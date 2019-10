Voto 10...alla forza di volontà di Dybala-Higuain e a una Juve mai sazia

"Se non credi in te stesso, chi ci crederà?", si chiedeva per caricarsi l'ex stella Nba Kobe Bryant in un noto video di inizio anni 2000. Paulo Dybala in estate é stato associato a tanti top club, é stato a un passo dall'essere scambiato con Lukaku nell'affare Juventus-Manchester United, ma non ha mai preso in considerazione l'idea di lasciare la sua maglia bianconera, che in estate ha baciato al primo gol in amichevole. Gonzalo Higuain era stato mandato via. É tornato dopo un anno, ha chiesto fiducia a Sarri e alla societá, é rimasto. Vederli nel tabellino di Inter-Juventus é il premio piú bello per la loro forza di volontà. La stessa forza che contagia una Juve feroce, determinata, concentrata. Mai considerarla sazia, mai considerarla battuta. La Juventus arriva alla sosta da capolista e dopo aver battuto Napoli e Inter. Inarrestabile.

Voto 9...all'Atalanta terza forza del campionato

Efficiente, energica, illuminata. Rispecchiando i principi cardine dell'azienda che ne sponsorizza il nuovo impianto. La "prima" al rinnovato Gewiss Stadium sorride all'Atalanta di Gasperini. La Dea ha reagito alla sconfitta di Champions e ha rifilato tre schiaffoni al Lecce (ma potevano essere sei o sette) e ha conquistato la sua quinta vittoria in questo campionato. Si tratta della miglior partenza di sempre, considerando le prime sette giornate, nella storia bergamasca. Un avvio che vale il terzo posto momentaneo e che fa presagire un'ennesima grande stagione.

Punti nell'anno solare nel 2019 nei top 5 campionati: Atalanta meglio di Juventus e Bayern Monaco

Squadra Punti Gol fatti Manchester City 67 68 Liverpool 67 61 Barcellona 66 62 PSG 65 72 ATALANTA 57 56 Real Madrid 57 55 Atletico Madrid 57 37 Bayern Monaco 56 72 Lille 56 52 Juventus 56 45

Voto 8...al Verona, sottovalutato da tutti e invece solido

Se Dybala e Higuain hanno creduto in loro stessi e si sono meritati la permanenza alla Juventus, si puó dire che Juric abbia fatto lo stesso con il suo nuovo gruppo a Verona e ora ne stia godendo i benefici. L'Hellas di Veloso e Amrabat, di Kumbulla e Rrhamani, di Faraoni e Pessina. Una squadra tosta, organizzata e che ha giá raccolto nove punti. Una partenza che nessuno si aspettava. La strada verso la salvezza é lunghissima, ma le premesse per riuscire a mantenere la categoria ci sono tutte. Manca uno stoccatore davanti, ma sta entrando in condizione un certo Giampaolo Pazzini. In Pazzo we trust.

Voto 7...al Cagliari, osso duro per chiunque

"Questa é la nostra anima, questo il nostro impegno e questi siamo noi". Il Cagliari ha incarnato perfettamente i valori del suo main sponsor birraio e sta dimostrando tutto il suo valore in questo campionato. Anche grazie alle splendide parate di Olsen, ha battuto a domicilio il Napoli e pareggiato all'Olimpico con la Roma. La classifica sorride, Maran si gode la sua squadra e Giulini sogna. Questo Cagliari si rivelerá un osso duro per chiunque. Pay attention.

Voto 6...alla Fiorentina, che mette la terza e inizia il suo volo

1-0 in casa, di misura, con Milenkovic, sull'Udinese. Terza vittoria di fila per la Fiorentina di Montella, che da buon aeroplanino sta trascinando i suoi ragazzi verso zone inesplorate. Il volo é quello giusto, il leader (Ribery) é quello giusto, la sfrontatezza (Chiesa e Castrovilli) é quella esatta, la tifoseria é quella giusta (oltre 30 mila ieri ad ora di pranzo). I believe i can fly.

Voto 5...al Milan, che vince ma non convince

Giampaolo pare avere le ore contate. E già questo la dice lunga sulla prestazione rossonera a Genova. Escludendo la vivacitá brasileira di Paquetá e la personalità di un Leao sorprendente, in questo Milan non funziona quasi nulla. Una squadra impaurita e insicura, amalgamata male e con tante lacune. Non sappiamo se il cambio tecnico sia necessario (visti i tanti fallimenti recenti di chi ha guidato il Milan), ma una scossa forse é quantomeno auspicabile. Non sempre vincere é l'unica cosa che conta.

Voto 4...al Napoli che si é inceppato e deve già rincorrere

Carletto, che succede? No, perché qua la Juventus ha già sei punti di vantaggio, l'Inter cinque, l'Atalanta tre e da dietro stanno arrivando le romane. Dopo la brutta serata di Genk, un pareggio noioso e spento a Torino contro l'ex Mazzarri. Napoli in palese difficoltá. Mai sosta fu piú provvidenziale. Poi Verona, Salisburgo e SPAL, per mettere in chiaro che questo era solo un periodo storto.

Voto 3...all'errore dal dischetto del 'Tucu' Correa

Ci esponiamo e non è per il rigore sbagliato allo scadere. Nessuno giudica da anni (almeno da quando De Gregori ha scritto la "Leva Calcistica del '68") un calciatore per un rigore sbagliato. Certo, a meno che la rincorsa non sia quella di Zaza ad Euro 2016 contro la Germania. Il problema che affligge il "Tucu" é la concretezza. E lo è da troppo tempo. Contro l'Inter non era riuscito a segnare pur avendo quattro nitide occasioni. Lo stesso ieri a Bologna. Un giocatore tecnico, veloce, presente, con potenziale gigantesco, ma che ha un feeling con il gol pari a quello di un eschimese con il deserto. I campioni decidono le partite e la concretezza, a 25 anni, o ce l'hai o non ce l'hai. Put the soul in peace.

Voto 2...a Krzysztof Piatek, irriconoscibile e totalmente involuto

Piú invisibile di Casper, più nascosto di una talpa, più trasparente di un vetro. La "ghost story" di Piatek inizia a preoccupare e merita un discorso a parte. Il polacco è in crisi mistica da troppo tempo e paga la vena di un Milan che riesce a metterlo in condizione di rendere al meglio. Lui però ci sta mettendo del suo. Gli inizi con Genoa e Milan dello scorso anno sono un lontano ricordo e proprio in un Genoa-Milan la sostituzione all'intervallo odora di definitiva bocciatura. Krzysztof se ne é andato e non ritorna più.

Voto 1...alle genovesi, "annichilite" e in fondo alla classifica

"Genova di arenaria e pietra, anima naufragata" cantava in modo romantico De Andrè. Qui il naufragio resta evidente, ma di romantico ha ben poco. L'anima non si sa nemmeno dove sia. Erano partite cosí male anche nel 2013/14, le due genovesi, ma poi avevano saputo reagire, salvandosi a fine stagione. Non è casuale che Andreazzoli e Di Francesco siano i primi tecnici a rischio esonero. Genoa e Samp sono due formazioni prive di identità, inermi, quasi scoperte. Ultima e penultima. Cambiare per rinascere, suvvia.

Voto 0...alle proteste infinite della Roma: cosí é eccessivo

Nel giorno del saluto sincero all'ex Nainggolan, osannato e applaudito a piú riprese dalla Sud giallorossa, stonano le discutibili esternazioni di Petrachi, Fonseca e Pallotta nei confronti del direttore di gara Massa. La colpa? Aver annullato un gol a Kalinic nel finale, inizialmente convalidato. Una decisione che a norma di regolamento é corretta (c'é un'evidente spinta in area a Pisacane che si scontra con Olsen), ma che per la dirigenza e la tifoseria é ritenuta inaccettabile. Abbiamo visto di molto peggio in passato, ma questo modo di lamentarsi e reagire é a prescindere sbagliato. Un nervosismo fuori da ogni logica. Be quiet.