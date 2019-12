Da Allegri a Sarri ci vuole pazienza, e questo favorisce Inter e Lazio

Con mezz’ora di Sarrismo alla volta, lontano non si va. Soprattutto se ci si fa sempre rimontare e si prendono 15 gol in 15 partite: fate un po’ voi la media. La prima sconfitta stagionale della Juventus non costituisce, di per sé, una sorpresa. Era già stata sfiorata a Bergamo. Il problema è l’equilibrio che Maurizio Sarri non ha ancora trovato. Palla al piede, certi panorami si scorgono; palla agli altri, vengono i brividi. L’ordalia, sabato, l’hanno spaccata la staffetta fra Rodrigo Bentancur, sin lì il migliore, ed Emre Can, da lì il peggiore, e il rosso via Var di Michael Fabbri a Juan Cuadrado, subito dopo l’errore sotto porta di Paulo Dybala.

Le rivoluzioni costano, 7 punti in meno non sono riconducibili solo alle «sliding doors». Fra campionato e Champions, venti partite rappresentano un gruzzolo più che «congruo» per tirare piccole somme. Non preoccupano l’Inter a più due e la Lazio a meno tre. Allarma, del ruolino di marcia, la gestione, termine caro a Massimiliano Allegri, che proprio per l’eccesso di dosaggio venne esonerato. Sarri, si sapeva, è il suo contrario. Fino a quando il pressing ha tenuto, persino Cristiano Ronaldo sembrava tornato un Marziano. Ma non appena attaccanti e centrocampisti hanno allentato il cappio, è nata un’altra storia.

Simone Inzaghi sa come si frigge in padella la Juventus: calcio verticale, contropiede. E così è stato, pareggio di Luiz Felipe a parte (su assist di Luis Alberto, a difesa ingessata). Nel merito: lancio di Luis Alberto, gran controllo e gran gol di Sergej Milinkovic-Savic (ciao Matthijs De Ligt). Servizio filtrante di Ciro Immobile a Joaquin Correa, rigore, doppio miracolo di Wojciech Szczesny su Ciro. Ripartenza, solo perché detesto le ripetizioni, da area ad area, 3-1 di Felipe Caicedo agli sgoccioli degli sgoccioli. E anche l’espulsione di Cuadrado era scaturita da una fuga di Manuel Lazzari.

Nella mia griglia, la Lazio figurava al quarto posto, dietro Juventus, Napoli e Inter. Molti lettori mi diedero del matto. La dottrina di Inzaghi è ordinata, diretta, senza fronzoli. Il limite era sempre stato l’ultimo passo. Il più suggestivo, il più complicato. Che sia la volta buona? Sette vittorie consecutive sono più di un indizio, anche se non ancora una sentenza.

Finalmente abbiamo un campionato: di questi tempi, un anno fa, il Napoli, secondo, arrancava già a 8 punti. Il guaio della Juventus è il centrocampo. Di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot le notizie restano vaghe, e proprio loro dovevano essere la chiave d’accensione; Sami Khedira tornerà fra mesi, Blaise Matuidi più di tanto non può fare, o non sa più dare, Emre Can è quello che è. E Federico Bernardeschi non è un trequartista. L’infortunio di Bentancur e la squalifica di Miralem Pjanic (niente Udinese) completano il quadro. Ero convinto che con la rosa di Allegri si potesse giocare un po’ meglio. Comincio ad avere qualche dubbio.

E voi? Inoltre: fra i due litiganti storici potrebbe godere la Lazio? (Mio parere: «questa», di sicuro. A patto che duri).