Da Insigne a Milik, tutti (o quasi) salutano Ancelotti: “Grazie mister è stato un onore”

Nonostante le parole di Ancelotti a fine gara, il Napoli ha deciso di esonerare il proprio tecnico per fare posto a Gattuso. Solito fiume di tweet e post da parte dei giocatori in favore del loro ex allenatore, anche se l’impressione è che i giocatori del Napoli fossero davvero legati ad Ancelotti...

Uno su tutti Lorenzo Insigne, nonostante tutto quello che sia stato detto sul rapporto con Ancelotti...

Tocca a Fabian Ruiz, uno dei giocatori che è cresciuto di più sotto la gestione di Ancelotti

...E Zielinski

I difensori Manolas e Koulibaly...

Ecco Milik, l'eroe della gara contro il Genk...

Di Lorenzo ringrazia il mister...

I nuovi acquisti Lozano e Elmas

Meret, un altro fatto debuttare in Champions da Ancelotti

Gaetano, debutto ufficiale in Champions proprio contro il Genk

E Luperto...