongola e si carica in vista dell'esordio in Champions. Con un Duvan così, tutto diventa più semplice.

Le pagelle di Genoa-Atalanta 1-2: i due Zapata decisivi nel bene e nel male. In ombra Ilicic

Zapata AtalantaGetty Images

Voto 7...alla Roma, che davanti incanta e dietro balla

Gli assist di Pellegrini, le volate di Kluivert, la sicurezza di Mkhitaryan, la forza di Dzeko, gli strappi di Zaniolo. Il potenziale offensivo della Roma di Fonseca non si discute. Quattro reti per travolgere il Sassuolo e conquistare la prima vittoria stagionale. I problemi, come evidenziato anche nelle prime due giornate, sorgono nella fase difensiva. I giallorossi continuano a concedere troppo e a mostrare preoccupanti crepe quando vengono attaccati. In questo modo ogni partita rimane in bilico.

Le pagelle di Roma-Sassuolo 4-2: Pellegrini assist-man, Dzeko al top. Berardi è l'ultimo a mollare

Mkhitaryan e Pellegrini festeggiano per il terzo gol della Roma col SassuoloGetty Images

Voto 6...alla Fiorentina, a cui serve uno stoccatore

Il voto alla prestazione in sé della Viola contro la Juve sarebbe piú alto. Almeno da 7,5. Il punto è che la Fiorentina di Montella rischia di rimanere bella e incompiuta. Come contro il Napoli ha creato e giocato bene, mostrando trame di gioco avvolgenti e ben orchestrate. Il dilemma riguarda lo stoccatore, il bomber in grado di concretizzare la mole di gioco espressa. Ribery non lo è, Boateng non lo è, Vlahovic è troppo giovane, Pedro ha bisogno di tempo, Chiesa non riesce a migliorare dal punto di vista realizzativo. Un bel dilemma in vista delle prossime giornate. C'è una regola abbastanza decisiva nel calcio, che bisogna per forza di cose seguire: per vincere è obbligatorio fare gol. Obiezioni?

Le pagelle di Fiorentina-Juventus 0-0: male Cristiano Ronaldo. Ribery c'è, sorpresa Castrovilli

Kurtic - SPAL-Lazio - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 5...alla Lazio di Ferrara, distratta e leziosa

Nun ce semo. In vantaggio con Immobile e poi rimontata e beffata nel finale da una SPAL tanto generosa quanto complessivamente modesta. La Lazio perde al Mazza e si perde nei meandri di una giornata nebulosa. Leziosa, poco cattiva, spesso intenta a specchiarsi nei giocatori di maggior tecnica. Inzaghi deve riflettere. Tra il derby e ieri i biancocelesti hanno già sprecato troppi punti. Urge un sussulto, un cambio di marcia repentino.

Le pagelle di SPAL-Lazio 2-1: Petagna sempre presente, Inzaghi sbaglia formazione

Voto 4...alla Juventus di Firenze, troppo brutta per essere vera

Cancellati in un pomeriggio afoso i 60 minuti regali di Juventus-Napoli. Prova gravemente insufficiente quella della squadra bianconera al Franchi. Molle, senza idee, schiacciata, imprecisa, poco lucida, scollegata tra i reparti e fisicamente a terra (due gli infortuni muscolari). What's happened Maurizio? Un passo indietro poco incoraggiante in vista della Champions, con una rosa a disposizione di livello clamorosamente alto per il campionato italiano. Sarri ha bisogno di tempo per lavorare, ma i segnali devono iniziare ad arrivare. Uno 0-0 del genere, con due ko muscolari e con una tal sterilità offensiva, sarebbe costato ad Allegri critiche furenti. C'é tempo, ma senza l'autogol scellerato di Koulibaly la Juve avrebbe pareggiato due delle prime tre partite e vinto di misura a Parma. Non certo un grande avvio.

Le pagelle di Fiorentina-Juventus 0-0: male Cristiano Ronaldo. Ribery c'è, sorpresa Castrovilli

Luca Ceppitelli esulta per la sua personale doppietta contro il ParmaGetty Images

Voto 3...al Parma, che deve cambiare marcia

Sconfitta casalinga e meritata. Al Tardini passa 3-1 il Cagliari. Il problema é che il Parma, vittorioso nella seconda a Udine, sono mesi che manca di continuità. Nel 2019 i Ducali hanno vinto solo quattro delle 22 partite giocate in Serie A. Poche, pochissime. Con questo ritmo si rimane coinvolti nella zona retrocessione. Si drizzino le antenne!

Le pagelle di Parma-Cagliari 1-3: Cholito e Darmian redivivi, Gervinho e Inglese non pervenuti

Voto 2...a De Zerbi, che stravolge il Sassuolo e paga dazio

Lungi da noi criticare chi ha idee di gioco e ha il coraggio di proporle. De Zerbi negli ultimi due anni ha fatto vedere novità molto interessanti e ha dimostrato di saper districarsi abilmente nella categoria. Il problema é che era partito con un 4-3-1-2 che sembrava funzionare nelle prime due giornate e si é presentato a Roma con un inedito 3-4-3, per integrare Defrel e non escludere Marlon. Ne è uscita una prova orrenda, in cui i neroverdi hanno subito le continue offensive della Roma, incassando quattro reti e concedendo almeno altre 4-5 nitide palle gol. Non sempre cambiare e adattarsi all'avversario porta benefici. In questo si è rivelato addirittura deleterio.

Le pagelle di Roma-Sassuolo 4-2: Pellegrini assist-man, Dzeko al top. Berardi è l'ultimo a mollare

Voto 1...alla Sampdoria di Di Francesco, totalmente inerme

Partiamo dai dati. Tre partite, un gol segnato su rigore, zero punti, nove reti incassate. Ultimo posto in classifica in compagnia del Lecce. L'avventura di Di Francesco alla Samp è iniziata come peggio non poteva. Le idee del tecnico non si vedono e non entrano nelle menti dei giocatori, che sembrano in continua e casuale ricerca di una loro identità. I blucerchiati rantolano nel buio. Ora ci sono Torino, Fiorentina e Inter: lo 0 alla voce "punti conquistati" rischia di rimanere immutato.

Le pagelle di Napoli-Samp 2-0: Elmas sembra un veterano, Di Lorenzo sforna assist. Murillo flop

Voto 0...ai diverbi a distanza tra Sarri e Conte: abbiate pietà, è settembre

Più che una speranza, un'implorazione. Il primo parte lamentandosi di orario e caldo, il secondo tira in mezzo bilanci, fatturati e poteri forti. Un botta e risposta nemmeno cercato dai due. E se Conte necessita di un nemico per costruire stimoli ai suoi ragazzi, Sarri deve capire di essere arrivato in un club che non può lamentarsi di giocare alle tre del sabato il 14 settembre. L'importante è che i toni si abbassino subito e non cominci il festival della provocazione. Almeno adesso parliamo un po' di calcio. Abbiamo appena ricominciato, vi supplichiamo. Grazie.