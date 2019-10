Voto 10...all'Atalanta che non si accontenta mai

Sette gol, altra vittoria, miglior partenze di sempre, terzo posto a soli tre punti dalla vetta. Manca Zapata? C'é Muriel. Torna Ilicic? Doppietta. Svantaggio iniziale? Facile rimonta. L'Atalanta non si pone piú limiti e sa di potersi confermare nelle zone elitarie del nostro campionato. Gomez uomo assist, i suoi compagni di reparto finalizzatori, gloria anche per il 2002 Amad Traoré. Gasperini si gode la sua orchestra perfetta e si prepara all'infrasettimanale di Napoli con grande fiducia. La Dea non si accontenta mai.

LEGGI ANCHE Le pagelle di Atalanta-Udinese 7-1: Gomez assistman, Traorè predestinato. Opoku, profondo rosso I Chi è Amad Traoré: il primo 2002 a segnare in Serie A

Luis Muriel esulta, Atalanta-Udinese, Getty ImagesGetty Images

Voto 9...a Ciro Immobile, leader della Lazio e capocannoniere

10 gol, grazie a un colpo di testa decisivo nel finale. Prima un assist perfetto per Correa. La Lazio aveva bisogno di una vittoria e torna da Firenze con tre punti e una classifica decisamente migliore. La zona Champions dista solo due punti e i biancocelesti, sfruttando il loro bomber (che ha raggiunto Chinaglia al quarto posto all time dei marcatori della Lazio in Serie A), possono continuare a perseguire i propri obiettivi. Reazione arrivata, successo importante.

LEGGI ANCHE Le pagelle di Fiorentina-Lazio 1-2: Immobile letale, Luis Alberto fondamentale. Ribery decisivo

Ciro Immobile: sempre decisivo, i suoi 10 gol hanno regalato 11 dei 15 punti della Lazio

Gol Assist Media gol/minuti Punti guadagnati coi gol MANCOSU (Lecce) 5 0 1 ogni 130' 7 su 9 (77,7%) IMMOBILE (Lazio) 10 4 1 ogni 70' 11 su 15 (73,3%) BELOTTI (Torino) 5 1 1 ogni 161' 6 su 11 (54,5%) MURIEL (Atalanta) 8 0 1 ogni 42' 10 su 20 (50%) DZEKO (Roma) 5 1 1 ogni 153' 7 su 16 (43,7%)

Voto 8...all'impatto di Thiago Motta e al suo esordio da favola

Tre cambi, tre gol, tre punti. Thiago Motta rivitalizza il Genoa al suo esordio in rossoblu, dopo aver rischiato visto lo svantaggio iniziale con il Brescia. Ripescati Agudelo e Gumus, semi-sconosciuti nelle prime otto giornate, rinvigorita la difesa, fiducia all'amico ed compagno nell'Inter del Triplete Pandev. L'italo-brasiliano si regala una "prima" da favola e galvanizza un ambiente depresso. Salvezza tutta da conquistare, ma la sfrontatezza é quella giusta.

LEGGI ANCHE Le pagelle di Genoa-Brescia 3-1: il gol di Tonali è un capolavoro. Kouame è l'uomo della rimonta

Thiago Motta - Genoa-Brescia - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Voto 7...a Zaniolo, Chiesa e Tonali, azzurri del futuro

Molto bene la Roma vittoriosa sul Milan (voto 7 anche ai giallorossi), trascinata da un Nicoló Zaniolo scintillante. Meno bene Fiorentina e Brescia, sconfitte, ma con i loro gioielli in gol. Chiesa, il 22 capitolino e Tonali. Un 1997, un 1999 e un 2000. Stelline giá apprezzate da Mancini e veri punti fermi per la Nazionale di oggi e domani. L'Italia puó iniziare a sperare in un futuro migliore, grazie al talento dei suoi giovanotti. Finalmente si muove qualcosa, verrebbe da dire.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Roma-Milan 2-1: Zaniolo ritrovato; Biglia, Calabria, Kessié e Conti dietro la lavagna

Voto 6...a un Cagliari che si conferma solido

Un pareggio a Torino, dopo una ottima prestazione. L'ennesima in questo inizio di campionato. Il Cagliari di Maran si conferma formazione di spessore e dimostra di avere delle solide basi su cui lavorare per regalarsi un campionato di alto profilo. Qualcosina dietro si puó migliorare, ma il centrocampo sardo é sicuramente tra i piú interessanti dell'intera Serie A. Squadra vera, sesto posto (in coabitazione con la Lazio) non casuale.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Torino-Cagliari 1-1: Nandez e Zaza letali, Ceppitelli sciagurato

Radja Nainggolan in Torino-Cagliari - Serie A 2019-2020Getty Images

Voto 5...a Inter e Napoli, che non sfruttano il passo falso della Juventus

Malino i bianconeri a Lecce, sprecone le due altre principali candidate a lottare per il titolo. L'Inter viene fermata in casa dal Parma dell'ex Karamoh, il Napoli inciampa a Ferrara, pur sfiorando il gol vittoria in diverse occasioni. Questi sono punti persi e che pesano. Perché? Perché la Juventus in questo modo sente meno pressione e respira nonostante l'1-1 in Salento. Se vogliamo, visto il ruolino di marcia nelle prime nove, un punto puó essere accettato piú dalla banda di Conte che da quella di Ancelotti, che tra Cagliari e Torino aveva giá sprecato un paio di slot. L'infrasettimanale concede subito la chance di reagire.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Inter-Parma 2-2: Candreva brilla, Karamoh ex mortale I Le pagelle di Lecce-Juventus 1-1

Video - Conte: "Sono molto preoccupato, se Esposito diventa la panacea di tutti i mali qualcosa non quadra" 01:54

Voto 4...agli errori di un Milan troppo lontano dalle prime

Un'altra sconfitta, la quinta in nove giornate. 10 punti sono davvero troppo pochi per il Diavolo, che nella trasferta di Roma paga piú le distrazioni individuali (Calabria e Kessié principali indiziati) che la prestazione collettiva. Il punto é che Pioli non ha portato alcuna scossa e che la distanza da chi occupa le prime quattro posizioni inizia giá ad essere siderale. Che stagione deve aspettarsi questo Milan?

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Roma-Milan 2-1: Zaniolo ritrovato; Biglia, Calabria, Kessié e Conti dietro la lavagna

Calhanoglu - Roma-Milan - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Voto 3...alle scelte di Corini, che inizia a rischiare

La fissazione Ayé, l'esclusione di Donnarumma. Un Balotelli schierato nonostante lo stato di forma palesemente precario. Lettura sbagliata della partita e altro ko a Genova. Il Brescia di Corini continua nella sua altalena di prestazioni, evidenziando una preoccupante fragilitá in trasferta. Conoscendo Cellino, Inter (in casa) e Verona (fuori) saranno decisive. Con due sconfitte, la panchina lombarda inizia a tremare davvero.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Genoa-Brescia 3-1: il gol di Tonali è un capolavoro. Kouame è l'uomo della rimonta

Eugenio Corini, tecnico del Brescia dal settembre 2018Getty Images

Voto 2...all'involuzione di Bernardeschi, giocatore irriconoscibile

La doppia goffa giravolta in area nel primo tempo e un palo a porta vuota nella ripresa sono solo gli highlights di una partita gravemente insufficiente. Il numero 33 della Juventus ha sbagliato scelte, giocate, appoggi, passaggi, faticando a trovare la posizione giusta e confermando le continue incertezze di questo inizio stagione. Giocatore in crisi, mentale e tecnica, che non si esprime sui suoi livelli da diversi mesi. Un paio di gol in Nazionale e una firma contro il Leverkusen potevano trarre in inganno. Bernardeschi stesso si riconosce in questo Bernardeschi? Noi crediamo di no.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Lecce-Juventus 1-1: Gabriel decisivo, Dybala ok. Disastro Bernardeschi

Video - Sarri: "Se pensiamo di poterci rilassare allora è un problema. Mandzukic? Non è a disposizione" 01:45

Voto 1... alla Sampdoria, perché quattro punti sono davvero pochi

Colpevolizzare Ranieri é ingiusto, ma la Sampdoria ha perso ancora. E la sconfitta con il Bologna, per quanto di misura, é sembrata meritata. I blucerchiati si ritrovano ultimi in classifica dopo nove giornate (a questo punto del torneo non gli capitava dal 1972/73), con soli quattro punti conquistati e la consapevolezza di avere una rosa qualitativamente limitata per sentirsi tranquilli. La prodezza di Gabbiadini é l'unica nota lieta in una nuova giornata storta, in cui é mancata ancora la vena realizzativa di Quagliarella. Il Lecce nell'infrasettimanale rappresenta giá uno crocevia cruciale della stagione.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Bologna-Sampdoria 2-1: Bani bomber che non ti aspetti, Palacio eterno

Fabio Quagliarella, Sampdoria, Getty ImagesGetty Images

Voto 0...all'Udinese, umiliata dalla Dea

Sette gol, anche in 10 uomini, sono troppi da accettare e da metabolizzare. Il pacato Tudor lo avrá sicuramente fatto presente ai suoi. Figuracce del genere restano nella storia. E se il migliore come voto in pagella risulta addirittura il portiere Musso, in casa friulana si puó tranquillamente certificare come "nefasta" la voce "trasferta di Bergamo". Meriti nerazzurri, demeriti bianconeri. Da 10 a 0.