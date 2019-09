Da 0 a 10, il Pagellone della 5a giornata di Serie A: la Dea c'é sempre, Inter forte, buio Milan

Voto 10...all'Atalanta, che zitta zitta è sempre lì

Miglior partenza dell'era Gasperini in campionato, uno 0-2 prepotente a Roma, la terza vittoria in trasferta su tre in questa Serie A. L'Atalanta si porta a 10 punti in classifica, al terzo posto, dietro la coppia Inter-Juventus e si gode un avvio in perfetta sintonia con il finale della scorsa stagione. La Dea ormai è squadra matura ed abituata a giocare certe partite. Una rosa competitiva, con un Duvan Zapata nel momento migliore della carriera e tanto talento sparso in tutti i reparti. Guai a pensare che la formazione bergamasca sia lì per caso. Ora Sassuolo, Shakhtar e Lecce prima della sosta. La testa è quella giusta.

Roma-Atalanta - Zapata e De RoonLaPresse

Voto 9...all'Inter prima a punteggio pieno e a un super Handanovic

Non diamo il massimo dei voti ai nerazzurri di Conte per un solo e semplice motivo: i rischi contro la Lazio sono stati davvero troppi. I quattro ottimi interventi nel primo tempo di un Handanovic superlativo hanno permesso all'Inter di blindare il quinto successo su cinque gare e di mantenere in solitaria la vetta della classifica. Il gruppo è affamato, mentalmente cambiato, più convinto e sicuro. Ora la trasferta di Genova, per presentarsi a punteggio pieno allo scontro diretto di San Siro con la Juve di Sarri.

Voto 8...al Cagliari, che infila la terza di fila ed espugna Napoli

Dopo le sconfitte con Brescia e Inter, tre successi di fila contro Parma, Genoa e Napoli. Il Cagliari, indicato come possibile sorpresa del campionato, si sta confermando come outsider per la rincorsa ai piazzamenti europei. Pur senza Pavoletti e Nainggolan, la formazione di Maran ha trovato una sua quadratura e pare avere le giuste qualità per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica di questa Serie A. Al San Paolo, aiutato da una buona dose di fortuna e dalle parate di un ritrovato Olsen, ha colpito nel finale con Castro e ha messo a referto altri tre punti preziosi. Ora il Verona alla Sardegna Arena, per contnuare a volare.

Mancosu segna su rigore in SPAL-Lecce - 2019LaPresse

Voto 7...al Lecce, dato per spacciato troppo presto?

Inserito all'ultimo posto in tutte le griglie di agosto. E invece? Altro che fanalino di coda. Seconda vittoria consecutiva in un campo ostico. Dopo l'Olimpico di Torino, ecco il Mazza di Ferrara, sempre nel segno di Marco Mancosu. Uno dei protagonisti della promozione in Serie A, pupillo di Liverani, si sta ritagliando (grazie alla freddezza dal dischetto) uno spazio importante anche nel massimo torneo. Il Lecce è una squadra sbarazzina, che non ha paura di attaccare, che spesso spinge con i terzini e che ama le ripartenze. Presto per i giudizi, ma i salentini non sono così spacciati come poteva sembrare alla vigilia di questo campionato.

Paulo Dybala - Brescia v Juventus - Serie A 2019/20Getty Images

Voto 6...al laboratorio Juventus, dove Ramsey e Dybala iniziano a trovarsi

Piano, piano. La Juventus vince anche a Brescia, faticando come contro il Verona, e tallona l'Inter a due soli punti. La squadra di Sarri è ancora in totale evoluzione, concede troppo anche ad avversari modesti, ma inizia ad intraprendere il nuovo percorso di cambiamento deciso in estate. Bene il 4-3-1-2, bene Pjanic catalizzatore di palloni (108 passaggi riusciti), bene gli scambi tra Ramsey e Dybala, che iniziano a conoscersi e a dialogare nel modo corretto. Tecnica, palla a terra, di prima, veloce. Piccoli lampi di nuova Juve, il laboratorio sta creando.

Voto 5... alla SPAL, che si è persa e non si trova più

SOS SPAL. Ennesima debacle stagionale. Stavolta in casa, contro una diretta concorrente come il Lecce. Non ha funzionato nulla nella squadra di Semplici, falcidiata dagli infortuni e lontana parente dalla bella realtá dello scorso campionato. La difesa balla, il centrocampo rallenta, l'attacco é sterile. Salvarsi sará molto complicato, soprattutto se le rivali iniziano a crederci di piú. Una menzione a parte la merita peró la tifoseria ferrarese, che oltre ad aver sostenuto e applaudito la squadra anche nella sconfitta, ha esibito la splendida coreografia “Aldro vive con noi” in memoria di Federico Aldrovandi. Solo applausi.

Voto 4... all'esperimento di Fonseca: perché la difesa a tre?

Sullo 0-0, al 56' fuori Spinazzola (affaticato) e dentro Juan Jesus. Roma sistemata a tre dietro. Perché? Una mossa che non ha funzionato e che ha permesso all'Atalanta di venire fuori nel finale di assicurarsi la vittoria contro i giallorossi. Fonseca ha qualche responsabilità nell'accaduto: un esperimento mal riuscito e che non ha sortito gli effetti sperati. La Roma rimane una ottima squadra con diversi elementi di qualitá. Magari questo ko fará bene...

Krzysztof Piatek Getty Images

Voto 3...al Milan di Giampaolo, che non é ancora e forse non sará mai di Giampaolo

Tre come le sconfitte in cinque giornate. Tre come i gol segnati nei primi 450 minuti di campionato (due dei quali su rigore), uno ogni 150 di media. Tre come voto alla rimonta subita da un Torino generoso, ma non certo brillante. Un Milan che, dopo un primo tempo discreto, é sparito nella ripresa. Irriconoscibile, macchinoso, prevedibile, con una manovra compassata e di scarsa qualitá. Non é ancora la squadra di Giampaolo e forse non lo sará mai. Se con la Fiorentina non dovesse arrivare una vittoria, inizierebbero ad essere guai.

Voto 2...alla Sampdoria ultima che con l'Inter si gioca tutto

Ko anche a Firenze, contro una squadra che non vinceva da quattro mesi. L'illusorio squillo contro il Torino rimane un unicum. Quattro sconfitte in cinque partite e un avvio da incubo per la Sampdoria di Di Francesco. Il tecnico si giocherá gran parte del suo futuro contro l'Inter, nel piú classico dei testa-coda. I blucerchiati hanno problemi in fase difensiva (giá 11 i gol subiti) e faticano a rendersi pericolosi davanti. Perplessitá generali, necessaria una svolta.

Voto 1...al rigore di Sansone: il "cucchiaio" lo fa chi è capace

Non servono tante parole. Il Bologna lascia due punti a Genova perché il suo numero 10 decide di tentare un "cucchiaio" su rigore nella ripresa. Mihajlovic non l'avrá presa benissimo. Inconcepibile per uno come Sansone, che per altro aveva calciato benissimo i primi due penalty di questa Serie A.

Voto 0...all'inizio di stagione di Koulibaly

Lo sfortunato autogol contro la Juventus e ora un'espulsione diretta contro il Cagliari. Un inizio non da Koulibaly. Il centrale senegalese ha iniziato la sua sesta stagione a Napoli nel peggiore dei modi. E il rosso nel turno infrasettimanale, arrivato appena dopo il vantaggio sardo, sa tanto di frustrazione. Il Napoli di Ancelotti ha bisogno di ritrovarlo ad alti livelli. Come contro il Liverpool in Champions, unica gara stagionale dove per adesso è parso il difensore di un tempo.