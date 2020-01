Da Eriksen a Piatek: i 10 nomi più caldi degli ultimi 10 giorni di mercato

Christian Eriksen

Non è uno dei nomi più caldi: è il nome più caldo. In orbita Inter, naturalmente. L'accordo con il danese già c'è, la trattativa con il Tottenham prosegue a oltranza, la chiusura entro venerdì 31 pare ormai scontata. Il più lussuoso tra i rinforzi "da Premier League" (Young, Moses, Giroud) che la dirigenza nerazzurra ha regalato e ancora si appresta a regalare a Conte. Un altro elemento di livello superiore pronto a sbarcare nel nostro campionato.

Possibile destinazione: Inter

Krzysztof Piatek

L'arrivo di Ibrahimovic e la promozione di Rafael Leão a spalla dello svedese lo ha definitivamente retrocesso a seconda scelta nell'attacco di Pioli. Incredibile, per uno che un anno fa era arrivato al Milan col colpo costantemente in canna. Se il polacco partirà, lo farà probabilmente per andare a giocare in un altro campionato: Premier League e Bundesliga sono in prima fila per assicurarselo. E in Serie A? La sensazione è che il "pistolero" potrebbe ritrovarsi solo in una formazione della parte destra della classifica. Un ritorno al Genoa, ad esempio, lì dove tutto è cominciato: perché no?

Possibili destinazioni: Premier League, Bundesliga

Piatek - Milan-Lecce - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Suso

Il discorso fatto per Piatek vale anche per lo spagnolo, ormai un indesiderato totale (dalla tifoseria, più che da Pioli) al Milan. Mentre lo spagnolo si reca a Casa Milan per parlare con la dirigenza e fare il punto sul proprio futuro, le opzioni si sprecano: da un ritorno in Liga a uno scambio con il romanista Under. Stavolta sì, la separazione può davvero concretizzarsi.

Possibili destinazioni: Roma, Liga

SusoGetty Images

Matteo Politano

Napoli, Milan, Roma. Tutte lo vogliono, ma nessuno se lo piglia. C'erano quasi riusciti i giallorossi, prima che lo scambio con Spinazzola naufragasse sul più bello. E ora è la stessa Roma a partire in pole nella corsa all'ex mancino del Sassuolo, uscito proprio dalle giovanili giallorosse e più che disposto a tornare a giocare nella squadra del cuore. Il sostituto dell'infortunato Zaniolo può davvero essere lui.

Possibile destinazione: Roma

Video - Politano-Roma: l'ex nerazzurro arriva nella Capitale per le visite mediche 00:53

Cengiz Under

A proposito di quel che si diceva di Suso: lo scambio tra Roma e Milan può ancora diventare realtà. Operazione complessa, ma possibile. Perché l'apprezzamento dei rossoneri nei confronti di Under è noto e consolidato. A complicare i piani è l'infortunio di Zaniolo, che priva i giallorossi di un elemento proprio in quella zona del campo, e le ottime risposte offerte dal turco a Genova. Una prestazione e un gol che possono cambiare tutto.

Possibile destinazione: Milan

Under - Genoa-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Emre Can

Sarri lo ha bocciato senza troppe riserve, sia a parole che con i fatti. Pochissimi minuti in campionato, la dolorosa e controversa esclusione estiva dalla lista Champions. Insomma, per il tedesco non è più aria alla Juve. Con l'offerta giusta, negli ultimi 10 giorni di mercato l'ex Liverpool può partire. Anche perché i sondaggi, gli interessamenti e le richieste vere e proprie non gli mancano in tutta Europa. Con l'Everton che pare davvero intenzionato a fare sul serio per riportarlo nel Merseyside.

Possibile destinazione: Everton

Valentino Lazaro

Pochi dubbi: lascerà l'Inter in prestito, dopo essersi dimostrato poco pronto per vestire una maglia così pesante. La dirigenza nerazzurra lo osserverà e, al termine della stagione, deciderà il da farsi. Il Newcastle è avanti a tutti, ma altri club inglesi e tedeschi sono in corsa.

Possibili destinazioni: Newcastle, Lipsia

Valentino Lazaro durante Bologna-Inter - 2019LaPresse

Faouzi Ghoulam

Fedelissimo di Sarri, in caduta libera con Ancelotti e Gattuso. La sua ultima presenza risale all'1-1 con la SPAL di fine ottobre. Da lì, il buio. Tra mancate convocazioni per scelta tecnica e misteriosi problemi fisici mai chiariti ufficialmente dal Napoli. Ormai non ci si chiede più "se" Ghoulam lascerà i partenopei, ma "quando". Se non ora, a luglio. Come nel caso di Piatek, anche l'algerino ha estimatori fuori dai nostri confini, specialmente in Francia, Inghilterra e pure Cina.

Possibili destinazioni: Ligue 1, Premier League, Super League cinese

Ghoulam - Barcellona-Napoli - friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

Iago Falque

Un movimento apparentemente minore, ma neppure tanto. La prima parte di stagione dello spagnolo non è andata come da previsioni e, ora, una separazione col Torino appare un'ipotesi piuttosto concreta. Niente Roma, scenario di cui si è parlato nelle scorse ore. Più facile immaginare Iago in una squadra in cui diventi una prima scelta, come la SPAL, oppure in un campionato esotico: occhio agli Emirati.

Possibili destinazioni: SPAL, Emirati Arabi

Torino-Debrecen, Europa League 2019-2020: Iago Falque (Torino) (Getty Images)Getty Images

Edinson Cavani

All'estero, è lui il nome del momento. Il Matador andrà in scadenza con il PSG al termine della stagione, ma la concorrenza di Mauro Icardi ne ha stritolato qualsiasi ambizione. Per questo, come confermato da Leonardo, ha chiesto di essere ceduto immediatamente, senza attendere di svincolarsi tra qualche mese. In pole position c'è l'Atletico Madrid, ma attenzione alla Premier League.

Possibile destinazione: Atletico Madrid