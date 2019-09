Da 0 a 10, il Pagellone della 4a giornata di Serie A: Inter contiana, Juve in evoluzione

Voto 10...all'Inter, prima, sicura e già contiana

Il tecnico più rapido al mondo nel trasmettere un'identità alla propria squadra è Antonio Conte. Se Juventus, Nazionale e Chelsea non fossero state esperienze abbastanza convincenti per sostenere questa tesi, l'Inter attuale ne è la certezza definitiva. A prescindere da come andrà questa stagione, l'Inter ha già un proprio dna, è una squadra che ha cambiato mentalità, più sicura e meno "pazza". Conte ha lavorato fin da subito sull'aspetto psicologico e dopo un mese di campionato può già essere soddisfatto. Il derby l'Inter l'ha vinto pur sapendo di essere superiore e favorita. Ha circondato e stretto nella sua morsa il Milan, reincarnando alla perfezione le caratteristiche di un "biscione". La strada è quella giusta.

Fernando Llorente esulta per il gol segnato al Lecce, Getty ImagesGetty Images

Voto 9...a Fernando Llorente, dato per "bollito" troppo presto

34 anni, in uscita dal Tottenham e corteggiato in estate anche da Inter e Fiorentina. Alla fine il "colpo" lo ha fatto al Napoli. Il Navarro, che aveva già dato segnali di risveglio nella fase finale dell'ultima Champions, si è presentato con tre gol e un assist nelle prime tre presenze. La doppietta al Lecce, alla prima da titolare, lo ha già inserito di fatto tra le sorprese di questo campionato. È presto per fare previsioni, ma non bisogna mai dare per "bolliti" giocatori di livello internazionale che hanno sempre mostrato di saper giocare a calcio. Lo insegna Llorente, lo conferma Ribery a Firenze. E un certo Mario Mandzukic, praticamente fuori rosa alla Juventus, è ancora più "giovane".

Edin Dzeko, Bologna-Roma, Getty ImagesEurosport

Voto 8...a Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini, la qualità paga

"Veretout, mi piaci tu". Il coro dei tifosi della Roma, ispirato alla hit del 2001 dei Gazosa, sta già spopolando sui social. La grande prestazione del francese ex Fiorentina a Bologna ha estasiato il popolo giallorosso. Lui, Cristante, Lorenzo Pellegrini (miglior assist-man del campionato) danno quel mix di freschezza e tecnica che al centrocampo della Roma mancava da tempo. Altri tre punti pesanti in campo insidioso. Occhio ai giallorossi.

Cagliari-Genoa - Simeone e CigariniGetty Images

Voto 7...a Cagliari e Sassuolo, che giocano bene, vincono e si candidano

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari trascinato dalla coppia Simeone-Joao Pedro e secondo successo in generale per il Sassuolo di Berardi-Caputo. Due formazioni che non hanno un reale obiettivo in questo campionato (la salvezza dovrebbe essere una prassi abbastanza semplice per entrambe), ma che puntano a stupire. De Zerbi in un modo e Maran in un altro esprimono modi di giocare a calcio divertenti e apprezzabili. E se qualche big dovesse rallentare, ecco i primi nomi sulla lista delle sorprese.

Maurizio Sarri, Getty ImagesGetty Images

Voto 6...ad una Juventus in fase evolutiva

"È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore, é in trasformazione". Parafrasando i Litfiba, la Juventus ha bisogno di tempo. Nel complesso insufficiente contro il Verona, nonostante la vittoria, la squadra di Sarri concede ancora troppo e, al tempo stesso, non riesce ad attaccare con la consueta continuità. Un'ora con il Napoli, mezz'ora con l'Atletico: su 450 mnuti totali disputati finora, i bianconeri hanno convinto per 90. Il resto sono stati esperimenti, lacune, difficoltà e qualche amnesia di troppo. Passare dai concetti di Allegri a quelli di Sarri puó essere traumatico anche per il più collaudato gruppo di lavoro. La Juve crescerà, ma, al netto di una rosa di livello mediamente altissimo, è ancora presto per capire dove andrà a finire.

Voto 5...agli sprechi della Fiorentina (che sta comunque crescendo)

Come dilapidare il primo successo nei 10 minuti finali. La Fiorentina, sopra di due gol al Tardini contro l'Atalanta, si addormenta sul più bello e regala ai bergamaschi un insperato pareggio. Vanificate la perla di Ribery e la gran giornata di Chiesa. Montella allunga a 13 la sua serie di partite consecutive senza vittoria nel massimo campionato, la Viola addirittura a 18. L'ultimo posto in classifica dopo i primi quattro turni resta grave, ma preventivabile. Perché? Perché la Fiorentina ha affrontato comunque le prime tre forze dello scorso campionato e in questo avvio se l'é giocata ad armi pari con tutte. Nell'infrasettimanale arriva al Franchi la Samp, penultima, ma caricata dalla vittoria sul Torino. Si salvi chi può.

Atalanta-Fiorentina - Esultanza di RiberyGetty Images

Voto 4...ad un Milan arrendevole e modesto

"Nostalgia, nostalgia canaglia". In questo Pagellone dai chiari rimandi musicali, arrivano puntuali Al Bano e Romina Power. Che non saranno Boban e Maldini, ma avranno sempre un loro perché. Il Milan visto nel derby di sabato sera è quanto di più lontano possa esserci dal vecchio Milan dell'era Berlusconi. Da qui la nostalgia, appunto. Arrendevole, timido, quasi rassegnato. Una squadra con poca personalità, che é sembrata essere in attesa della sconfitta finale. Il passato è passato, ma prima o poi bisognerà costruirlo un nuovo futuro. O no?

Voto 3...a un Torino in debito d'ossigeno

Dopo la sconfitta interna con il Lecce, ecco il ko di Genova. Il Torino perde due partite di fila in Serie A per la prima volta dopo un anno e mezzo. Mazzarri viene sconfitto da una sua ex squadra in modo piú che meritato. Zaza e Belotti poco pericolosi, la difesa ballerina, il centrocampo che non filtra. Ma dove é finito il Torino? Che gli sforzi estivi in Europa League si facciano giá sentire? Troppo presto. Inversione di rotta immediata, altrimenti la stagione scivola via.

Ciro Immobile in Lazio-Parma - 2019Getty Images

Voto 2...alla reazione di Ciro Immobile, davvero fuori luogo

Ha segnato, sta giocando abbastanza bene e la sua squadra sta vincendo. Mercoledì però c'è la trasferta di Milano contro l'Inter e Inzaghi decide di sostituirlo e di risparmiargli la mezz'ora finale. Apriti cielo. Ciro Immobile percorre tutto il campo imprecando, ha un confronto con il suo tecnico prima di sedersi in panchina e si accomoda decisamente contrariato nei sediolini blu dell'Olimpico. Una reazione fuori luogo, per un leader della Lazio, che dovrebbe pensare in primis al bene della squadra. Faranno pace e si chiariranno, ma le brutte immagini restano.

Voto 1...a SPAL e Udinese, che palesano evidenti problemi

Una vittoria e tre sconfitte. Stesso ruolino di marcia, anche se la SPAL aveva dato segnali di vita nell'ultimo turno contro la Lazio e l'Udinese è invece implosa dopo la vittoria iniziale sul Milan. Semplici e Tudor devono necessariamente trovare soluzioni per risolvere i loro enigmi. Di questo passo lo spettro della Serie B diventa asfissiante. Sia ferraresi che friulani hanno le qualità per uscire da un momento delicato e nell'infrasettimanale incontrano due neopromosse (Lecce e Verona). "Contano i punti", direbbe José Mourinho. E magari è arrivato il momento di conquistarne qualcuno.

Voto 0...a chi fischia un annuncio contro il razzismo

Anno 2019. Stadio Tardini, Parma. Atalanta-Fiorentina. Dalbert che si lamenta dei cori. Annuncio dello speaker e fischi. VERGOGNATEVI.