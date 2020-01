Tornato in Italia giusto in tempo per risollevare il destino di un povero (sin lì) Diavolo, Ibrahimovic ha già dimostrato di non essere una mera figurina e di poter fare ancora la differenza in tutti gli stadi d’Italia. Celebriamo così l’Ibrahimovic Supremacy ripercorrendo la sua carriera a suon di numeri e statistiche, partendo da un report pubblicato in questi giorni dalla Gazzetta dello Sport.

16… Come gli anni trascorsi dal primo gol in A di Ibra

Tutto cominciò quel 12 settembre 2004 quando Zlatan Ibrahimovic, neo acquisto bianconero dall’Ajax, entrò in campo nell’intervallo al posto di David Trezeguet e impiegò solo 23 minuti per autografare il suo primo gol in Serie A: sull’assist di Olivera lo svedese si portò a spasso Mannini a Di Biagio bucando quindi i guantoni di Castellazzi con beffardo destro radente. Proprio nella cornice del Rigamonti dove venerdì sera accorreranno in ventimila per osservare da vicino Brescia-Milan.

83 città per 7 campionati

83 le città in cui Re Zlatan ha timbrato il cartellino, sparse per i 7 campionati cui ha preso parte nel corso di una sfolgorante carriera: Allsvenskan, Eredivisie, Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e MLS. SI va da Stoccolma a Seattle, per dire: sono 7'600 i chilometri che separano la capitale della Svezia dalla patria del grunge e dei Supersonics.

21 stadi italiani con la sua bandierina

Sono 21 gli stadi italiani dove il 38enne svedese ha piantato la bandierina, 24 le squadre trafitte. Alla collezione mancano, ad esempio, Ferrara e Reggio Emilia: Zlatan avrà le chance per colmare tale lacuna durante questo campionato con la maglia rossonera.

Video - Materazzi: "Ibrahimovic è un Dio del calcio, anche senza Champions, Mondiale e Pallone d'Oro" 00:41

Due le triplette in Serie A

Contro Lecce e Palermo sfruttando due giornate di grazia: il 17 aprile del 2005 in uno Juventus-Lecce 5-2 e il 12 marzo del 2012 in un Palermo-Milan 0-4. Sei gol, manco a dirlo, di puro strapotere fisico e tecnico. Al fuoriclasse svedese riuscirà di ripetersi griffando un'altra impresa titanica?

Una doppietta iconica

Quella datata 18 maggio 2008, ultima giornata di campionato. Dopo un lungo stop dettato da un infortunio Ibrahimovic entra in campo nella ripresa e trascina un'Inter bloccato sullo 0-0 verso lo scudeto con una fantastica doppietta sotto la pioggia del Tardini. Unforgettable!

" C’era una foto e si vede la gioia sulla faccia degli altri, in quel momento sai che hai fatto qualcosa di differente. E questo ti dà emozione, ti dà un’adrenalina e ti senti intoccabile, più forte di tutti. Ti senti come Hulk ma quello mi ci sento anche se non vedo queste cose. Mi ricordo nello spogliatoio che Mancini andava da tutti e diceva 'grazie'. Arriva da me e io rispondo ‘prego’. (Zlatan Ibrahimovic) "

Un po’ di numeri sparsi

Sono 474 i gol segnati in carriera con le squadre di club, 62 con la Nazionale Svedese (cui si addizionano 1 gol con l’Under 18 e 6 con l’Under 21): si va dal gol contro il Vastra Florunda del 10 ottobre 1999 al gol contro il Cagliari dell’11 gennaio 2020… Ibra Supremacy attraversi 4 (quattro!) decadi.