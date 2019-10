Voto 10...alla coppia Lautaro-Lukaku, ideale per il gioco di Conte

Cinque gol il belga, quattro l'argentino (tre nelle ultime due partite). Una doppietta ciascuno al Mapei Stadium, per certificare la reazione nerazzurra alla sconfitta con la Juventus e per zittire le eventuali critiche di convivenza. Lukaku e Lautaro iniziano ad intendersi eccome: rappresentano il perfetto tandem offensivo per concretizzare la mole di gioco dell'Inter di Conte. Con l'infortunio di Sanchez, le alternative a questa super coppia si chiamano Politano ed Esposito. Tradotto? Riposeranno molto poco Lautaro e Romelu, almeno fino a gennaio. Peserà?

Voto 9...all'inizio di stagione di Miralem Pjanic

Terzo gol in questa Serie A, ancora decisivo, ancora tra i migliori. Nella nuova Juventus sarriana che sa solo vincere, brilla la stella bosniaca di Miralem Pjanic. Il centrocampista, fulcro di tutta la manovra bianconera, sta vivendo un inizio di stagione da sogno. Dopo la super prestazione di San Siro contro l'Inter, un'altra partita da incorniciare contro il Bologna. Oltre ai gol è proprio la centralità nel progetto Juventus che impressiona: un Pjanic così non si era mai visto, almeno con la maglia bianconera.

Voto 8...alla perla di Nainggolan e a un Cagliari sempre più convincente

Gol stratosferico di controbalzo dell'ex Inter e Roma, raddoppio di Faragò e Cagliari quinto in classifica davanti davanti alle due romane. Momento d'oro per i sardi, che in casa continuano a mostrarsi solidi e convincenti. Il "Ninja", poi, in posizione più avanzata pare aver ritrovato la forma di un tempo. Il Cagliari sta giocando bene e sta mettendo in difficoltà chiunque si trovi di fronte. Fiducia e coraggio.

Voto 7...al Lecce di San Siro, coraggioso e premiato

Un siluro di Calderoni nel recupero regala ai salentini un insperato punto nella trasferta di San Siro. Un pareggio ottenuto grazie a un secondo tempo coraggioso e intraprendente, dopo una prima frazione in cui lo svantaggio di una sola rete sembrava anche riduttivo. Meriito di Liiverani e dei suoi cambi, di un Farias scatenato e di un Petriccione sorprendente. Lo spirito pare essere quello giusto, anche se la strada per la salvezza, considerato il livello medio della squadra, è ancora in salita.

Voto 6...alla Samp di Ranieri, più solida e organizzata

Meno squilibrata e più compatta e solida. Ranieri festeggia con un punto nel giorno del suo compleanno la "prima" sulla panchina blucerchiata, proprio contro la sua Roma. Non si può certo dire che la sua "mano" si veda giá, ma la Sampdoria è parsa sicuramente più concentrata e coesa. Ranieri vuole sistemare in primis la fase difensiva di una squadra che concedeva troppo e non riusciva quasi mai a rendersi pericolosa. Servono tempo e idee, ma la prima sensazione è quella della persona giusta nel posto giusto. Alla Samp, per ricompattarsi, serviva un Ranieri.

Voto 5...allo spreco dell'Atalanta, che deve imparare a gestirsi

Un primo tempo straordinario, con tre reti segnate e il solito calcio spettacolare. Una ripresa in calando, poco ordinata e molto confusionaria. Da 0-3 a 3-3. L'Atalanta all'Olimpico regala un punto alla Lazio e perde l'occasione di allungare sulle due romane in classifica. Una squadra sempre e comunque brillante, divertente e propositiva, d'alta classifica, che deve ancora imparare del tutto a gestire certe situazioni per raggiungere la maturità definitiva.

Voto 4...al risultato del Milan, che però ha dato qualche segnale di ripresa

Il voto è al risultato e non alla prestazione. Perché un pareggio interno contro il Lecce non può essere archiviato senza brutti pensieri. Il primo Milan di Pioli ha dato evidente segnali di ripresa e ha disputato una prima frazione degna di una squadra che ambisce a ben altre posizioni di classifica. Il calo nel secondo tempo, i soliti errori individuali e la beffa finale lasciano sicuramente l'amaro in bocca ai tifosi rossoneri, nonostante la rinascita di Calhanoglu e la ritrovata vena realizzativa di Piatek. Se la voglia é quella della prima ora di gioco, arriveranno anche i risultati.

Voto 3...alla SPAL da trasferta

Quattro sconfitte su quattro, zero gol fatti e otto subiti. La SPAL si trasforma lontano dal Mazza, palesando tutte le sue fragilità. La formazione ferrarese rimane ferma a quota sei punti, in una situazione tutt'altro che tranquilla. E se non è in giornata Petagna, trovare qualcuno che vada a bersaglio davanti sembra proibitivo. Insomma, rimboccarsi le maniche e lavorare.

Voto 2...alle parole di Gasperini e alle sue insinuazioni eccessive

"La Lazio a un certo punto è stata rilanciata con un episodio: l'ho già rivisto e mi è bastato. Oggi sul rigore non si capisce più niente ma per chi ha giocato al calcio è abbastanza evidente. Ma che roba è questa? È tutto ridicolo, qui c'è un passo e poi un tuffo, si è sentito sfiorare (Immobile n.d.r.) e poi è andato. Vi dirò di più: sul secondo rigore Immobile mette il piede davanti a de Roon e gli impedisce di prendere la palla, quindi non era rigore neanche quello. Peccato solo che ogni volta ci sia qualcosa da recriminare. Era successo anche in Coppa Italia, in una finale non si era mai visto episodio del genere". Questo il riassunto del delirante post match gasperiniano. Troppo, davvero troppo. Ingiustificabile anche comprendendo la rabbia per la rimonta subita. La cultura del sospetto non fa bene a nessuno. L'Atalanta non ha pareggiato per degli errori arbitrali, ma perché ha staccato la spina troppo presto.

Voto 1...al Genoa di Andreazzoli, avventura al capolinea

Una cinquina che si commenta da sola. Genoa imbarazzante quello del Tardini, affondato dai colpi di Gervinho, Kulusevski e Cornelius, senza amima e senza una spina dorsale degna della Serie A. Andreazzoli ha di fatto terminato la sua avventura in rossoblu con una sconfitta pesante. Chiunque arriverá, che sia Carrera o Guidolin, avrá davvero tanto lavoro da fare per risollevare un Genoa in profonda crisi tecnica e mentale.

Voto 0...alla fase difensiva di Roberto De Zerbi

16 gol subiti in sette partite dopo il poker interno subito dall'Inter. E il 3-4 finale è anche fin troppo generoso per quanto visto al Mapei Stadium. Il Sassuolo concede troppo, continua a perdere punti e a manifestare enormi problemi d'equilibrio. De Zerbi si dichiara soddisfatto, ma gli errori individuali dei vari Muldur, Peluso e Marlon non bastano a giustificare la situazione. Il calcio è composto di due fasi, non è ammesso a questi livelli curarne soltanto una. Il Sassuolo attuale è una formazione poco coesa, decisamente slegata e facilmente perforabile.